Trước một bát phở vừa được mang ra, nhiều người có thói quen tìm ngay chanh, giấm tỏi hay tương ớt. Nghệ nhân Lê Thị Thiết lại thường mời thực khách thử một thìa nước dùng trước. Bà muốn người ăn cảm nhận hương thơm, độ đậm nhạt và vị ngọt mà người nấu đã dành nhiều giờ chuẩn bị, rồi mới điều chỉnh theo sở thích.

Cách thưởng thức ấy cũng là một phần câu chuyện bà mang đến khi giới thiệu phở với khách quốc tế. Qua một món ăn quen thuộc, người làm nghề có thể kể về nguyên liệu, sự tỉ mẩn trong chế biến và những nếp ăn đã được truyền qua nhiều thế hệ.

Trong cuộc trò chuyện tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026, diễn ra ngày 21–22/11 ở Khu Ngoại giao đoàn, Hà Nội, bà Thiết nhắc nhiều đến sự kỹ tính. Đó là điều bà theo đuổi suốt 34 năm làm nghề, từ kinh nghiệm gia đình đến quá trình xây dựng thương hiệu Phở Xưa Nam Định.

Hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Ninh Bình, gắn với khu vực Nam Định cũ, bà có dịp quan sát cả những thay đổi trong khẩu vị trong nước lẫn cách thực khách nước ngoài đón nhận phở.

Nghệ nhân Lê Thị Thiết tại gian phở ở Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026.

Từ ăn cho no đến ăn cho tinh

Trong ký ức bà Thiết nhắc lại, phở từng là món quà ngon mà nhiều người mong được thưởng thức. Khi điều kiện kinh tế còn khó khăn, nguyên liệu chưa dồi dào, một bát phở nóng buổi sáng đem lại cảm giác ấm bụng, đủ đầy. Người lao động muốn ăn chắc dạ hơn còn dùng nước phở chan cơm nguội.

Ngày nay, phở đã có mặt trong nhiều thời điểm của bữa ăn. Người ta ăn phở sáng, trưa, tối; tìm đến một quán quen hoặc thưởng thức trong nhà hàng. Cùng với sự phổ biến ấy, yêu cầu của người ăn cũng cụ thể hơn.

Theo quan sát của bà, một bộ phận khách trẻ chú ý đến độ trong, thanh, lượng mỡ và vị ngọt của nước dùng. Mỗi người có quán phở ruột, có những tiêu chuẩn riêng. Có người thích đậm đà, có người muốn ít béo, có người lựa chọn không nêm mì chính.

Tại quầy phục vụ được bà nhắc đến trong cuộc trò chuyện, mì chính được để riêng để khách tự lựa chọn. Với người nấu, điều cần làm trước tiên vẫn là chăm chút nền nước dùng, hiểu nguyên liệu và hiểu khẩu vị của người sẽ ăn bát phở ấy.

Bây giờ các thế hệ trẻ không muốn ‘lừa miệng’ mà muốn ‘thật miệng’.

Cách nói mộc mạc của bà Thiết diễn tả mong muốn được cảm nhận rõ hương vị nguyên liệu của những thực khách bà gặp. Họ quan tâm hơn đến điều tạo nên vị ngon, thay vì chỉ tìm một cảm giác đậm đà tức thì.

Sự thay đổi ấy khiến người làm nghề phải điều chỉnh. Một bát phở muốn được khách nhớ và quay lại cần có hương vị riêng, đồng thời giữ được chất lượng qua nhiều lần phục vụ.

“Người ăn phở là người khó tính, nhưng người nấu phở lại là người rất kỹ tính”, bà nói. Hai sự kỹ tính gặp nhau cũng là động lực để người làm nghề tiếp tục hoàn thiện món ăn.

Một bát phở ngon bắt đầu từ những việc khách không nhìn thấy

Với bà Thiết, nồi nước dùng thể hiện rõ nhất công sức của người nấu. Khách nhìn thấy lát thịt, sợi bánh, hành rau trong bát, còn phần việc kéo dài nhiều giờ nằm ở cách xử lý xương, ninh nước và phối hợp gia vị.

Người nấu phải theo sát từng công đoạn để nước không quá đục, quá mặn hay sẫm màu. Kinh nghiệm được truyền lại từ thế hệ trước là nền tảng, nhưng người làm nghề vẫn cần tiếp tục tìm hiểu, điều chỉnh cách nấu để đạt hương vị mong muốn.

Người nấu phở phải tỉ mẩn, phải đặt cái tâm vào trong đó.

Trong cách làm bà theo đuổi, quá trình ninh chậm giúp hình thành nền nước dùng, còn gia vị cần được cân nhắc để giữ sự hài hòa. Quế, hồi, thảo quả hay nước mắm đều có vai trò riêng. Một mùi quá mạnh có thể lấn đi những hương vị khác mà người nấu đã dày công tạo dựng.

Bà cũng nhìn nhận sự khác biệt vùng miền như một phần phong phú của phở. Theo kinh nghiệm của bà, phở Nam Định thường thể hiện vị nước mắm rõ hơn, phở Hà Nội thiên về thanh nhẹ, trong khi cách dùng vị ngọt và rau ăn kèm ở miền Nam lại có nét riêng.

Với phở bò truyền thống mà bà gắn bó, bánh phở từ gạo, nước dùng ninh xương bò và nước mắm là những yếu tố nền tảng. Khi giới thiệu món ăn với khách nước ngoài, bà thường giải thích từng thành phần và cách chúng kết hợp trong một bát phở.

Hiểu công sức phía sau, thực khách cũng có thêm lý do để thưởng thức kỹ. Đó là điều bà nhận thấy khi kể về nồi nước dùng với những người lần đầu tiếp cận món ăn Việt.

Đưa hương vị Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế

Những câu chuyện của người làm nghề có thêm không gian để được chia sẻ tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. Quy tụ gần 100 gian hàng cùng sự tham gia của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, sự kiện tạo dịp để thực khách tiếp cận các nền văn hóa qua món ăn.

Tập đoàn Masan đồng hành trong vai trò nhà tài trợ chính, tiếp tục hành trình “Make Vietnamese Foods Global Foods” - đưa ẩm thực Việt đến với đời sống ẩm thực toàn cầu. Tại liên hoan, định hướng ấy được thể hiện bằng những trải nghiệm trực tiếp từ CHIN-SU, Vinacafé và Phở Story.

Ở không gian CHIN-SU, bánh mì chả cá, thịt nướng, tôm nướng muối ớt giúp khách cảm nhận cách gia vị được sử dụng trong từng món ăn. Từ một hương vị vừa nếm thử, câu chuyện có thể mở sang nguyên liệu, cách chế biến và thói quen ăn uống của người Việt.

Vinacafé mang đến một lát cắt khác với các dòng cà phê Robusta, từ hạt rang, phin giấy, capsule đến hòa tan. Gắn với vùng nguyên liệu Tây Nguyên, những cách pha và thưởng thức đa dạng cho thấy hương vị quen thuộc có thể tiếp cận nhiều thói quen tiêu dùng.

Trong khi đó, không gian Phở Story phục vụ hàng ngàn tô phở nóng hổi, đưa món ăn giàu tính biểu tượng đến gần khách tham quan. Sự hiện diện của các thương hiệu giúp mở rộng cơ hội trải nghiệm, còn câu chuyện từ người làm nghề bổ sung chiều sâu cho những hương vị được giới thiệu.

Bà Thiết cũng chọn cách để phở hiện diện trong trải nghiệm tại nhà hàng của mình. Có khi chỉ là một phần phở nhỏ, nhưng bà mong hương vị ấy lưu lại trong trí nhớ của khách.

Phở lưu hương, lưu vị, làm cho người ta nhớ hơn.

Giữ nghề từ làng quê đến những bàn ăn xa

Niềm vui của bà Thiết là thấy người trẻ tự hào về phở và tìm cách sáng tạo. Từ phở nước đến phở cuốn, phở xào, phở trộn, món ăn có thêm cách chế biến, trình bày và phục vụ. Khi bước vào những trải nghiệm ẩm thực mới, phở cũng có cơ hội gặp thêm nhiều nhóm khách.

Điều bà quan tâm là người sáng tạo hiểu nền tảng truyền thống. Biết hương vị được hình thành như thế nào, người nấu mới có cơ sở để lựa chọn điều cần giữ và điều có thể thay đổi.

Sự tiếp nối ấy hiện rõ trong câu chuyện làng Vân Cù. Bà kể có gia đình làm phở đến năm đời. Từ những gánh phở, người làng đi nhiều nơi mưu sinh, mở quán rồi mang nghề ra nước ngoài.

Trong khi nhiều người đi xa, ở làng vẫn có người làm bánh phở, làm dụng cụ và đảm nhiệm những công việc phục vụ nghề. Phía sau một quán phở là sự góp sức của nhiều gia đình, cùng những kinh nghiệm được truyền lại qua năm tháng.

Đến ngày hội làng, những người con ở nhiều nơi trở về, cùng nấu phở cho mọi người thưởng thức. Nghề giúp họ đi xa, đồng thời giữ một mối gắn bó với quê nhà.

Bởi vậy, khi mời khách thử thìa nước dùng đầu tiên, bà Thiết cũng muốn dành cho món ăn một khoảnh khắc được cảm nhận trọn vẹn. Trong vị nóng, thơm, đậm nhạt ấy có công sức của người đứng bếp, kinh nghiệm của thế hệ trước và sự chăm chút của những người đang tiếp tục đưa phở Việt đến những bàn ăn mới.