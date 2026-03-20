Nghệ sĩ Hồ Khanh đưa phần thi ứng xử vào chung kết tìm kiếm tài năng trang điểm

Phá vỡ khuôn mẫu của những cuộc thi tay nghề thuần túy, The M.U.A 2026 được xây dựng dưới định dạng truyền hình thực tế phát sóng trên nền tảng YouTube. Chương trình gồm 5 tập với các vòng thi đa dạng, đòi hỏi chuyên môn cao như: Lập đội, Kỹ thuật ứng dụng, Hiệu ứng hóa trang, Quảng cáo và Tạo hình cosplay. Qua mỗi thử thách, các thí sinh không giới hạn độ tuổi sẽ được mài giũa kỹ năng, khơi gợi sáng tạo và truyền cảm hứng theo đuổi đam mê.

Tuy nhiên, thử thách thực sự bùng nổ ở đêm chung kết mang chủ đề "Vũ trụ", dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026. Top 10 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng thi đối kháng khốc liệt với thử thách trang điểm ngũ hành (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ). Từ đó, ban tổ chức chọn ra Top 6 để trình diễn trực tiếp trên sân khấu. Các thí sinh sẽ bốc thăm để trang điểm sao cho phù hợp nhất với tinh thần bộ sưu tập của các nhà thiết kế thời trang.

Đáng chú ý nhất, 3 gương mặt xuất sắc cuối cùng sẽ phải đối mặt với phần thi ứng xử để tranh một giải Quán quân và hai giải Á quân. Lý giải về quyết định này, nghệ sĩ Hồ Khanh nhấn mạnh:"Ngoài việc các bạn có kỹ thuật làm đẹp, hóa trang xuất sắc, thì người đoạt giải hay tất cả chúng ta đều cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng. Những câu hỏi trong phần thi ứng xử tập trung vào nghề nghiệp, trắc nghiệm cách phản ứng trước những tình huống thực tế xảy ra trong ngành. Một người nghệ sĩ thật sự, ngoài tài năng thì cần có tâm với nghề và đạo đức nghề nghiệp để giúp các bạn đi đường dài, phát triển bền vững hơn trong tương lai."

Là một chuyên gia gắn bó lâu năm với nghề, từng đồng hành cùng vô số nghệ sĩ nổi tiếng, Hồ Khanh không khỏi suy tư trước thực tế của ngành trang điểm hiện nay. Anh nhận thấy nhiều makeup artist trẻ đang bị cuốn vào các thủ thuật làm nghề hoặc chạy theo những trào lưu rầm rộ trên mạng xã hội mà dần đánh mất đi nét riêng biệt.

Anh thẳng thắn chia sẻ quan điểm làm nghề: "Chúng ta tiếp cận, học hỏi cái mới là tốt nhưng tại sao mình không nghĩ sẽ làm gì để ghi dấu ấn với phong cách, khuôn mặt người Việt, phụ nữ Việt? Trang điểm là một nghệ thuật thủ công. Chúng ta không nên lạm dụng công nghệ mà đánh mất những giá trị về nghề mà mình đang theo đuổi".

Việc tổ chức một chương trình quy mô lớn, chuyên nghiệp gặp không ít khó khăn, nhưng Hồ Khanh vẫn quyết tâm thực hiện. Anh xót xa khi nhận ra nhiều người làm nghề đã vô tình đánh mất giá trị cốt lõi, chưa truyền tải được tâm huyết đến khách hàng. Hệ quả là, giá trị thực sự của nghề trang điểm đôi khi chưa được xã hội nhìn nhận đúng với vai trò của nó.

"Tôi tổ chức chương trình này để nhắc lại và giúp các bạn hiểu rõ hơn giá trị của nghề. Thông qua những chia sẻ từ các bậc thầy, ban giám khảo, chuyên gia, chúng ta có thể cùng nhau nâng cao tay nghề và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp," nghệ sĩ Hồ Khanh bộc bạch.

Nghệ sĩ trang điểm tài năng 2026 không chỉ là một cuộc đua vinh quang, mà còn được kỳ vọng là hành trang kiến thức vững chắc, được xây đắp bởi những thế hệ đi trước dành cho những ai đam mê nghệ thuật cọ phấn trên hành trình làm nghề của mình.

