"Nghệ thuật tiếp khách" của nữ thừa kế giàu nhất nhì làng mỹ phẩm thế giới: Dùng "mật mã" trên bàn tiệc để định vị quyền lực vương giả

Sinh ra trong nhung lụa tột bậc, Aerin Lauder là cháu gái cưng và là người thừa kế sáng giá của huyền thoại ngành mỹ phẩm Estée Lauder. Bước sang độ tuổi ngũ tuần với khối tài sản ròng cá nhân lên tới hàng tỷ USD, Aerin không chỉ nắm giữ chiếc ghế Giám đốc Phong cách và Hình ảnh của đế chế gia đình, mà còn tự tay kiến tạo nên thương hiệu phong cách sống xa xỉ mang tên chính mình – AERIN.

Bà là hiện thân hoàn hảo nhất của giới quý tộc bờ Đông nước Mỹ, một "Thiên nga bạc" quyền lực thao túng cái đẹp toàn cầu nhưng lại chọn một lối sống vô cùng tĩnh lặng và khép kín.

Đối với giới tinh hoa như gia tộc Lauder, đặc biệt là những vương triều "Old Money" (Giàu lâu đời), đẳng cấp của một nữ chủ nhân không bao giờ nằm ở việc cô ta mặc chiếc váy Haute Couture nào ra cửa đón khách. Quần áo hay siêu xe là những thứ tiền có thể mua được ngay lập tức, nhưng gu thẩm mỹ, cốt cách và sự tinh tế thì cần đến vài thế hệ để hàm dưỡng.

Thước đo tàn nhẫn và chính xác nhất để đánh giá một gia tộc thượng lưu chính là "The Art of Entertaining" (Nghệ thuật tiếp khách), và sân khấu bộc lộ rõ nhất thứ quyền lực ngầm ấy nằm ngay trên bàn ăn riêng tư tại dinh thự của họ.

Nghệ thuật Table-scaping: Cuộc phẫu thuật vi phẫu về sự xa xỉ

Bàn tiệc của Aerin Lauder tại cơ ngơi di sản ở East Hampton chưa bao giờ là nơi để phô diễn sự hào nhoáng rỗng tuếch. Nó là một cuộc phẫu thuật vi phẫu về sự xa xỉ, nơi nữ tỷ phú tự tay làm đạo diễn cho một bản giao hưởng của thị giác và xúc giác.

Bà từ chối những bộ bát đĩa công nghiệp sáng loáng không tì vết, khinh bỉ những thiết kế viền vàng phô trương thường thấy trong các khách sạn năm sao. Thay vào đó, khách mời của bà sẽ được dùng bữa trên những kiệt tác mang lớp gỉ thời gian. Những chiếc nĩa, chiếc thìa bạc hơi ngả màu chứng minh cho việc chúng đã tồn tại và phục vụ giới quý tộc từ hàng thế kỷ trước, mang theo nhịp thở của một thời đại vàng son không thể sao chép.

Lớp lang của sự xa xỉ tiếp tục được bóc tách qua những chi tiết cá nhân hóa đến mức cực đoan. Những chiếc khăn ăn trên bàn tiệc của Aerin không bao giờ là lanh công nghiệp. Chúng là những kiệt tác được dệt tay từ các xưởng thủ công trăm tuổi ẩn mình ở Ý hoặc Pháp.

Trên mỗi nếp gấp mềm mại ấy, tên hoặc chữ cái viết tắt (monogram) của từng vị khách mời được thêu chìm một cách vô cùng tinh xảo và kín đáo. Khách đến dự tiệc không chỉ được thưởng thức một bữa ăn, mà họ đang được nữ chủ nhân vuốt ve lòng kiêu hãnh bằng một sự tôn trọng tuyệt đối và độc bản.

Cơn sốt gốm Dodie Thayer: Mật mã ngầm để giới tinh hoa nhận ra nhau

Nhưng thứ làm nên danh tiếng và thiết lập một "mật mã" rúng động giới tinh hoa trên bàn tiệc của Aerin lại là một bộ sưu tập trông có vẻ vô cùng mộc mạc: Những chiếc đĩa gốm hình bắp cải màu lục bảo.

Đây không phải là những chiếc đĩa có thể dễ dàng tìm mua ở các trung tâm thương mại cao cấp. Chúng là tác phẩm huyền thoại của nghệ nhân Dodie Thayer, người từng làm khuynh đảo giới thượng lưu Palm Beach từ những năm 1960.

Nhìn bề ngoài, thiết kế mô phỏng từng đường gân của lá xà lách, bắp cải mang đậm nét đồng quê hoang dại. Nhưng ẩn sau hình dáng đó là một câu lạc bộ vô hình vô cùng khắc nghiệt. Việc sở hữu đồ gốm Dodie Thayer từng là khao khát cháy bỏng của phu nhân Tổng thống Mỹ Jackie Kennedy hay biểu tượng thời trang C.Z. Guest.

Sự tàn khốc của nữ doanh nhân này không chỉ dừng lại ở việc vung tiền mua đồ cổ để hưởng thụ. Bằng một bộ óc sắc sảo, Aerin Lauder đã biến chính thú vui "Table-scaping" (bài trí bàn tiệc) của mình thành một đế chế kinh doanh khổng lồ thông qua thương hiệu phong cách sống AERIN.

Aerin Lauder mê mẩn chúng đến mức bà không chỉ ráo riết săn lùng các phiên bản cổ từ các nhà đấu giá Sotheby's, mà còn đích thân hợp tác với gia đình nghệ nhân để phục dựng lại dòng gốm độc quyền này.

Không dừng lại ở đó, thương hiệu AERIN tìm đến những xưởng gốm sứ gia truyền ẩn mình ở Ý để nung ra những chiếc đĩa ăn mang đậm họa tiết hoa lá từ chính khu vườn của gia tộc. Bà thậm chí còn bắt tay với gã khổng lồ nội thất Williams Sonoma để đưa gu thẩm mỹ "blue-and-white" kinh điển của mình phủ sóng toàn cầu. Bằng việc tự sản xuất đồ gốm, bà đang bán "một tấm vé" để đám đông khao khát cái đẹp được chạm vào giấc mơ thượng lưu bờ Đông nước Mỹ, biến chính thói quen vương giả hàng ngày thành một cỗ máy in tiền vô tận.

Toàn bộ đế chế kinh doanh và nghệ thuật sắp đặt ấy đều được vận hành dưới một triết lý mà Aerin Lauder tôn thờ cả đời: "Effortless Elegance" (Sự thanh lịch không khiên cưỡng).

Mọi thứ, từ chiếc ly pha lê Baccarat di sản đến những bông hoa mẫu đơn cắt vội từ khu vườn triệu đô, đều được bà sắp đặt một cách lỏng lẻo, hoang dại và tự nhiên như nhịp thở. Đó chính là lời tuyên ngôn lạnh lùng nhất của một "Thiên nga bạc": Sự xa xỉ đã là DNA chảy trong huyết quản, chúng tôi không bao giờ cần nỗ lực gồng mình để tỏ ra sang trọng. Đi qua nửa dốc cuộc đời, thứ nữ tỷ phú này phô diễn không còn là tiền bạc, mà là khả năng thao túng cái đẹp và kiến tạo nên một vương triều tĩnh lặng do chính tay bà định đoạt.



