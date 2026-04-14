Nghệ An buộc công khai nguồn thực phẩm bếp ăn trường học

Ngày 13/4, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, vừa ban hành văn bản về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học và bếp ăn tập thể, gửi UBND các xã, phường cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, Sở yêu cầu các trường có tổ chức bán trú phải công khai danh sách đơn vị cung cấp thực phẩm để phụ huynh cùng tham gia giám sát. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm minh bạch nguồn cung, nâng cao trách nhiệm của nhà trường và các đơn vị liên quan trong việc bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh.

Các địa phương và trường học được đề nghị rà soát, kiểm tra chặt chẽ hợp đồng cung cấp thực phẩm; bảo đảm các nhà cung ứng đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải kiên quyết chấm dứt hợp đồng và phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Sở cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc trực tiếp chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra công tác an toàn thực phẩm . Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Về chuyên môn, các bếp ăn trường học phải tuân thủ nghiêm quy định của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. Thực phẩm sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hợp đồng, chứng từ; quy trình từ giao nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản đến kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn phải được kiểm soát chặt chẽ. Chỉ sử dụng thức ăn nấu chín, nước đun sôi; tuyệt đối không hợp đồng với các đơn vị không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được yêu cầu tăng cường với kế hoạch định kỳ và đột xuất; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan liên quan. Sở cũng khuyến khích sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong giám sát vệ sinh trường học và an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.