Mọi người ơi, tôi thật sự đang rơi vào một tình huống oái oăm, cười không được mà khóc cũng không xong. Cả tuần nay tôi mất ăn mất ngủ, không phải vì con ốm hay vợ chồng cãi vã, mà vì... một tỷ đồng và một "nhà tư vấn" không xương không thịt mang tên ChatGPT.

Chuyện là mẹ chồng tôi dạo gần đây rất "theo trend". Bà mới được con trai (là chồng tôi) cài đặt cho ứng dụng ChatGPT trên điện thoại. Khỏi phải nói, bà mê mẩn lắm. Ban đầu, bà chỉ dùng nó để hỏi công thức nấu ăn, cách trồng cây lan, hay mấy bài thuốc dân gian. Tôi thấy cũng vui, vì bà có thêm một thú tiêu khiển lành mạnh, đỡ phải xem mấy video "giật tống" (giật gân) trên mạng.

Nhưng bi kịch bắt đầu từ tuần trước.

Mẹ chồng tôi vốn là người nhanh nhạy, bà luôn trăn trở về việc "làm giàu". Thấy tôi (vợ chồng tôi đều là dân văn phòng, lương đủ sống, có một khoản tiết kiệm nhỏ) an phận quá, bà có vẻ không hài lòng. Bà luôn muốn con cái phải bứt phá. Và thế là, bà bắt đầu dùng "siêu trí tuệ" ChatGPT để... hỏi kế làm giàu.

Một buổi tối, cả nhà đang ăn cơm, bà bỗng đập bàn (nhẹ thôi, nhưng đủ uy lực) tuyên bố: "Mẹ tìm ra con đường đổi đời cho vợ chồng con rồi! ChatGPT nó bảo thế!"

Tôi và chồng ngơ ngác nhìn nhau. Bà chìa điện thoại ra, màn hình là một đoạn hội thoại dài dằng dặc. Hóa ra, bà đã hỏi ChatGPT: "Tôi có 500 triệu, con dâu tôi có thể vay thêm 500 triệu. Làm thế nào để khởi nghiệp với 1 tỷ đồng cho phụ nữ, lợi nhuận cao, ít rủi ro?"

Và cái "nhà tư vấn" kia, bằng một sự logic máy móc nào đó, đã vạch ra cho bà một kế hoạch chi tiết: Mở một cửa hàng kinh doanh "Thực phẩm hữu cơ và đồ dùng mẹ bé nhập khẩu cao cấp", kết hợp bán online đa kênh. Nó phân tích thị trường, tệp khách hàng, chi phí mặt bằng, marketing... vanh vách.

Đọc xong, chồng tôi còn cười cười: "Mẹ ơi, nó là AI, nó nói cho vui thôi chứ mình làm sao được."

Nhưng mẹ chồng tôi thì không nghĩ vậy. Bà gạt phắt đi: "Vui gì mà vui! Người ta là trí tuệ nhân tạo, nó phân tích hàng triệu dữ liệu, nó nói là 'dựa trên xu hướng thị trường' chứ không phải nói bừa. Mẹ thấy kế hoạch này quá hoàn hảo. Con A (là tôi) đang nghỉ sinh, có thời gian. Vay 1 tỷ, mẹ góp 300 triệu, còn 700 triệu con vay ngân hàng, vay bạn bè. Cứ làm theo đúng kế hoạch ChatGPT nó vẽ ra, chỉ 2 năm là thu hồi vốn, năm thứ 3 là mua nhà mua xe!"

Tôi nghe mà choáng váng. Một tỷ đồng! Nói cứ như lấy 10 nghìn trong ví ra vậy. Tôi vội giải thích: "Mẹ ơi, kinh doanh không dễ thế đâu ạ. ChatGPT nó chỉ đưa ra thông tin chung chung, nó không biết tình hình thực tế ở khu mình, không biết khả năng quản lý của con...".

Ảnh minh họa: AI

Tôi chưa nói dứt câu, bà đã nổi giận: "Con lại an phận! Con không dám làm! Cái con AI này nó còn có chí tiến thủ hơn con. Mẹ đã hỏi nó rồi, nó bảo 'khả năng thành công là 70% nếu tuân thủ kế hoạch'. Con chỉ cần làm theo, có gì khó? Hay con sợ mẹ lấy mất của?"

Trời ơi! Tôi biết nói sao nữa? Tôi đã cố gắng giải thích cho bà hiểu rằng ChatGPT không phải là nhà tiên tri, nó không chịu trách nhiệm nếu chúng tôi vỡ nợ. Nó chỉ tổng hợp thông tin và "trả bài" theo câu lệnh. Nhưng bà nhất quyết không tin. Bà cho rằng tôi lười bi C, không muốn vất vả, chỉ muốn "bào" tiền lương của con trai bà.

Chồng tôi đứng giữa cũng khó xử. Anh ấy hiểu sự vô lý của mẹ, nhưng không dám cãi mẹ "tay đôi". Anh chỉ dám thủ thỉ với tôi: "Em ráng chịu khó, để anh lựa lời khuyên mẹ sau. Chứ giờ mẹ đang hăng, em nói gì mẹ cũng gạt đi thôi."

Nhưng cái "lựa lời" của chồng tôi đã kéo dài cả tuần nay. Ngày nào mẹ chồng tôi cũng gọi điện cho tôi, không phải để hỏi thăm cháu, mà là để... thúc giục tiến độ vay tiền. "Con đã hỏi ngân hàng chưa?", "Con liên hệ mặt bằng mà ChatGPT nó gợi ý ở khu X chưa?", "Con vào mà học cách chạy quảng cáo Facebook đi, ChatGPT nó cũng chỉ cho đấy!"

Tôi thật sự stress vô cùng. Tôi không thể đem tương lai của cả gia đình, của con tôi ra để đánh cược vào một kế hoạch viển vông do AI viết ra. Nhưng áp lực từ mẹ chồng khiến tôi mệt mỏi.

* Tâm sự của độc giả