Nghi con bị ngộ độc thực phẩm, phụ huynh bức xúc vì thông báo vô cảm từ trường quốc tế ở TPHCM

Phản ánh tới Báo Người Lao Động, một số phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS), cho biết ngày 13-1, sau bữa ăn trưa ở trường về nhà, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói và sốt.

Anh T.C, một phụ huynh có con 8 tuổi đang học tại trường cho biết chiều 13-1, khi đón con về bé nói bị đau bụng, đến tối thì bắt đầu ói nhiều và sốt. Một số phụ huynh có con học cùng lớp cũng cho hay con họ bị tình trạng tương tự. Đến ngày 14-1, nhiều phụ huynh chủ động cho con ở nhà, đi khám sức khỏe.

Theo phụ huynh này, sau khi thông báo với nhà trường về tình trạng của các con, nghi ngờ đó là các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Trong ngày 14-1, một số phụ huynh nhận được thông báo của nhà trường nhưng thông báo thể hiện sự hời hợt, vô cảm. "Đáng lẽ khi phụ huynh phản ánh học sinh gặp những triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở trường thì các bộ phận liên quan phải có trách nhiệm rà soát, ghi nhận và xử lý kịp thời. Cho dù không phải tình trạng ngộ độc cũng phải có sự quan tâm tối thiểu tới sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, thông báo của nhà trường lại hết sức vô cảm"- anh C. nói rõ.

Phụ huynh tố trường quốc tế ra thông báo vô cảm

Phụ huynh cung cấp cho phóng viên Báo Người Lao Động một email của trường gửi tới các phụ huynh chỉ vỏn vẹn nội dung: "Nhà trường xin thông tin rằng trong ngày hôm nay, nhà trường ghi nhận một số học sinh có biểu hiện như sốt và ói. Để góp phần bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của toàn thể học sinh, kính mong quý phụ huynh tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của các em tại nhà. Trong trường hợp học sinh không khỏe hoặc trong gia đình (anh/chị/em hoặc người thân) hiện có người đang không khỏe, quý phụ huynh vui lòng cho học sinh ở nhà ít nhất 24 giờ để nghỉ ngơi và hồi phục trước khi quay lại trường..."- thông báo nêu.

Anh C. cho biết thêm trong hôm nay (15-1), gia đình anh và một số phụ huynh khác vẫn để con ở nhà nhưng trường không có động thái quan tâm, hỏi han.

Sáng 15-1, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với số điện thoại được cung cấp trong email để tìm hiểu thêm thông tin sự việc. Tuy nhiên, người này cho biết chỉ là nhân viên tuyển sinh của trường và nói sẽ chuyển thông thông tin đến bộ phận có trách nhiệm trả lời.

Trên website, Trường BVIS được quảng cáo là trường dạy chương trình dựa trên khung chương trình Giáo dục Quốc gia của Anh. Một số môn học được dạy bằng tiếng Việt để đảm bảo học sinh vẫn duy trì được ngôn ngữ và bản sắc Việt. Học sinh của BVIS tốt nghiệp với bằng tú tài Anh A Levels, được Cục khảo thí Cambridge công nhận, cũng như được chấp nhận bởi tất cả các trường ĐH hàng đầu thế giới.

Trường BVIS cũng là một trong số những trường quốc tế có mức học phí đắt đỏ tại TPHCM với học phí năm học 2025-2026 dao động từ 250 đến gần 700 triệu đồng/năm học, tùy từng cấp học.