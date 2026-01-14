Nghèo mấy cũng ĐỪNG tiếc 8 thứ này: Giữ lại chỉ tổ chật nhà, hao vận

Nhiều người vẫn có suy nghĩ nghèo thì phải giữ, cái gì còn dùng được thì cố để lại. Nhưng thực tế, có những món đồ càng giữ lâu, nhà càng chật, sinh hoạt càng bí bách, tinh thần nặng nề mà vận khí cũng theo đó đi xuống. Không gian sống cũng là một dạng dòng chảy năng lượng. Nhà càng gọn gàng, thoáng đãng thì tâm lý càng nhẹ, làm việc gì cũng có động lực hơn. Ngược lại, đồ đạc chất đống, thứ không dùng vẫn cố giữ chỉ vì tiếc, lâu dần chính những món đồ đó lại trở thành gánh nặng vô hình.

Dưới đây là 8 thứ quen mặt trong nhiều gia đình. Dù kinh tế chưa dư dả, cũng đừng tiếc mà nên mạnh tay dọn đi.

1. Ổ cắm điện cũ, ổ cắm trôi nổi

Những ổ cắm dùng từ nhiều năm trước, đặc biệt là loại không rõ thương hiệu, phần lớn đều theo tiêu chuẩn cũ, độ an toàn rất thấp. Bên trong dây dẫn mỏng, lá đồng ít, linh kiện xuống cấp theo thời gian.

Tiếp tục sử dụng chẳng khác nào đánh cược với rủi ro chập điện, cháy nổ. Tai nạn điện thường không báo trước và khi xảy ra thì hậu quả rất nặng. Tiết kiệm vài chục nghìn nhưng đổi lại là sự bất an mỗi ngày, hoàn toàn không đáng.

2. Quần áo nhiều năm không đụng tới

Tủ quần áo của nhiều gia đình lúc nào cũng trong tình trạng chật kín, nhưng mở ra lại không có bộ nào thật sự muốn mặc. Những món mua theo cảm xúc, lỗi mốt, không vừa người hoặc đơn giản là không còn hợp gu vẫn bị treo đó năm này qua năm khác. Quần áo quá hai năm không mặc tới, khả năng cao sẽ không bao giờ mặc lại. Giữ chúng chỉ làm tủ đồ rối hơn, mỗi lần dọn dẹp lại thêm mệt mỏi. Cho đi, bán lại hoặc bỏ bớt sẽ giúp không gian gọn hơn và tâm lý cũng nhẹ đi rất nhiều.

3. Bộ bát đĩa cũ không còn dùng

Nhiều gia đình có thói quen thấy bát đĩa đẹp là mua thêm, nhưng bát cũ thì không nỡ bỏ. Lâu dần, tủ bếp đầy ắp những bộ không đồng bộ, ít khi dùng tới. Nếu đã có bộ mới sử dụng hằng ngày, những bộ cũ chỉ để chồng chất phía sau thì nên dọn đi. Đồ ăn uống chỉ cần đủ dùng và sạch sẽ. Giữ quá nhiều vừa chiếm diện tích vừa khiến bếp lúc nào cũng bừa bộn.

4. Thiết bị điện đã quá tuổi thọ

Quạt, nồi cơm, bếp điện, máy sưởi dùng mười mấy năm là chuyện rất phổ biến. Nhiều người nghĩ chưa hỏng thì cứ dùng tiếp. Nhưng linh kiện bên trong đã lão hóa, dây dẫn giòn, lớp cách điện xuống cấp.

Thiết bị điện quá hạn sử dụng tiềm ẩn nguy cơ chập cháy và rò điện. An toàn luôn phải đặt lên trên tiết kiệm. Nếu đã quá năm sử dụng khuyến nghị, nên cân nhắc thay mới thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố.

5. Gối ngủ đã ố vàng, ẩm mốc

Gối là vật tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mỗi ngày, nhưng lại thường bị xem nhẹ. Mồ hôi, nước bọt, tế bào chết tích tụ dần vào ruột gối dù vỏ gối có được giặt thường xuyên. Gối dùng hai đến ba năm thường đã tích tụ vi khuẩn và mạt bụi. Ngủ lâu dài trên gối cũ không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đến da và đường hô hấp. Đến lúc này, tiếc rẻ là không nên.

6. Đệm ngủ dùng quá lâu

Đệm cũng có tuổi thọ nhất định. Dù bề mặt trông còn ổn, bên trong đã xẹp lún, ẩm và chứa nhiều vi khuẩn. Đặc biệt là các loại đệm giá rẻ, kết cấu kém, càng dùng lâu càng ảnh hưởng xấu đến cột sống và giấc ngủ. Giấc ngủ chiếm gần một phần ba cuộc đời. Đệm quá cũ không chỉ khiến ngủ không ngon mà còn âm thầm làm sức khỏe đi xuống. Đây là món nên thay đúng lúc, không nên cố giữ.

7. Sách vở cũ không còn giá trị sử dụng

Sách giáo khoa cũ, vở bài tập, tài liệu đã lỗi thời thường bị chất trong góc nhà với suy nghĩ để đó biết đâu cần. Nhưng kiến thức thay đổi liên tục, phần lớn những cuốn này sẽ không bao giờ được mở lại. Nếu không có giá trị lưu niệm đặc biệt, nên mạnh dạn dọn đi. Không gian trống tạo cảm giác thoáng đãng hơn rất nhiều so với những chồng giấy phủ bụi.

8. Đồ trang trí lỗi thời

Những món decor mua từ nhiều năm trước, không còn hợp phong cách hiện tại thường khiến không gian trông cũ kỹ và rối mắt. Chúng không chỉ chiếm chỗ mà còn khiến tổng thể căn nhà thiếu sự hài hòa.

Nhà cửa phản ánh trạng thái sống của gia chủ. Bỏ bớt những món đã lỗi thời, để không gian đơn giản và thoáng sẽ mang lại cảm giác dễ chịu hơn mỗi ngày.