Một ngày nghỉ rơi đúng vào thứ Ba khá dễ làm người ta đổi ý. Hôm trước còn định dành cả ngày để ngủ bù, sáng ra thấy bạn rủ đi xem triển lãm lại muốn thay đồ ra phố. Hoặc cả tuần chẳng thu xếp được một bữa ăn với người nhà, tự nhiên có một buổi trưa ai cũng rảnh. Ngày 24/11 năm nay là Ngày Văn hóa Việt Nam, dịp người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Theo lịch âm, thứ Ba 24/11 là ngày Nhâm Dần, tức 16/10 Âm lịch. Xét theo quan niệm địa chi, Ngọ và Tuất cùng nhóm tam hợp với Dần, còn Hợi là tuổi lục hợp với Dần. Ba con giáp này dễ gặp điều thuận lợi từ những cuộc hẹn trong ngày nghỉ. Có người đi chơi rồi tìm được thứ mình muốn làm tiếp, có người được nhớ đến vì một việc từng làm tốt, cũng có người cuối cùng nói được câu đã giữ trong lòng mấy hôm.

Tuổi Ngọ đổi lịch phút chót lại gặp đúng người, đúng chuyện

Vận may của tuổi Ngọ dễ đến lúc lịch trong ngày thay đổi đôi chút. Chẳng hạn, buổi hẹn ăn trưa dời sang chiều, bạn có một tiếng rảnh và quyết định ghé xem một triển lãm gần đó. Hoặc người bạn đi cùng muốn rẽ vào một con phố khác, cả hai tình cờ gặp một hoạt động đang diễn ra. Những dịp như vậy hợp với tuổi Ngọ vì bạn bắt chuyện khá nhanh khi thật sự hứng thú. Một câu hỏi về món đồ đang trưng bày, cách làm một sản phẩm thủ công hay một cuốn sách đang đọc dở cũng có thể dẫn đến cuộc trò chuyện đáng nhớ.

Điều hay là cuộc gặp trong ngày có thể giúp bạn tìm được đầu mối cho một việc đã nghĩ đến từ lâu. Nếu từng muốn học chụp ảnh, thử làm gốm hay tham gia một nhóm làm nội dung về nơi mình sống, tuổi Ngọ dễ gặp người biết chỗ để bắt đầu. Cũng có thể chính người bạn đi cùng nhắc lại một ý tưởng hai đứa từng rất hào hứng rồi bỏ dở. Khi thấy vẫn còn thích, bạn có thể hẹn luôn một ngày để làm thử. Một cái hẹn cụ thể dễ giữ hơn câu “hôm nào làm nhé” đã nói với nhau vài lần.

Ngày nghỉ này cũng hợp để tuổi Ngọ đi đâu đó một mình nếu bạn bè bận. Bạn có thể chọn đúng một nơi muốn ghé, để thừa thời gian ngồi lại khi thấy thích. Cuối ngày, thứ đáng mang về đôi khi là tên một người để liên lạc, một buổi học đã đăng ký hoặc đơn giản là cảm giác lâu rồi mình mới tò mò về điều gì đến thế.

Tuổi Tuất được người quen nhớ đến vì một việc từng làm tốt

Có những việc tuổi Tuất làm xong là quên, người từng làm cùng lại nhớ rất lâu. Thứ Ba này, một lời nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp cũ hoặc người từng cộng tác có thể dẫn đến một lời giới thiệu. Người ta nhớ bạn từng xử lý gọn một việc khó, giữ lời trong một lần cả nhóm đang rối hoặc làm kỹ một phần ít ai để ý. Đến lúc có việc phù hợp, họ nghĩ tới tên bạn khá tự nhiên. Với tuổi Tuất đang tìm thêm cơ hội làm việc, đây có thể là một đầu mối đáng để giữ liên lạc.

Vận may ấy cũng dễ xuất hiện trong một cuộc gặp chẳng liên quan gì đến công việc lúc đầu. Hai người hẹn uống cà phê, đang kể chuyện cuối năm thì một người nhắc tới nhóm bạn đang cần thêm người làm chung. Nếu thấy hứng thú, tuổi Tuất có thể hỏi vài điều cụ thể, như phần việc cần làm và thời gian dự kiến. Sau ngày nghỉ, cả hai vẫn có thể hẹn một buổi trao đổi kỹ hơn. Việc cần làm trong ngày đôi khi chỉ là để người kia biết rằng bạn đang mở lòng với cơ hội mới.

Tuổi Tuất còn có thể gặp may ở chiều ngược lại, khi chính bạn cần hỏi ai đó một việc. Có thể bạn đang muốn xin nhận xét về một bản thảo hoặc tìm người từng làm công việc mình định thử. Hãy nghĩ đến người hiểu cách bạn làm việc và hỏi một câu thật cụ thể. Một lời góp ý đúng chỗ có thể giúp bạn tiết kiệm vài ngày tự xoay xở.

Tuổi Hợi nói được chuyện đã để trong lòng mấy hôm

Với tuổi Hợi, phần vui nhất của ngày nghỉ có thể nằm ở một cuộc hẹn rất bình thường. Bạn đi ăn với người nhà, rủ bạn thân đi dạo hoặc ghé thăm một người lâu rồi chỉ hỏi thăm qua tin nhắn. Khi có thời gian ngồi cạnh nhau, một chuyện từng khiến hai bên hơi chạnh lòng cũng dễ được nhắc lại hơn. Chẳng hạn, bạn tưởng người kia quên lời hẹn, đến lúc gặp mới biết tuần đó họ có việc gia đình. Có những hiểu lầm được gỡ chỉ bằng vài câu kể đủ đầu đuôi.

Nếu đang muốn nối lại một cuộc trò chuyện, tuổi Hợi có thể mở lời bằng một lời rủ cụ thể. Một buổi chiều đi xem trưng bày, dạo qua khu phố cũ hay ăn món cả hai cùng thích đều cho hai người một việc để làm chung. Trên đường đi, câu chuyện có thể bắt đầu từ những điều đang diễn ra trước mắt. Đến khi thấy thoải mái, bạn sẽ dễ nói rõ hôm đó mình đã buồn vì điều gì và nghe người kia kể phần của họ.

Điểm sáng của tuổi Hợi trong ngày 24/11 là có thời gian dành cho một người mình quý. Cuộc hẹn ấy có thể làm dịu một chuyện cũ, hoặc đơn giản giúp hai người biết dạo này đối phương sống ra sao. Đến cuối ngày, thêm được một cái hẹn cho lần sau cũng đã là một tin vui.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.