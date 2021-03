4 loại thực phẩm giúp cân bằng nội tiết tố, chống lại u sợi tuyến vú, phụ nữ nên tích cực ăn thứ đầu tiên

Nếu bạn cảm nhận được ở ngực có một khối u nhỏ, giống như sưng, thường bị đau trước kỳ kinh và đang nghi ngờ liệu đó có phải là ung thư vú hay không, đừng lo lắng vì đây có thể là u sợi tuyến vú lành tính, một sự thay đổi sinh lý trong quá trình điều tiết nội tiết ở phụ nữ.

Theo trang web của Bệnh viện Changhua thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, u sợi tuyến vú chiếm khoảng 50% tổng số những ca bệnh ở phụ nữ. Mặc dù khối u này không ác tính, nhưng nó vẫn khiến phụ nữ cảm thấy khó chịu.

U sợi tuyến vú có nguy hiểm hay không?

Khi cơ thể phụ nữ có quá nhiều estrogen hoặc quá ít progesterone, có thể khiến mô vú tạo ra các nốt sần với kích thước khác nhau, gây đau, hiện tượng này được gọi là u sợi tuyến vú.

Các triệu chứng này thường rõ ràng nhất trước kỳ kinh nguyệt, các cục u có thể to dần lên, xuất hiện ở cả hai vú hoặc nhiều vị trí, kèm theo cảm giác đau âm ỉ. Tuy nhiên, u nang lành tính thường mềm và tự do di chuyển, ngược lại với khối u ác tính, khối u cứng và không thể di chuyển tự do.

Tổ chức Phòng ngừa và Điều trị Ung thư vú chỉ ra rằng, nhìn chung, u sợi tuyến vú là do thay đổi bài tiết hormone chứ không phải do thay đổi bệnh lý thực sự, do đó không làm tăng khả năng phát triển ung thư vú. Tuy nhiên, các khối u ác tính cũng có thể ẩn trong các khối u xơ. Một số báo cáo nghiên cứu chỉ ra rằng, phụ nữ bị u nang vú có tỷ lệ mắc ung thư vú tương đối cao.

Nếu tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư vú, các cục u to hoặc tăng lên bất thường, u nang của bệnh nhân cũng dễ tiến triển thành ung thư vú.

Mặc dù hầu hết các u nang đều lành tính nhưng chúng có thể gây ra cảm giác khó chịu và không thoải mái. Ngay cả khi cắt bỏ u nang, nó cũng rất dễ tái phát nên nhìn chung không cần dùng thuốc hay phẫu thuật. Các bác sĩ thường khuyến cáo người bệnh nên theo dõi sát sao và siêu âm định kỳ để tránh tình trạng khối u trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, Tổ chức Phòng chống Ung thư Vú cũng nhắc nhở, nếu muốn giảm các vấn đề về xơ vú, phụ nữ nên giảm ăn các loại thực phẩm có chứa caffeine (cà phê, trà, socola), đường, muối, axit béo bão hòa và thịt, đặc biệt là thuốc tránh thai.

Đặc biệt, tạp chí sức khỏe Prevention cũng liệt kê những thực phẩm sau đây giúp giảm tỷ lệ u sợi tuyến vú và ung thư vú:

Những thực phẩm giúp ngăn ngừa u sợi tuyến vú

1. Đậu nành

Nghiên cứu về thấy rằng, việc tiêu thụ 2 chất daidzein và genistein có nhiều sản phẩm từ đậu nành như sữa, đậu phụ, miso…, có thể giúp giảm tỷ lệ mắc u nang xơ vú. Đặc biệt, đối với phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, nó có thể giúp chống loãng xương và ngăn ngừa bệnh tim.

Đậu nành có thể giúp chống lại u sợi tuyến vú.

Ngoài ra, một nghiên cứu trên 9514 bệnh nhân ung thư vú sống sót cho thấy rằng, việc ăn đậu nành cũng giúp ngăn ngừa khối u tái phát.

2. Mầm lúa mì

Những sản phẩm từ mầm lúa mì có thể làm giảm hàng loạt các vấn đề về hội chứng tiền kinh nguyệt, trong đó có triệu chứng căng tức ngực.

Trong một nghiên cứu, 100 phụ nữ mắc hội chứng tiền kinh nguyệt được theo dõi trong 2 chu kỳ kinh nguyệt. Các đối tượng được chia thành 2 nhóm: một nhóm tiêu thụ 400mg chiết xuất từ mầm lúa mì mỗi ngày, nhóm còn lại ăn uống bình thường.

Những sản phẩm từ mầm lúa mì có thể làm giảm hàng loạt các vấn đề về hội chứng tiền kinh nguyệt.

Kết quả cho thấy các triệu chứng tâm sinh lý của nhóm ăn mầm lúa mì lần lượt giảm 63% và 66,3%, hội chứng tiền kinh nguyệt nói chung giảm 65%. Những phụ nữ dùng tinh chất mầm lúa mì cũng giảm mệt mỏi, bồn chồn, đánh trống ngực, đau đầu, rối loạn giấc ngủ và tăng cảm giác thèm ăn.

3. Quả việt quất

Chiết xuất từ quả việt quất đã được chứng minh làm giảm sự phát triển của các tế bào khối u ung thư vú. Ăn khoảng 170gr việt quất mỗi ngày có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư.

Ngoài ra, chất chống oxy hoá trong quả việt quất có thể giúp giảm thiểu tình trạng viêm, do đó làm giảm thiệt hại cho các tế bào.

Chiết xuất từ quả việt quất đã được chứng minh làm giảm sự phát triển của các tế bào khối u ung thư vú.

Nicole Demasi, một chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ cho biết: "Có một số chứng viêm rất bình thường, nhưng mức độ mãn tính tăng cao theo thời gian có thể dẫn tới bệnh tật. Quả việt quất chứa chất oxy hoá mạn anthocyanin, giúp làm giảm nguy cơ ung thư và các bệnh mãn tính".

Theo một nghiên cứu năm 2013, chất chống oxy hoá pterostilbene khác có trong quả việt quất có thể giúp ức chế tế bào ung thư vú và bảo vệ tim khoẻ mạnh.

4. Bí ngô

Chất β-caroten màu đỏ cam trong bí đỏ có thể làm giảm tỷ lệ mắc các khối u. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn các loại rau giàu β-carotene có tác động tích cực đáng kể đến sức khỏe của vú.

Chất β-caroten màu đỏ cam trong bí đỏ có thể làm giảm tỷ lệ mắc các khối u.

Ngoài bí ngô, bạn có thể bổ sung chất này thông qua các thực phẩm từ rau và trái cây có màu cam, vàng, xanh đậm. Cà rốt, rau bina, cải xoăn, khoai lang nên được tăng cường trong chế độ ăn uống. Bạn cần lưu ý rằng, việc bổ sung caroten nên ở dạng thức ăn, nếu ở dạng bổ sung bằng thực phẩm chức năng có thể gây nguy hiểm.

Theo EDH, Web, Insider