Nghệ sĩ U65 có body sexy như gái đôi mươi, chủ động cầu hôn lại chồng cũ

Nguyễn Cao Kỳ Duyên là MC quen thuộc với khán giả người Việt ở hải ngoại. Bên cạnh vai trò dẫn chương trình, cô còn gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường, các chuyến du lịch và hoạt động cá nhân trên mạng xã hội.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình, Kỳ Duyên từng phát hành các sản phẩm âm nhạc và thử sức với vai trò ca sĩ. Với khán giả trong nước, cô được xem là một trong những MC hải ngoại nổi bật, ghi dấu ấn bởi phong cách dẫn dắt duyên dáng, thông minh.

Ở tuổi 61, Kỳ Duyên vẫn duy trì cuộc sống năng động, dành thời gian cho công việc, gặp gỡ bạn bè và khám phá nhiều địa điểm. Cô cũng không ngại lựa chọn những trang phục tôn vóc dáng, duy trì hình ảnh trẻ trung, quyến rũ trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên là MC quen thuộc với khán giả người Việt ở hải ngoại. Ảnh: FBVN

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình, Kỳ Duyên từng phát hành các sản phẩm âm nhạc và thử sức với vai trò ca sĩ. Ảnh: FBNV

Bất ngờ cầu hôn lại chồng cũ

Chuyện tình của Kỳ Duyên và Trịnh Hội từng khép lại sau khoảng 4 năm chung sống. Cả hai kết hôn vào cuối năm 2004, sau đó chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ văn minh và sự tôn trọng dành cho nhau.

Sau nhiều năm mỗi người có cuộc sống riêng, cả hai bất ngờ nối lại mối quan hệ. Tháng 11/2025, Kỳ Duyên công khai chuyện tái hợp với Trịnh Hội. Đáng chú ý, cô tiết lộ mình là người chủ động cầu hôn người cũ trong một chuyến đi đến đảo Ko Samed, Thái Lan. Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi sau nhiều năm, cả hai một lần nữa lựa chọn đồng hành cùng nhau.

Không chỉ tái hợp, Kỳ Duyên và Trịnh Hội còn cùng nhau tận hưởng nhiều chuyến du lịch. Tháng 6/2025, trước khi công khai chuyện cầu hôn, MC từng chia sẻ loạt ảnh cả hai cùng đi du thuyền. Cô cho biết đây là lần đầu tiên họ thực hiện chuyến đi như vậy sau hơn 20 năm quen biết.

Kỳ Duyên và Trịnh Hội kết hôn vào cuối năm 2004 và ly hôn sau khoảng 4 năm chung sống, nhưng vẫn giữ mối quan hệ văn minh. Ảnh: FBNV

Năm 2025, cặp đôi gây bất ngờ khi quyết định "yêu lại từ đầu". Ảnh: FBNV

Trong chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan, chính nữ MC là người chủ động ngỏ lời cầu hôn chồng cũ. Ảnh: FBNV

Cùng đi du lịch, tận hưởng cuộc sống ở tuổi U65

Sau khi tái hợp, Kỳ Duyên và Trịnh Hội dành nhiều thời gian đồng hành trong những chuyến đi. Từ Thái Lan đến những chuyến du ngoạn bằng du thuyền, cả hai xuất hiện khá thoải mái bên nhau. Đầu tháng 5/2026, Kỳ Duyên tiếp tục chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với Trịnh Hội. Nữ MC viết: "Giữa vô vàn người lướt qua đời, tìm được một người ở lại là món quà của nhân duyên nhiều đời".

Ở tuổi U65, Kỳ Duyên vẫn giữ vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng gương mặt trẻ trung và thần thái tự tin. Những hình ảnh diện bikini hay trang phục đời thường của cô nhiều lần thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng cân đối.

Theo những chia sẻ trước đây, Kỳ Duyên chú trọng duy trì lối sống lành mạnh, kết hợp chế độ ăn uống phù hợp với tập thể dục, yoga và thiền. Cô cũng đề cao việc giữ tinh thần thoải mái, xem sức khỏe và trạng thái tích cực là những yếu tố quan trọng để duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Sau khi tái hợp, Kỳ Duyên và Trịnh Hội dành nhiều thời gian đồng hành trong những chuyến đi. Ảnh: FBNV