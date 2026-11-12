Nghe "dại" con dâu kết hợp 2 nguyên liệu này với nhau nấu ra món ngon lạ mà chỉ tốn vài chục nghìn

Tôi vốn nghĩ củ sen chỉ hợp để nấu canh, hầm sườn hoặc làm món ăn vặt. Thế nhưng hôm nọ, con dâu lại đem củ sen kết hợp với thịt lợn xay theo một cách chẳng giống những món tôi từng ăn. Ban đầu, tôi còn bảo hai thứ này ghép với nhau nghe có vẻ lạ, vậy mà khi món ăn hoàn thành, cả nhà lại tranh nhau gắp.

Đó là món củ sen kẹp thịt áp chảo sốt mắm gừng. Những lát củ sen tròn đều, ở giữa là lớp nhân thịt đầy đặn, bên ngoài vàng nhẹ, ăn vừa giòn vừa mềm. Đặc biệt, phần sốt mắm gừng sánh nhẹ phủ bên ngoài khiến món ăn rất đưa cơm. Nguyên liệu không đắt, cách làm cũng không quá cầu kỳ.

Chỉ cần hai nguyên liệu chính

Củ sen: khoảng 300g, giá 12.000–15.000 đồng.

Thịt lợn xay: 200g, khoảng 22.000–25.000 đồng.

Hành khô, gừng, hành lá, bột năng và gia vị có sẵn trong bếp.

Tổng chi phí dự kiến khoảng 40.000–50.000 đồng, tùy giá thực phẩm từng nơi.

Cách làm củ sen kẹp thịt áp chảo

Củ sen gọt vỏ, rửa sạch, thái thành từng lát tròn dày khoảng 3–4mm. Ngâm trong nước có pha chút giấm hoặc chanh để củ sen không bị thâm, sau đó vớt ra để ráo.

Thịt lợn xay trộn với hành khô băm, hành lá thái nhỏ, một chút nước mắm, tiêu và nửa thìa bột năng để phần nhân có độ kết dính. Nên chọn thịt nạc vai có chút mỡ để nhân không bị khô.

Lấy một lát củ sen, phết một lớp nhân thịt mỏng lên trên rồi dùng lát khác kẹp lại. Nhấn nhẹ phần nhân để thịt bám đều vào các lỗ củ sen, không nên cho quá nhiều khiến nhân tràn ra ngoài. Có thể phủ một lớp bột năng thật mỏng bên ngoài để giúp các mặt dễ vàng khi áp chảo.

Làm nóng chảo với lượng dầu vừa đủ, xếp từng miếng củ sen kẹp thịt vào áp chảo ở lửa vừa. Khi một mặt đã vàng, nhẹ nhàng lật sang mặt còn lại. Có thể đậy nắp trong vài phút để phần nhân thịt chín đều, sau đó mở nắp cho lớp ngoài ráo và vàng đẹp.

Tiếp theo, pha nước sốt gồm nước mắm, một chút đường, nước lọc và gừng thái sợi. Phi thơm chút gừng, đổ hỗn hợp vào chảo, đun sôi nhẹ rồi cho củ sen kẹp thịt vào đảo đều. Khi nước sốt hơi sánh và bám quanh từng miếng thì tắt bếp.

Ảnh minh họa

Bí quyết để củ sen giòn, nhân thịt không bị rơi

Củ sen nên chọn củ tươi, chắc, không bị dập và có màu sáng. Khi thái lát, không nên cắt quá dày vì phần củ sẽ khó chín đều, nhưng cũng không nên thái quá mỏng khiến miếng củ dễ gãy khi kẹp nhân.

Phần thịt cần được trộn kỹ để có độ kết dính. Khi áp chảo, nên để lửa vừa và hạn chế lật đi lật lại nhiều lần. Nếu muốn món ăn có lớp ngoài giòn hơn, có thể áp chảo vàng trước rồi mới cho sốt vào đảo nhanh ở bước cuối.

Một lưu ý nữa là không nên cho quá nhiều gừng hoặc nêm sốt quá mặn. Củ sen vốn có vị bùi ngọt tự nhiên, phần nước sốt chỉ cần đủ đậm đà để làm nổi bật hương vị của thịt.

Hai nguyên liệu bình dân nhưng đổi cách làm lại thành món mới

Điều khiến tôi bất ngờ là cùng một phần thịt xay quen thuộc, chỉ cần kết hợp với củ sen và thay đổi cách chế biến đã tạo ra món ăn hoàn toàn khác. Củ sen có độ giòn sần sật, thịt bên trong mềm ngọt, bên ngoài lại thấm vị mắm gừng thơm ấm.

Món này có thể ăn cùng cơm nóng, thêm một đĩa rau luộc hoặc bát canh thanh nhẹ là đủ bữa. Đôi khi, muốn đổi vị cho gia đình không nhất thiết phải mua nguyên liệu đắt tiền. Chỉ cần mạnh dạn thử những cách kết hợp mới, những thứ bình dân ngoài chợ cũng có thể trở thành món ngon khiến cả nhà bất ngờ.