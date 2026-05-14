Nghệ sĩ Park Jong Jin được vinh danh, thiết lập đỉnh cao mới cho kỹ nghệ chế tác gốm sứ

Mới đây, thương hiệu danh giá LOEWE đã chính thức xướng tên nghệ sĩ gốm sứ Park Jong Jin cho ngôi vị cao nhất tại giải thưởng thường niên LOEWE FOUNDATION Craft Prize 2026. Toàn bộ 30 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung kết sẽ được trưng bày tại National Gallery Singapore từ tháng 5 năm 2026, mở ra một không gian thưởng lãm nghệ thuật đầy chiêm nghiệm.

Khởi xướng từ năm 2016, LOEWE FOUNDATION Craft Prize là lời tôn vinh sâu sắc của nhà mốt Tây Ban Nha dành cho sự xuất sắc và tư duy đột phá trong kỹ nghệ thủ công hiện đại. Không chỉ ghi nhận tầm quan trọng của tính thủ công trong dòng chảy văn hóa đương đại, giải thưởng còn là bệ phóng vinh danh những tài năng đang kiến tạo nên các chuẩn mực thẩm mỹ mới cho tương lai.

Hội đồng giám khảo năm nay quy tụ những tên tuổi vĩ đại trong giới tinh hoa nghệ thuật và thiết kế như Frida Escobedo, Patricia Urquiola, Abraham Thomas, Olivier Gabet, cùng bộ đôi Giám đốc Sáng tạo đương nhiệm của LOEWE, Jack McCollough và Lazaro Hernandez. Sự đồng thuận đã được thiết lập khi các thành viên đều đánh giá cao những nỗ lực bứt phá, vượt ra khỏi các ranh giới và định kiến thông thường về vật liệu.

Bằng việc xóa nhòa lằn ranh giới hạn của gốm sứ, tác phẩm Strata of Illusion (2025) đã mang về cho Park Jong Jin giải thưởng danh giá nhất trị giá 50.000 Euro. Mang dáng hình của một chiếc ghế ngồi, tuyệt tác này là một phép thử đầy táo bạo giữa việc kiểm soát định hình và thao túng các vật liệu đang trên đà biến dạng.

Để tạo nên Strata of Illusion , vị nghệ sĩ tài hoa đã xếp chồng hàng nghìn lớp giấy thấm đẫm hỗn hợp sứ lỏng pha màu, đắp nặn thành một khối đặc nguyên bản. Quá trình nung chính là lúc nghệ thuật thăng hoa: lớp giấy bị thiêu rụi hoàn toàn, để lại phần khung sứ từ từ sụt lún và đổ gục dưới tác động của nhiệt độ cùng trọng lực. Nét thi vị của sự tự triệt tiêu, kết hợp cùng vẻ đẹp ngẫu hứng, nguyên sơ của những nếp gãy đổ đã hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo.

Bên cạnh giải vinh danh cao nhất, LOEWE FOUNDATION cũng trao tặng hai giải Đặc biệt (Special Mention), mỗi giải trị giá 5.000 Euro.

Giải Đặc biệt đầu tiên thuộc về Frafra Tapestry (2024) bản giao hưởng tuyệt đẹp giữa nhà thiết kế Álvaro Catalán de Ocón và nhóm nghệ nhân Baba Tree Master Weavers đến từ Ghana. Tấm thảm dệt khổ lớn tựa như một thước phim nhân chủng học bằng thị giác, tái hiện cấu trúc ngôi làng Gurunsi truyền thống từ góc nhìn trên cao. Được phác thảo tại Madrid nhưng lại hoàn thiện tại Ghana, tác phẩm là kết tinh của kỹ thuật đan lát bản địa và nguyên liệu cỏ voi nhuộm màu, tạo nên một bề mặt chất liệu phức tạp, mang đậm tính nguyên bản.

Giải Đặc biệt còn lại vinh danh nghệ sĩ người Ý Graziano Visintin với tác phẩm Collier (2025). Cặp dây chuyền là sự kết nối tinh tế của vô số khối lập phương vàng siêu nhỏ, điểm xuyết bằng niello - kỹ thuật chạm khảm kim loại cổ xưa. Việc ứng dụng niello trên nền vàng giúp Visintin tạo ra những dải chuyển màu thị giác tựa như những bức họa thủy mặc tĩnh tại, mang đến chiều sâu và vẻ thanh lịch vượt thời gian cho thiết kế trang sức.

Triển lãm 30 tác phẩm chung cuộc sẽ diễn ra tại National Gallery Singapore từ ngày 13/5 đến 14/6/2026. Các tác phẩm đại diện cho 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải dài trên đa dạng chất liệu từ gốm sứ, đồ gỗ, dệt may, nội thất, đóng sách, thủy tinh, kim loại, trang sức cho đến sơn mài.

Sự kiện trao giải tại Singapore còn quy tụ những gương mặt đình đám của khu vực châu Á, khẳng định sự giao thoa hoàn mỹ giữa thời trang cao cấp và nghệ thuật thủ công.

Đại sứ thương hiệu toàn cầu của LOEWE Baifern Pimchanok tỏa sáng đầy thanh lịch trong thiết kế tôn dáng, tiếp tục khẳng định vai trò "cầu nối" tinh tế giữa ngôn ngữ thời trang và nghệ thuật đương đại.

Tawan mang đến tinh thần trẻ trung, khỏe khoắn, phô diễn sự song hành hoàn hảo giữa chất liệu cao cấp và độ tỉ mỉ trong từng chi tiết dấu ấn đặc trưng luôn hiện hữu trong các sáng tạo của LOEWE.

Nam diễn viên sinh năm 2003 Phuwin tận dụng chiều cao lý tưởng khi phối áo cổ lọ cùng sơ mi và quần phom rộng. Bản phối thể hiện trọn vẹn tinh thần nghệ thuật nguyên bản, tự do nhưng đầy tinh tế mà bộ đôi Jack McCollough và Lazaro Hernandez đang thổi vào nhà mốt.