Nghi can bắn chết 5 người trong sòng bạc ở Củ Chi đối diện án tử hình

Ngày 1/2, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành phía nam tiếp tục truy lùng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, Tuấn "Khỉ"), nghi can gây ra vụ xả súng làm 5 người chết ở huyện Củ Chi.

Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, truy nã Lê Quốc Tuấn về các tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nghi phạm Lê Quốc Tuấn.

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, luật sư Cường nhận định, hành vi của nghi can Lê Quốc Tuấn hết sức nguy hiểm, liền một lúc xâm hại nhiều khách thể mà luật hình sự bảo vệ như tính mạng con người, sức khỏe, tài sản, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Đến nay, Tuấn đang bị truy nã về 3 tội danh. Quá trình điều tra, nếu làm rõ hành vi liên quan đến cờ bạc sẽ khởi tố bổ sung bị can này về tội danh tương ứng. Khi bị truy bắt Tuấn có hành vi chống người thi hành công vụ thì sẽ tiếp tục khởi tố thêm về tội này.

Riêng tội Giết người, hành vi của Tuấn có tính chất côn đồ, giết nhiều người, dùng hung khí nguy hiểm, liền sau đó thực hiện một tội đặc biệt nghiêm trọng. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, hậu quả khiến 4 nạn nhân thiệt mạng, dùng vũ khí quân dụng khiến nhiều người hoang mang, Lê Quốc Tuấn sẽ đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình.

Các hành vi khác có mức hình phạt gồm phạt tù có thời hạn và tù chung thân. Ngoài ra, khi cướp tài sản, Tuấn được xác định dùng súng AK khi gây án. Do đó, việc nghi can sử dụng súng (dù được phát) để đi cướp tài sản thì vẫn cấu thành tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cũng theo luật sư Cường, vì nghi can Lê Quốc Tuấn đang bị truy nã nên theo quy định pháp luật, bất cứ ai cũng có quyền bắt giữ tội phạm trốn nã và giao nộp cho cơ quan công an.

Tuy nhiên, nghi can này đang mang theo vũ khí, đã thực hiện hành vi giết nhiều người, cướp tài sản nên có thể chống trả quyết liệt. Người dân không có điều kiện thuận lợi thì tuyệt đối không được tiếp cận để tránh thương vong.

Quá trình bị truy bắt, nếu bị can chống trả bằng vũ khí, lực lượng chức năng có thể tiêu diệt. Trường hợp nghi can cố thủ tự sát thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra đối với tội Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra về các tội danh liên quan đến Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và các tội khác. Nếu phát hiện vụ án có đồng phạm về các tội danh trên thì sẽ tiếp tục xử lý các đồng phạm theo quy định.

Theo luật sư Cường, ngoài trách nhiệm hình sự như trên, đối tượng này còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với gia đình các nạn nhân về các khoản như chi phí cứu chữa, chi phí mai táng và một khoản tiền bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật.

Nếu các nạn nhân trong vụ này tham gia đánh bạc nhưng nạn nhân đã chết nên sẽ không bị xử lý hình sự về tội đánh bạc. Tuy nhiên, đối với các đối tượng khác tham gia đánh bạc trong vụ này thì cũng sẽ bị khởi tố về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc, cá bạc theo quy định của pháp luật.