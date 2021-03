Ngày Quốc tế Phụ nữ: Đây chính là những vấn đề sức khỏe phụ nữ từ 20 đến 40 tuổi dễ gặp phải

Hàng năm, ngày 8 tháng 3 được coi là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Là ngày toàn cầu kỷ niệm những thành tựu xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của phụ nữ, Ngày Phụ nữ cũng đánh dấu sự cần thiết phải đẩy mạnh bình đẳng giới.



Chủ đề cho Ngày Quốc tế Phụ nữ 2021 là 'Hãy chọn để thử thách' - #ChooseToChallenge. Màu tím, xanh lá cây và trắng là màu của Ngày Quốc tế Phụ nữ, nơi màu tím biểu thị cho công lý và phẩm giá, màu xanh lá cây tượng trưng cho hy vọng và màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng, vốn là một chủ đề gây tranh cãi.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, ở phương diện sức khỏe, hãy cùng điểm qua một số vấn đề sức khỏe phổ biến nhất ảnh hưởng đến phụ nữ trong các giai đoạn tuổi khác nhau. Cụ thể là những bệnh chị em thường gặp ở độ tuổi 20, 30 và 40 trở lên để chủ động phòng tránh cũng như giảm tối đa nguy cơ mắc bệnh.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, ở phương diện sức khỏe, hãy cùng điểm qua một số vấn đề sức khỏe phổ biến nhất ảnh hưởng đến phụ nữ trong các giai đoạn tuổi khác nhau.

Phụ nữ tuổi 20

Các bác sĩ nhấn mạnh, phụ nữ tuổi 20 nên đi khám sức khỏe định kỳ. Cơ thể trải qua những thay đổi lớn về nội tiết tố là nguyên nhân dẫn đến loạt bệnh thường gặp dưới đây ở phụ nữ tuổi 20:

Lupus

Lupus là một bệnh tự miễn dịch thường ảnh hưởng đến khoảng 1,5 triệu người ở Hoa Kỳ và gần 5 triệu người trên toàn thế giới. Hầu hết bệnh nhân mắc bệnh lupus là phụ nữ, nhiều người trong số họ còn khá trẻ. Vì lý do này, phụ nữ ở độ tuổi 20 nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe và thăm khám các bác sĩ.

Các triệu chứng của bệnh lupus khác nhau ở mỗi người, nhưng các triệu chứng có thể bao gồm phát ban, thay đổi tâm trạng, kiệt sức và đau đầu. Đó là một căn bệnh nguy hiểm, nhất là đối với phụ nữ mới ngoài đôi mươi.

Các triệu chứng của bệnh lupus khác nhau ở mỗi người, nhưng các triệu chứng có thể bao gồm phát ban, thay đổi tâm trạng, kiệt sức và đau đầu.

Đau cơ xơ hóa

Chị em mắc loại bệnh này cảm thấy cực kỳ đau nhức ở các cơ và khớp, dễ dàng cảm thấy mệt mỏi vì các công việc hàng ngày. Ngay cả những hoạt động đơn giản, như lái xe hơi hoặc đi bộ xuống làn đường, cũng có thể gây đau. Trong khi nhiều người nghĩ rằng bệnh thường xảy ra ở người cao tuổi thì thực tế, người ta có thể quan sát thấy bệnh này thường xuyên ở phụ nữ 20 tuổi.

Bệnh thấp khớp

Viêm khớp dạng thấp có xác suất xuất hiện ở cả nam và nữ trong độ tuổi 20. Nếu những người khác trong gia đình của một người mắc bất kỳ bệnh tự miễn dịch nào, họ có nhiều khả năng phát triển bệnh này hoặc bất kỳ bệnh tự miễn dịch nào khác. Và nếu bệnh viêm khớp dạng thấp xảy ra trong gia đình của một người, thì hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp. Không có cách chữa khỏi bệnh này, nhưng thuốc chống viêm và steroid có thể giúp bạn giảm đau.

Bệnh Crohn

Bệnh Crohn thường phổ biến trong độ tuổi 20. Những người mắc bệnh tự miễn dịch bị các tế bào khỏe mạnh tấn công bên trong chính họ, dẫn đến sưng tấy đường tiêu hóa. Chuột rút, chướng bụng, tiêu chảy và đau bụng đều là những triệu chứng thường gặp ở giai đoạn đầu. Khi bệnh tiến triển, nguy cơ ung thư ruột kết và suy dinh dưỡng tăng lên.

Tâm thần phân liệt

Các triệu chứng và hành vi tâm thần phân liệt thường bắt đầu ở những bệnh nhân ở độ tuổi đầu 20. Trong khi một số người có thể bị thay đổi tính cách hoặc tổn thương đột ngột, hầu hết những người khác dần dần biểu hiện các triệu chứng. Và nhiều người đang trải qua chứng hoang tưởng thường không nhận thức được những hành vi kỳ lạ của họ, do đó mở đường cho một căn bệnh tâm thần khủng khiếp, tức là bệnh tâm thần phân liệt.

Nói chung, các triệu chứng tâm thần phân liệt được cho là ở những người bị ảo tưởng, ảo giác và mất thăng bằng khi nói. Những bệnh nhân này cũng có thể gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc, thường xuyên tỏ ra bị kích động hoặc vô tổ chức. Biểu hiện bệnh có thể khác nhau ở mỗi người.

Mụn trứng cá

Mặc dù nó không phải là một "bệnh", nhưng mụn trứng cá được gọi là một tình trạng y tế. Mọi người có thể nghĩ rằng da nổi mụn và da dầu là những người thường xuyên ở độ tuổi thanh thiếu niên, nhưng không phải ai cũng vượt qua được "điều bình thường" này. Trên thực tế, mụn có thể phát triển đối với một số người trưởng thành khi họ bước qua tuổi 20. Điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ.

Phụ nữ tuổi 30

Chăm sóc sức khỏe tốt ở độ tuổi 30 là điều quan trọng để không phải vật lộn với những căn bệnh hiểm nghèo. Những bệnh phổ biến ở độ tuổi 30 phụ nữ dễ phải đối mặt là:

Các khối u ở vú hoặc thay đổi cấu trúc da của vú

Mặc dù ung thư vú có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng bệnh thường gặp hơn ở phụ nữ trung niên. Nguy cơ ung thư vú tăng lên khi bạn già đi. Theo dõi bất kỳ hình thức thay đổi nào ở vú. Sự hiện diện của các cục u hoặc sự thay đổi đột ngột trong kết cấu của vú, cùng với những thay đổi ở núm vú, có thể là dấu hiệu của ung thư vú. Việc phát hiện sớm ung thư sẽ giúp hành trình điều trị ung thư của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Lạc nội mạc tử cung

Lạc nội mạc tử cung là một rối loạn phụ khoa gây đau đớn, ảnh hưởng 6-10% phụ nữ. Nó xảy ra khi các mô nội mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung. Điều này ảnh hưởng đến buồng trứng, ống dẫn trứng, các hạch bạch huyết và phúc mạc. Lạc nội mạc tử cung có thể xảy ra ở bất kỳ cô gái hoặc phụ nữ nào, nhưng nó phổ biến hơn ở phụ nữ trong độ tuổi 30 và 40.

Rụng tóc

Rụng tóc không mong muốn là một điều bạn nên chú ý khi bước vào độ tuổi 30. Người ta thường mất từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày. Tuy nhiên, tóc rụng quá nhiều do nang lông không phát triển có thể cho thấy các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Căng thẳng và sinh con là những lý do chính gây ra rụng tóc nhiều. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc khi bạn bước vào độ tuổi 30 là do cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng. Trong đó, thiếu sắt có thể gây rụng tóc nghiêm trọng. Khi ở độ tuổi 30, hãy kiểm tra nồng độ hemoglobin thường xuyên để xác định xem bạn có bị thiếu máu hay không. Rụng tóc cũng có thể xảy ra do thiếu vitamin D. Sự mất cân bằng nội tiết tố (đôi khi do uống thuốc tránh thai) cũng có thể dẫn đến rụng tóc nghiêm trọng.

Huyết áp cao

Áp lực thừa cân, dùng thuốc tránh thai hoặc liệu pháp hormone là những lý do khiến phụ nữ có thể bị cao huyết áp. Một số sản phẩm ăn kiêng và thuốc chống trầm cảm cũng có thể dẫn đến các vấn đề về huyết áp cao. Một phụ nữ có tiền sử huyết áp cao cũng có thể đối mặt với các biến chứng khi mang thai và do đó cần được theo dõi chặt chẽ.

Ăn quá nhiều muối sau 30 tuổi cũng có liên quan đến việc tăng huyết áp. Căng thẳng, cùng với thiếu hoạt động thể chất (đặc biệt là trong những công việc đòi hỏi bạn phải ngồi một chỗ trong nhiều giờ), cũng có thể dẫn đến tăng huyết áp. Huyết áp cao có thể dẫn đến bệnh thận và suy thận. Tăng huyết áp, khi không được điều trị sẽ làm hỏng các mạch máu và bộ lọc trong thận. Điều này làm cho việc loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể trở nên vô cùng khó khăn.

Mệt mỏi

Một trong những mối quan tâm hàng đầu của phụ nữ ngoài 30 là mệt mỏi. Mệt mỏi có thể cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Các vấn đề về tuyến giáp đang phổ biến và vấn đề này có thể khiến bạn mệt mỏi một cách dễ dàng. Thuốc tuyến giáp thích hợp có thể giúp bạn điều trị chứng rối loạn này.

Hội chứng mệt mỏi mãn tính là một rối loạn phức tạp được đặc trưng bởi sự mệt mỏi cực độ. Mặc dù nguyên nhân không rõ, bạn có thể cần phải thực hiện một số xét nghiệm y tế để xác định thủ phạm cuối cùng. Thiếu máu và tiểu đường cũng gây ra tình trạng mệt mỏi.

Tăng cân

Tăng cân đột ngột bất thường có thể báo hiệu các vấn đề sức khỏe khác nhau. Bất kể bạn tập thể dục tốt như thế nào hoặc thậm chí chế độ ăn uống của bạn tốt đến mức nào nhưng vẫn khó khăn trong việc giảm cân, đó có thể là do các bệnh như tuyến giáp, cholesterol, tiểu đường hoặc PCOS.

Điều quan trọng là khi bước vào độ tuổi 30, bạn nên kiểm tra tuyến giáp thường xuyên cùng với các xét nghiệm về cholesterol và bệnh tiểu đường. Phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang cũng dễ rơi vào tình trạng khó giảm cân.

Giảm thị lực

Một trong những lý do chính khiến thị lực bị ảnh hưởng sau 30 tuổi là do thiếu hụt dinh dưỡng. Thiếu vitamin A, C, E và kẽm có thể dẫn đến mờ mắt. Những chất dinh dưỡng này rất cần thiết để làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng xảy ra theo tuổi tác.

Các cuộc tấn công thường xuyên của chứng đau nửa đầu cũng có thể gây ra các vấn đề liên quan đến thị lực. Aura là một trong những chứng bệnh về thị lực liên quan đến điểm mù và đèn nhấp nháy. Điều này thường xảy ra ở cả hai mắt. Khả năng nhìn cũng có thể bị ảnh hưởng do tổn thương não sau đột quỵ.

Khó thụ thai

Nghiên cứu chỉ ra rằng cơ hội mang thai của phụ nữ bắt đầu giảm vào giữa những năm 30 tuổi. Sự suy giảm khả năng sinh sản có liên quan lý tưởng đến việc giảm tần suất rụng trứng, giảm dịch cổ tử cung, chất lượng trứng xấu và gia tăng các vấn đề sức khỏe mãn tính.

Tuy nhiên, đôi khi nó không chỉ là những vấn đề này. Sau khi bạn bước sang tuổi 30, nguyên nhân vô sinh có thể khác nhau. Sự mất cân bằng nội tiết tố, khối u hoặc u nang có thể là lý do khiến bạn khó mang thai.

Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên

Khi bạn bước qua tuổi 40, các nguy cơ sức khỏe của bạn sẽ thay đổi theo thời gian. Mối quan tâm về sức khỏe mà bạn có ở tuổi 20 có thể không nhất thiết là mối quan tâm ở tuổi 40. Tuy nhiên, dưới đây là một số mối quan tâm sức khỏe phổ biến nhất mà phụ nữ có thể đối mặt trong độ tuổi 40 và về sau nữa:

Theo Healthline, phụ nữ có nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch cao hơn nhiều. Thói quen ăn uống không lành mạnh, lối sống quá bận rộn, hút thuốc, tiểu đường... là những nguy cơ lớn khiến bạn mắc các bệnh về tim mạch.

Ngay cả các triệu chứng đau tim hoặc đột quỵ ở phụ nữ cũng khác nhau. Không giống như đau ngực ở nam giới khi lên cơn, phụ nữ có thể không cảm thấy đau ngực. Thay vào đó, họ có thể cảm thấy rất yếu, khó thở, nôn mửa, đau cánh tay... dễ bị nhầm lẫn là dấu hiệu của bệnh cúm hoặc đau nhức cơ thể bình thường.

Ung thư vú

Nguy cơ phát triển ung thư vú của phụ nữ tăng từ giai đoạn 30-40 tuổi. Ở tuổi 30, cơ hội phát triển ung thư vú của phụ nữ thấp hơn đáng kể so với tuổi 40. Vì vậy, bạn cần phải khám vú thường xuyên, chụp X-quang tuyến vú hàng năm... để giảm nguy cơ phát triển ung thư vú và có thể hỗ trợ điều trị sớm nếu mắc phải.

Bệnh tiểu đường

Phụ nữ ở độ tuổi 40 trở lên có nhiều nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là nguyên nhân gây tử vong số 6 ở phụ nữ từ 45 đến 54 tuổi. Nghiên cứu đăng tải trên Health chỉ ra rằng chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên có thể giúp đảo ngược tác động của tiền tiểu đường.

Loãng xương

Loãng xương là một phần của việc già đi, đặc biệt là đối với phụ nữ, vì điều này bắt đầu ngay sau khi mãn kinh. Các bác sĩ khuyên phụ nữ nên bổ sung một lượng vitamin D, tập thể dục đầy đủ, ăn uống cân bằng và kiểm tra mật độ xương nếu họ có các yếu tố nguy cơ.

Hen suyễn khởi phát ở người lớn

Ở phụ nữ sau 40 tuổi, những biến động nội tiết tố như những biến động xảy ra trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh có thể góp phần làm khởi phát bệnh hen suyễn. Bệnh hen suyễn có thể điều trị được. Vì vậy nếu bạn bị ho dai dẳng, dai dẳng, có tiếng rít và không thở được trong một thời gian dài sau đó hoặc thở khò khè, hãy tìm đến bác sĩ.

Thiếu vitamin

Một trong những vấn đề sức khỏe chính được báo cáo ở phụ nữ trên 40 tuổi là thiếu vitamin. Khi phụ nữ già đi, tình trạng thiếu hụt vitamin càng trở nên phổ biến hơn và có thể gây ra nhiều rối loạn sức khỏe. Vitamin D thấp có liên quan đến trầm cảm và rối loạn cảm xúc theo mùa, cũng như mất khối lượng xương. Một số vấn đề sức khỏe khác được báo cáo ở phụ nữ trên 40 tuổi như cục máu đông, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu và tuyến tiền liệt, đau lưng, trầm cảm, thiếu máu...

Kết lại là...

Bỏ qua các dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe sẽ khiến việc điều trị sau này trở nên khá khó khăn, cơ thể của bạn được thiết kế để xuất hiện các dấu hiệu khi có một số bệnh xuất hiện. Bạn có trách nhiệm hiểu những tín hiệu này và tìm kiếm lời khuyên y tế thích hợp để quá trình chữa bệnh có thể bắt đầu.

Các chuyên gia cho rằng phụ nữ nên quan tâm đến việc gặp bác sĩ để kiểm tra tổng thể theo định kỳ. Những lần khám bệnh này sẽ giúp bạn nhận biết rõ ràng hơn trong trường hợp mình đang mắc bất cứ căn bệnh nào.

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ! Chúc chị em luôn mạnh khỏe, biết yêu thương bản thân nhiều hơn bằng cách chú ý đến sức khỏe của mình hơn nữa!

(Nguồn: Health, Healthline, Boldsky)