Nghe thì cực vô lý nhưng 3 yếu tố về ngoại hình và thói quen dưới đây lại quyết định tương lai con bạn có thành công hay không

Nhiều người cho rằng, chỉ học tập chăm chỉ, kết bạn với những người có thành tích tốt,... thì mới có thể tiến đến con đường thành công. Tất nhiên những yếu tố đó không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Một số cuộc nghiên cứu đã chỉ ra, đôi khi những người nghịch ngợm lúc còn đi học lại thành công hơn những người chỉ học và không quan tâm đến thế giới xung quanh, không chịu trau dồi kỹ năng mềm.

Bên cạnh đó, có những yếu tố về ngoại hình và thói quen, tưởng chẳng liên quan nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai. Các yếu tố đó cụ thể như sau:

1. Da đen và khuôn mặt tròn trịa

Một số cuộc nghiên cứu đã được thực hiện để tìm ra yếu tố thành công của các CEO nổi tiếng trên thế giới. Theo đó, các nhà nghiên cứu tiến hành chụp hình khuôn mặt của 40 CEO hiện nay hoặc trước đây của các công ty lớn, bao gồm cả người da trắng và da đen.

Những bức ảnh này sau đó được một hội đồng tình nguyện viên đánh giá. Họ sẽ dựa trên khuôn mặt của từng CEO để đưa ra nhận xét về các câu hỏi: "Họ có năng lực không? Có nhiệt tình, thân thiện không? Thu nhập có cao không?",...

Kết quả hầu hết các CEO da đen, có khuôn mặt tròn trịa đều được đánh giá tốt hơn các CEO da trắng. Đối chiếu với thu nhập của các CEO da đen thì họ cũng có tổng thu nhập cao hơn rất nhiều. Để giải thích điều này, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một nhận định. Trước đây người da đen vốn bị kỳ thị, phân biệt chủng tộc và tình trạng này vẫn còn tiếp diễn đến tận ngày nay.

Để được xã hội tin tưởng và chấp nhận, trong suốt nhiều thế kỷ qua, người da đen buộc phải có một "cơ chế thân thiện". Yếu tố họ sử dụng chính là khuôn mặt tròn trịa với nhiều đường nét phúc hậu, hiền từ - những điều này giúp họ khiến người khác có cảm tình và yên tâm hơn khi tiếp xúc. Chúng ta dễ dàng nhận thấy đặc điểm ngoại hình này ở những người thành công như: Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, tài tử Will Smith, tỷ phú Robert L.Johnson, tỷ phú Mike Adenuga hay nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey,...

Có thể thấy, sự thân thiện đóng vai trò không nhỏ trong thành công của mỗi người, đặc biệt những người có công việc phải giao tiếp xã hội nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ có thể dạy con đức tính này từ những điều đơn giản. Chẳng hạn thường xuyên chào hỏi người lớn tuổi, quan tâm, hỏi han bạn bè xung quanh, biết chia sẻ với người khác,... Bên cạnh đó, chính bố mẹ cần trở thành một tấm gương thân thiện trước để con học tập và noi theo.

2. Những người nổi tiếng khi ở trường

Nhiều người thường ác cảm với "những kẻ thích gây chú ý" ở trường học. Không ít phụ huynh dặn dò con: "Con cứ tập trung vào việc học, không cần tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao làm gì. Phải học giỏi, có điểm cao thì sau này ra trường mới tìm được công việc tốt".

Thực tế, chính những người nổi tiếng ở trường lại là những người thành công hơn trong tương lai. Bởi họ đều năng nổ, biết cách khuấy động bầu không khí tập thể. Trong công việc, họ cũng tự tin và biết cách thu hút sự chú ý, khiến đồng nghiệp và cấp trên ấn tượng.

Trong một thí nghiệm dài hạn, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu học sinh viết tên 3 người bạn cùng lớp mà các em có ấn tượng nhiều nhất. Hầu hết những học sinh được viết tên đều thuộc dạng nghịch ngợm, lém lỉnh.

35 năm sau, nhóm nghiên cứu tìm lại những học sinh này để làm khảo sát thu nhập và phát hiện ra, 5 người đứng đầu bảng xếp hạng - tức là 5 người từng nổi tiếng nhất lớp ngày trước có thu nhập cao hơn 10% so với những học sinh trầm tính.

Chính vì vậy ngoài học tập thì bố mẹ cần khuyến khích con tham gia cả các hoạt động ngoại khoá, trở nên năng nổ trong mắt thầy cô, bạn bè. Những điều này sẽ giúp con thêm hoạt bát, tự tin hơn rất nhiều. “Gây sự chú ý” chưa hẳn đã xấu, ở nhiều khía cạnh nó còn giúp con bạn thành công hơn trong cuộc sống sau này.

3. Đứng bên tay thuận

Điều này nghe qua thì vô lý nhưng thực chất lại là sự thật. Theo đó, các nghiên cứu của Đại học New School (New York, Mỹ) đã chỉ ra, con người thường có thói quen nghĩ tốt cho những thứ nằm ở phía tay thuận của họ. Nguyên nhân là bởi chúng ta thường có xu hướng ưu ái những thứ an toàn, hướng đến bên thuận lợi hơn.

Chẳng hạn trong một cuộc nói chuyện, chúng ta thường quay sang tán gẫu với người bên phải (bên tay thuận) nhiều hơn là người bên trái. Không chỉ vậy, chúng ta còn luôn nghĩ tích cực cho những thứ ở bên tay thuận. Khi bạn nói một điều gì đó ngốc nghếch ở bên tay thuận của người khác, họ sẽ nghĩ bạn là người hài hước. Ngược lại, họ sẽ nghĩ bạn là người không bình thường. Trong các cuộc họp, sếp cũng thường quay sang trao đổi với nhân viên ở bên tay thuận nhiều hơn ở bên tay trái.

Khi chọn lựa một sản phẩm nào đó, chúng ta cũng thường ưu ái bên tay thuận hơn. Nghe thì khó tin nhưng tâm lý con người là vậy và các cuộc nghiên cứu cũng đã chỉ rõ điều đó. Vậy nên nếu muốn bắt chuyện với người khác, hãy chú ý đứng bên tay thuận của họ.