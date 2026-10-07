Nghe Thành-Thân của Vương Bình, dân mạng đồng loạt "muốn đi đám cưới liền"

Ngày 4/10, Vương Bình tung MV lyrics Thành-Thân trên kênh YouTube, đúng thời điểm mùa cưới 2026 bắt đầu. Ngay sau khi phát hành, phần bình luận dưới video nhanh chóng biến thành nơi khán giả kể chuyện cưới xin.

"Bài hát quá hay đi, nghe mà muốn cưới liền vậy á trời", một người nghe viết. Một tài khoản khác cũng chung cảm xúc khi bày tỏ nghe Thành-Thân mà muốn đi đám cưới quá, kèm lời đề nghị Vương Bình tổ chức thêm fanmeeting để được "quẩy" bài này.

Thành-Thân - VƯƠNG BÌNH

Có người còn tính sẵn tương lai: "9 năm nữa 30 tuổi cưới thì bật bài này".

Với nhiều khán giả gốc miền Tây, ca khúc chạm đúng ký ức tuổi thơ. "Nghe bài này nhớ mấy cái đám cưới miền Tây hồi nhỏ em đi quá à, nhạc hay quá anh ơi. Tết này về quê bật cho cả xóm nghe mới được", một bình luận viết. Câu hát "Tại vì duyên duyên số số" cũng được nhắc đến như một đoạn hook dễ "dính", khi có người than cả ngày trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu này.

Bên cạnh không khí rộn ràng, khán giả cũng dành lời khen cho phần lời và giọng hát. Nhiều người nhận xét ca từ tình cảm, chân thành, còn giọng Vương Bình rất hợp với những bản nhạc nhẹ nhàng. Một người nghe chia sẻ không cố tình cày view nhưng nghe ba ngày rồi vẫn chưa chán, người khác dự đoán bài hát sắp viral trên TikTok và chúc ca khúc sớm cán mốc triệu view.

Thành-Thân do TDK và Dlight sáng tác, ra mắt ngày 4/10, đúng lúc mùa cưới 2026 bắt đầu. Ca khúc được xem như phần tiếp nối câu chuyện tình yêu từ Thanh Tân: nếu Thanh Tân mới dừng ở một chữ "thương" thì Thành-Thân đã đi tới hẹn ước trọn đời bằng một đám cưới mang hơi thở miền Tây.

Thay vì lặp lại màu sắc trong trẻo, thanh xuân vườn trường của Thanh Tân, Vương Bình đưa người nghe về miền Tây sông nước, nơi anh sinh ra. Giai điệu bình dị, vui tươi, mang đậm chất nhạc cưới miền Tây nhờ sử dụng sample ca khúc Rồi Tới Luôn của Nal. Là người con Bến Tre, Vương Bình mang chất quê vào cả cách luyến láy lẫn phát âm ca từ, nên màu sắc miền Tây trong bài hát không chỉ là ý tưởng dàn dựng mà gắn với chính căn tính nghệ sĩ của anh.

Bài hát kể chuyện tình giữa một chàng trai quê tay lấm lem ruộng vườn và một cô gái thành thị đài các. Hai người gặp nhau trong một chiều mưa, cùng nép dưới mái hiên rồi bén duyên. Sau một năm dành dụm, chàng trai mang trầu cau sang thưa chuyện, ba má ưng thuận, ông bà cho phước. Câu hỏi "Mai nắng mưa thì sao? Mai khó khăn thì sao?" ở đoạn kết đưa ca khúc vượt khỏi câu chuyện một đám cưới, trở thành lời nguyện cùng nhau đi qua cả những ngày bão giông.

Sức hút của Thành-Thân bắt đầu từ fanmeeting Tiệc Thành Thân tối 4/10 tại TP.HCM, nơi Vương Bình trình diễn ca khúc lần đầu tiên cùng khách mời bất ngờ là ca sĩ Ngọc Sơn. Trong lần hiếm hoi kết hợp với nghệ sĩ trẻ, "Anh Ba" không chỉ hòa giọng mà còn góp vài động tác vũ đạo khiến khán giả vỡ òa. Ngay sau tiết mục, một cặp đôi người hâm mộ cầu hôn nhau ngay khu vực khán giả, Vương Bình và Ngọc Sơn cùng gửi lời chúc "trăm năm hạnh phúc". Dư âm đêm diễn vẫn còn trong phần bình luận, khi có khán giả kể nghe ở tiệc Thành-Thân "đã" quá nên đang về học thuộc bài để lần sau đi hát cùng.

Với Vương Bình, Thành-Thân còn là lời hồi đáp gửi Voi Con, cộng đồng người hâm mộ của anh. Tựa đề mang hai lớp nghĩa: "thành thân" là nên duyên, nhưng cũng là trở thành người thân. Sau fanmeeting đầu tiên Binhjama với concept tiệc ngủ, lần này anh dựng hẳn một "tiệc cưới" để mời Voi Con đến như những vị khách đặc biệt.

Trước đó, Thanh Tân là một trong những ca khúc phủ sóng mùa Tết 2026, xuất hiện dày đặc trong các video mặc áo dài và lọt xu hướng trên TikTok lẫn Instagram. Phiên bản có sự góp giọng của Thùy Chi đã vượt mốc 11 triệu lượt xem trên YouTube.