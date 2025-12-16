Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện chị Vũ Thị Hoài (33 tuổi, ở xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An, làm nghề shipper) bị rơi mất điện thoại và tiền hàng trị giá khoảng 20 triệu đồng trong lúc đi giao hàng. Hình ảnh người phụ nữ chở theo con nhỏ, đứng ở đường khóc giữa đêm đã khiến nhiều người thắt lòng.

Cộng đồng mạng sau đó đã chia sẻ thông tin, hình ảnh về sự việc, mong ai đó nhặt được tiền sẽ trả lại cho chị Hoài.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 11/12. Chị Hoài chở con gái 10 tháng tuổi đi giao hàng tại xã Hoa Quân thì sơ ý đánh rơi túi xách, bên trong có 20 triệu đồng tiền hàng thu hộ khách cùng một chiếc điện thoại di động.

Chị Hoài đứng khóc giữa đường sau khi khắp các cung đường để tìm kiếm tài sản nhưng không thấy.

Theo thông tin trên báo VnExpress, chị Hoài mới đi làm shipper được 1 tuần, phụ giúp kinh tế cho chồng. Do không có ai trông con giúp, người phụ nữ phải chở theo con gái 10 tháng tuổi đi cùng. Khi mẹ đi làm thì 2 bé lớn 7 tuổi và 4 tuổi ở nhà trông nhau.

Phát hiện mất tài sản, chị Hoài bế con đi tìm kiếm khắp các cung đường đã đi qua song đến tận tối muộn vẫn không có kết quả. Người phụ nữ gọi vào số máy bị mất cũng không có tín hiệu. Mẹ 3 con bày tỏ, 20 triệu đồng là số tiền quá lớn đối với gia đình, bằng 2 tháng lương của chồng chị đi làm xa. Gia đình chị cũng không có khoản tiết kiệm nào để bù vào.

Khi câu chuyện của chị Hoài được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người phụ nữ phải tần tảo mưu sinh, đồng thời ngỏ ý muốn giúp đỡ chị. Đến chiều ngày 16/12, chị Hoài đã được một nhà hảo tâm giấu tên trao tặng số tiền 20 triệu đồng để bù vào số tiền hàng bị rơi mất.

Nhận món quà bất ngờ, gánh nặng nợ nần được trút bỏ, người phụ nữ rất xúc động, bày tỏ biết ơn sự giúp đỡ của mọi người. Chị cũng xin chỉ nhận đủ số tiền đã mất, nhường phần còn lại cho những hoàn cảnh khác khó khăn hơn. Mẹ 3 con mong tìm lại được chiếc điện thoại hoặc mượn máy của người thân để tiếp tục mưu sinh.

Người mẹ 3 con đã được nhà hảo tâm hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng để bù vào tiền hàng đánh rơi.

Liên quan đến sự việc, ông Lê Văn Tý, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Quân xác nhận, chị Hoài là công dân địa phương, gia đình thuộc diện khó khăn, chồng đi làm ăn xa. Chị Hoài ở nhà một mình, xoay sở chăm sóc cho 3 con nhỏ.

Thông tin về câu chuyện khiến nhiều người bày tỏ sự xúc động, một lần nữa cho thấy tinh thần tương thân tương ái, luôn yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, vốn là nét đẹp bền vững của người Việt Nam.

"Chúc mừng chị, từ nay phải giữ gìn tài sản cẩn thận hơn. Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống", cư dân mạng bình luận.

Ảnh: Nghệ An News