Cứ mỗi dịp mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm, phố phường lại rộn ràng cảnh dòng người xếp hàng dài chờ mua vàng ngày Thần Tài với mong ước một năm mới làm ăn hanh thông, buôn may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh. Chị em phụ nữ cũng rỉ tai nhau trích một khoản tiền nhỏ, háo hức đi rước chút "lộc" về nhà cho cả năm yên tâm vững dạ. Thế nhưng, giữa sự xô bồ và tấp nập ấy, những người phụ nữ khôn khéo, sâu sắc lại không vội vã lao ngay ra tiệm vàng từ tờ mờ sáng hay chạy theo tâm lý đám đông một cách mù quáng.

Họ hiểu thấu đáo một đạo lý dân gian giản đơn mà sâu sắc rằng, Thần Tài là vị thần ưa sự sạch sẽ, chu tất và bình an, nên trước khi đón lộc vàng mang tính biểu tượng từ bên ngoài, họ luôn dành thời gian để sửa soạn lại chính cái gốc rễ của tài lộc nằm ngay trong không gian sống, gian bếp ấm và túi tiền của gia đình mình.

Không gian tươm tất và gian bếp ấm lửa mới là chiếc "hũ tụ tài" vững chắc nhất

Bạn biết không, trước khi mang bất cứ một vật phẩm chiêu tài hay một chỉ vàng lấy may nào về nhà, việc đầu tiên mà những người phụ nữ tinh tế bắt tay vào làm chính là dọn dẹp lại không gian sống, đặc biệt là ban thờ Thần Tài, gia tiên và khu vực bếp núc. Người xưa vẫn quan niệm rằng thần linh không bao giờ bước vào một ngôi nhà bừa bộn, tối tăm và lạnh lẽo, bởi sự lộn xộn sẽ cản trở dòng chảy của cát khí.

Chính vì thế, thay vì chen lấn ngoài đường từ sớm, họ thức dậy với một tâm trạng thư thái, tự tay lau dọn bàn thờ bằng nước lá thơm, cắm một bình hoa tươi tắn, thắp nén nhang trầm với lòng thành kính và không quên bật bếp nấu một bữa sáng ấm nóng cho cả nhà. Căn bếp luôn được ví như "tài khố", là kho báu giữ tiền của gia đình, nên một gian bếp đỏ lửa, thoang thoảng mùi thức ăn ngon chính là phong thủy tốt nhất để gọi mời sự no ấm, đủ đầy.

Khi nhà cửa đã tinh tươm, rác rưởi năng lượng u ám bị quét sạch, không gian thoang thoảng hương thơm ấm áp của gia đạo bình yên, thì lúc ấy vượng khí tự nhiên sinh ra, và chỉ vàng bạn rước về mới thực sự phát huy được trọn vẹn ý nghĩa của sự nảy nở, sinh sôi.





Sắp xếp lại tài chính cá nhân và chỉ mua lộc bằng khoản tiền "hoan hỉ"

Nhiều người mang tâm lý ráng vay mượn, thấu chi thẻ tín dụng hay rút cả tiền sinh hoạt phí tháng tới chỉ để cố mua cho bằng được miếng vàng to trong ngày Thần Tài vì sợ mua ít thì lộc mỏng. Nhưng phụ nữ thông minh thì hoàn toàn ngược lại, họ quản lý tài chính cực kỳ lý trí và rạch ròi ngay cả trong những chuyện tâm linh cầu may.

Trước ngày này, họ đã ngồi lại tính toán sổ sách, rà soát chi tiêu và trích ra một khoản tiền nhỏ vừa vặn, nhàn rỗi để mua vàng với tâm thế vô cùng nhẹ nhàng. Họ hiểu rằng vàng Thần Tài là vật để giữ lấy lộc, cất đi làm kỷ niệm hoặc tiết kiệm dài hạn chứ không phải món đồ mua lướt sóng kiếm lời, nên tuyệt đối không để bản thân rơi vào cảnh áp lực nợ nần chỉ vì một tín ngưỡng.

Việc cầm một số tiền mồ hôi nước mắt mà mình tích cóp được, vui vẻ bước vào tiệm chọn một sản phẩm ưng ý dù chỉ là nửa chỉ hay một phân vàng nhỏ xíu, cũng mang lại năng lượng tích cực gấp trăm lần so với việc mua vàng to mà lòng nơm nớp lo âu chuyện trả nợ. Sự bình an trong tâm trí, sự tự chủ trong tài chính và niềm hoan hỉ lúc xuất tiền chính là thứ "lộc" quý giá nhất thu hút thần tài thực sự gõ cửa.





Gieo mầm lòng biết ơn và vun vén tình cảm gia đình thay vì chờ đợi phép màu

Cuối cùng, điều làm nên sự khác biệt của một người đàn bà giữ lửa tổ ấm chính là cách họ nhìn nhận ý nghĩa thực sự của ngày Thần Tài. Họ mua vàng không phải để ỷ lại vào thần linh, ngồi mát ăn bát vàng hay mộng tưởng về một phép màu giúp gia đình phút chốc đổi đời làm giàu. Miếng vàng rước về hôm ấy được họ cẩn thận đặt vào két sắt hay tủ nhỏ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự cần kiệm, chắt chiu và nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 365 ngày sắp tới.

Hơn thế nữa, họ dùng ngày này để nhắc nhở bản thân và các thành viên trong nhà về lòng biết ơn đối với những gì mình đang có: Một công việc để làm, một mái nhà để về, và những người thân yêu đang khỏe mạnh bình an.

Bởi suy cho cùng, tiền tài vật chất dẫu quan trọng đến đâu cũng có lúc vơi lúc đầy, nhưng chính sự thuận hòa, nghĩa tình vợ chồng bền chặt và nụ cười con trẻ mới là mỏ vàng vô giá không gì đánh đổi được. Khi người phụ nữ biết trân trọng hiện tại, sống chan hòa và luôn nỗ lực bằng chính đôi bàn tay mình, thì ngày nào trong năm cũng là ngày Thần Tài rải bước chung đôi.