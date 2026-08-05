Nghề việc nhẹ kiếm tiền triệu mỗi giờ đang cực khát người: Không bế đỡ, chỉ đi "chấm điểm" để vun vén chặng cuối đời cho người già

Trong hệ thống dịch vụ dưỡng lão của Trung Quốc có một vị trí ít ai để ý nhưng lại đứng ở vai trò gác cổng: Chuyên gia đánh giá năng lực người già.

Đây là người chuyên đánh giá và "chấm điểm" khả năng tự chủ của người cao tuổi, từ đó xác định mức độ suy giảm chức năng để làm căn cứ cho cả một chuỗi quyết định phía sau.

Khác với các nghề chăm sóc bằng đôi tay như nguyệt tẩu hay hộ lý, đây là công việc của chuyên môn và phán đoán, mang dáng dấp một nghề văn phòng trong ngành dưỡng lão, và cũng là một mắt xích đang lên trong cái mà Trung Quốc gọi là "kinh tế bầu bạn".

Người cầm "thước đo" cho tuổi già

Công việc cốt lõi của sư đánh giá năng lực người già là dựa trên bộ tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc về đánh giá năng lực người cao tuổi, ký hiệu GB/T 42195-2022, để đo lường một người già trên bốn nhóm năng lực: Khả năng tự lo sinh hoạt hằng ngày như ăn uống, mặc quần áo, vệ sinh, tắm rửa, đi vệ sinh, đi lại; trạng thái tinh thần và nhận thức; khả năng cảm nhận giác quan và giao tiếp; và khả năng tham gia hoạt động xã hội.

Từ các thang đo đó, người đánh giá xếp cụ già vào một mức năng lực cụ thể, và bản báo cáo này trở thành căn cứ cho ba việc rất thiết thực: Cơ sở dưỡng lão xếp cụ vào mức chăm sóc nào và thu phí ra sao, gia đình chọn gói dịch vụ phù hợp, và quan trọng nhất là cụ được hưởng trợ cấp nhà nước cùng quyền lợi bảo hiểm chăm sóc dài hạn ở mức nào.

Nói cách khác, đây là người gác cổng của cả hệ thống, cây cầu kỹ thuật nối người già với nguồn lực chăm sóc mà họ xứng đáng được nhận. Chính vì mang tính phán quyết, nghề này đòi hỏi năng lực khác hẳn lao động chăm sóc thông thường: Quan sát, phân tích, xử lý dữ liệu, diễn đạt và phán đoán, làm việc theo quy chuẩn để loại bỏ cảm tính chủ quan.

Việc đánh giá cũng không làm một lần cho xong mà lặp lại theo mốc, thường là khi người già mới vào cơ sở dưỡng lão, sau đó vào ngày thứ bảy, mốc nửa năm, một năm, và mỗi khi có biến cố sức khỏe, để mức chăm sóc luôn khớp với thể trạng thật.

Vì sao nghề này đang khát người

Sư đánh giá năng lực người già được Bộ Nhân lực và An sinh xã hội cùng hai cơ quan khác chính thức công nhận là nghề mới vào tháng 7/2020, nằm trong đợt công bố nghề mới thứ ba của Trung Quốc, và đến đầu năm 2021 thì có tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Nhưng phải đến gần đây, nhu cầu mới thực sự bùng nổ, mà lực đẩy lớn nhất đến từ chính sách. Theo phản ánh trên Tencent News, từ tháng 1/2026, các tỉnh thành trên cả nước đồng loạt triển khai phát trợ cấp tiêu dùng dịch vụ dưỡng lão, và điều kiện tiên quyết để được nhận khoản trợ cấp này là phải qua đánh giá năng lực theo chuẩn. Một quyết định hành chính như vậy lập tức biến việc đánh giá từ một thủ tục nội bộ thành nhu cầu cứng của hàng chục triệu gia đình.

Quy mô công việc vì thế lớn đến mức choáng ngợp. Cũng theo nguồn trên, Trung Quốc hiện có khoảng 45 triệu người già suy giảm chức năng từ mức trung bình trở lên, nếu mỗi người được đánh giá một lần mỗi năm và mỗi lần mất khoảng một giờ, thì riêng khối lượng này đã vượt 45 triệu giờ công mỗi năm, chưa kể nhu cầu từ việc xét duyệt vào cơ sở và từ bảo hiểm chăm sóc dài hạn đang phủ dần ra toàn quốc.

Trong khi đó, lực lượng hiện có lại quá mỏng: cả nước mới có hơn 100.000 người hành nghề, còn hai đợt đào tạo trực tuyến của Bộ Nhân lực và An sinh xã hội trong năm 2025 chỉ bổ sung được khoảng 26.000 người, xa mới đủ. Nhiều dự báo ngành cho rằng đến năm 2026, khoảng trống nhân lực của nghề này vượt 500.000 người.

Về thu nhập, nghề này không gây sốc bằng những con số chục nghìn tệ như nguyệt tẩu, nhưng bù lại ổn định và có lộ trình. Với người làm bán thời gian, theo các trang thông tin địa phương như Bản Địa Bảo Quảng Châu, mỗi lượt đánh giá được trả khoảng 100 đến 300 tệ, tức chừng 360.000 đến hơn một triệu đồng cho một buổi làm việc chuyên môn thuần túy. Quan trọng hơn là các vị trí toàn thời gian tại tổ chức đánh giá bên thứ ba, cơ sở dưỡng lão, trạm dưỡng lão cộng đồng, cơ sở y tế kết hợp dưỡng lão và cả bộ phận giám định bồi thường của các công ty bảo hiểm, nơi nhu cầu tuyển dụng đang tăng đều.

Người có chứng chỉ còn được hưởng các chính sách hỗ trợ như trợ cấp đào tạo nghề, với người đạt chứng chỉ bậc cao ở Quảng Đông có thể nhận 2.000 tệ, khoảng 7,2 triệu đồng, cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng lên đánh giá viên cao cấp, quản lý cơ sở đánh giá, giám đốc viện dưỡng lão hay giảng viên đào tạo.

Bậc thang đi lên cho phụ nữ trung niên trong ngành chăm sóc

Điểm đáng chú ý nhất của nghề này với phụ nữ trung niên không nằm ở chỗ nó dễ vào, mà ngược lại, ở chỗ nó là một bậc thang đi lên. Đây không phải công việc ai cũng nhảy vào làm ngay, bởi phần lớn quy định yêu cầu người hành nghề phải có nền tảng và kinh nghiệm thực tế nhiều năm trong các lĩnh vực liên quan như điều dưỡng y tế, quản lý sức khỏe, dịch vụ dưỡng lão hay công tác xã hội với người già, và trong bối cảnh chính sách năm 2026, nền tảng y tế trở thành một điểm cộng lớn.

Điều đó biến nghề này thành lối đi lên tự nhiên cho chính những phụ nữ trung niên đã và đang làm trong ngành chăm sóc: một hộ lý, một điều dưỡng hay một nguyệt tẩu nhiều năm kinh nghiệm hoàn toàn có thể học thêm để chuyển từ lao động chân tay sang công việc chuyên môn nhẹ nhàng hơn về thể lực nhưng cao hơn về vị thế và tính ổn định.

Đây là điều hiếm có trong nền kinh tế bầu bạn, nơi phần lớn nghề đều dựa vào sức và sự tận tụy: một con đường để kinh nghiệm chăm sóc tích lũy được nâng cấp thành một nghề cổ cồn trắng có lộ trình.

Nhưng cũng như mọi nghề đang sốt ở Trung Quốc, quanh nó mọc lên một rừng quảng cáo đào tạo và bán chứng chỉ mà người muốn vào nghề cần soi kỹ. Cách phân biệt được chính người trong ngành mách nhau khá đơn giản: Chứng chỉ thật là chứng chỉ bậc kỹ năng nghề do cơ quan nhân lực xã hội công nhận, tra cứu được trên trang mạng nhân tài kỹ năng quốc gia và đủ điều kiện để xin trợ cấp; ngược lại, tấm bằng nào không xin được trợ cấp thì gần như chắc chắn là loại nhà nước không thừa nhận. Thực tế đã có những cơ quan cấp chứng chỉ bị xóa đăng ký khiến bằng do họ cấp thành giấy lộn, nên việc kiểm tra nguồn gốc chứng chỉ trước khi bỏ tiền học là bước không thể bỏ qua.

Câu chuyện sư đánh giá năng lực người già vì thế cho thấy một chiều hướng khác của kinh tế bầu bạn so với các nghề trước trong loạt bài.

Khi xã hội già đi và nhà nước rót chính sách vào chăm sóc người cao tuổi, nghề chăm sóc không chỉ mở ra những công việc lương cao dựa trên sức lực, mà còn bắt đầu phân tầng và chuyên nghiệp hóa, sinh ra cả những vị trí đòi hỏi chuyên môn và phán đoán. Với phụ nữ trung niên, đó vừa là cơ hội để đi lên, vừa là lời nhắc rằng trong một ngành đang lớn nhanh, tấm chứng chỉ thật và nền tảng chuyên môn mới là thứ quyết định mình đứng ở tầng nào.