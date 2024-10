Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng vì cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ tại Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm và tham gia đông đảo của các họa sĩ, người yêu nghệ thuật ở khắp nơi trên cả nước. Điều đó đã được thể hiện qua số lượng tác phẩm dự thi tăng vượt trội so với năm trước. Cuộc thi đã góp phần khai phá tiềm năng to lớn của các họa sĩ Việt Nam, đồng thời thúc đẩy cho sự phát triển không ngừng của nền nghệ thuật thị giác tại Việt Nam. Thành công trong hai năm vừa qua sẽ là động lực để UOB tiếp tục triển khai cuộc thi ở các năm tiếp theo, song hành cùng với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng khác của UOB trên toàn khu vực, hướng tới mục tiêu xây dựng một khu vực ASEAN phát triển bền vững và thịnh vượng".

UOB Painting of the Year được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1982 tại Singapore, là một trong những cuộc thi nghệ thuật uy tín nhất ở Đông Nam Á cho đến nay. Cuộc thi nhằm mục đích khai phá các tài năng nghệ thuật và mang đến cho họ cơ hội giới thiệu tác phẩm của mình đến cộng đồng rộng lớn hơn trong khu vực. Được mở rộng sang Việt Nam vào năm 2023, cuộc thi nghệ thuật hàng đầu của UOB khẳng định mạnh mẽ cam kết lâu dài của Ngân hàng trong việc hỗ trợ nghệ thuật và các nghệ sĩ trong khu vực.

Mô tả về tác phẩm của mình, nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường cho biết: "Than đá Quảng Ninh đại diện cho khoáng sản công nghiệp từ đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc, còn bột gạo biểu trưng cho sản phẩm nông nghiệp từ đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam. Tác phẩm này gửi gắm những chiêm nghiệm của bản thân tôi – một người con của vùng nông thôn miền Nam Việt Nam đã từng sống và chứng kiến những vận động công-nông nghiệp tại cả những vùng đô thị và ngoại thành. Khác với tranh thủy mặc truyền thống trên giấy hoặc lụa vốn nhẹ nhàng và thanh thoát, tác phẩm của tôi sử dụng sức nặng vật lý của gạo và than đá để truyền tải chiều sâu trong ý niệm. Tôi hy vọng, tác phẩm của mình có thể truyền cảm hứng cho người xem suy ngẫm về những ảnh hưởng của nền nông nghiệp lúa nước và các ngành công nghiệp nặng lên cảnh quan thiên nhiên cùng tập quán nhân sinh bản địa".

Nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường thắng giải UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam, hạng mục Nghệ sĩ thành danh.

Họa sĩ Đặng Xuân Hòa, trưởng Ban giám khảo cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam, đánh giá: "Dòng Chảy là một tác phẩm độc đáo về chất liệu và cách thể hiện, nói lên cách tư duy mới của nghệ thuật đương đại nhưng vẫn giữ được tinh thần của hội họa. Hai chất liệu mà tác giả chọn để thể hiện là than đen và gạo trắng từ chất liệu tự nhiên trong đời sống, chứa đựng sức sống, tinh thần và tâm hồn người Việt. Ta thấy tác giả có cách nhìn sâu sắc với một tâm hồn đầy cảm xúc. Tôi nghĩ đây là tác phẩm tốt về hình thức và cách thể hiện đồng thời chứa đựng một nội dung sâu sắc, xứng đáng được trao giải thưởng cao nhất năm nay".

Cùng trong khuôn khổ Lễ trao giải UOB Painting of the Year năm nay, còn có rất nhiều tác phẩm độc đáo, có tính nghệ thuật cao cũng được vinh danh như: tác phẩm “Xếp máy bay" của Nguyễn Văn Hè, “Xâm thực" của Ngô Văn Sắc, “Đường trở về" của Lê Việt Trung...