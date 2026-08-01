Đúng 00 giờ 37 phút ngày 13/8 giờ Việt Nam, Mặt Trăng và Mặt Trời hội tụ tại 20 độ cung Sư Tử, tạo nên một kỳ nhật thực toàn phần trùng thời điểm trăng non nhất trong tháng. Đây thuộc chuỗi nhật thực trên trục Sư Tử, Bảo Bình đang diễn ra suốt giai đoạn 2025 đến 2028. Đường nhật thực quét qua vùng Bắc Cực, Greenland, Iceland và một phần Tây Ban Nha nên bầu trời Việt Nam không quan sát được trực tiếp, nhưng dư âm chiêm tinh của nó lan tới toàn bộ vòng hoàng đạo. Mỗi cung đứng ở một góc chiếu khác nhau so với Sư Tử nên phần đặc biệt của mỗi cung cũng khác nhau, không cung nào giống cung nào.

Bạch Dương

Đứng trong tam hợp lửa với Sư Tử, Bạch Dương đón nhận luồng năng lượng khá thuận, mọi hành động được đưa ra trong giai đoạn này có xu hướng đúng nhịp hơn thường lệ. Một quyết định vốn đắn đo lâu có thể được chốt nhanh và cho kết quả tốt. Nên tận dụng đà này để khởi động việc quan trọng đang trì hoãn, thay vì chờ thêm một dấu hiệu nào khác.

Kim Ngưu

Kim Ngưu đứng ở góc vuông với Sư Tử nên cảm nhận rõ một áp lực nho nhỏ, có thể là một khoản chi phát sinh hoặc một kế hoạch cần điều chỉnh gấp. Đây không phải dấu hiệu xấu mà là lực đẩy buộc phải quyết đoán hơn trong việc vốn hay chần chừ. Nên xử lý việc khó ngay trong vài ngày này, để càng lâu áp lực càng dồn.

Song Tử

Nằm ở góc chiếu thuận với Sư Tử, Song Tử có cơ hội mở ra qua một cuộc trò chuyện tưởng như tình cờ. Một tin nhắn hỏi thăm, một cuộc gặp gỡ ngắn cũng có thể dẫn tới một hướng đi mới đáng cân nhắc. Nên chủ động bắt chuyện thay vì chờ người khác mở lời trước.

Cự Giải

Cự Giải đứng ở một góc liền kề nhẹ nhàng với Sư Tử nên chỉ có một sự điều chỉnh nhỏ trong không gian sống hoặc chuyện gia đình, không ồn ào nhưng đáng để tâm. Có thể là dọn lại một góc nhà hoặc thu xếp lại lịch thăm người thân. Một thay đổi nhỏ lúc này giúp nhịp sống những tháng sau nhẹ nhàng hơn hẳn.

Sư Tử

Sư Tử là chủ nhân trực tiếp của kỳ nhật thực lần này nên đây là cung cảm nhận rõ nhất năng lượng khởi đầu. Một dự tính công việc, một hình ảnh cá nhân muốn thay đổi hay một mối quan hệ muốn làm rõ ràng đều có thể được đặt những bước đầu tiên trong giai đoạn này. Nên viết ra điều muốn khởi động trong sáu tháng tới, vì nhật thực trăng non là lúc gieo hạt chứ chưa phải lúc gặt hái.

Xử Nữ

Xử Nữ đứng ở góc liền kề nhẹ với Sư Tử, giống một lời nhắc rà soát lại chi tiết trong công việc đang làm dở. Một lỗi nhỏ bị bỏ sót lâu ngày có thể được phát hiện đúng lúc, tránh được rắc rối lớn hơn về sau. Nên dành nửa buổi để kiểm tra lại một tài liệu hoặc một khoản chi tiêu thay vì để tới cuối tháng.

Thiên Bình

Thiên Bình nằm ở góc chiếu thuận với Sư Tử nên các mối quan hệ, đặc biệt là chuyện hợp tác và tình cảm, có dấu hiệu khởi sắc. Một lời đề nghị hợp tác hoặc một cuộc gặp gỡ được sắp xếp lại sau thời gian trì hoãn có thể mang tới kết quả tốt. Nên chủ động nhận lời gặp gỡ thay vì cân nhắc quá lâu.

Thiên Yết

Thiên Yết đứng ở góc vuông với Sư Tử nên cảm nhận một sức ép cần thay đổi ở điều gì đó đã kéo dài quá lâu, có thể là một công việc không còn phù hợp hoặc một mối quan hệ cần làm rõ ràng. Đây là áp lực mang tính chuyển hóa, khó chịu lúc đầu nhưng thường dẫn tới một quyết định đúng. Nên đối diện thẳng thắn thay vì né tránh thêm.

Nhân Mã

Cùng nhóm lửa với Sư Tử, Nhân Mã đón nhận nguồn năng lượng mở rộng khá rõ, có thể liên quan tới một chuyến đi, một khóa học hoặc một cơ hội đến từ nơi xa. Sự lạc quan vốn có được tiếp thêm động lực để thử một điều mới mẻ. Nên chủ động tìm hiểu và đăng ký thay vì chỉ dừng ở việc lên kế hoạch.

Ma Kết

Ma Kết đứng ở góc lệch cần dung hòa với Sư Tử, chuyện sự nghiệp hoặc danh tiếng có thể cần một điều chỉnh nhỏ để phù hợp với hướng đi mới. Một vai trò hoặc trách nhiệm bất ngờ được giao có thể khiến ban đầu hơi bối rối. Nên dành thời gian sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trước khi nhận thêm việc.

Bảo Bình

Bảo Bình đứng đối diện trực tiếp với Sư Tử trên trục nhật thực lần này nên đây là cung cảm nhận rõ thứ hai sau Sư Tử, theo một cách khác. Một mối quan hệ hợp tác hoặc một nhóm bạn có thể mang tới một góc nhìn mới khiến bản thân nhìn lại chính mình rõ hơn. Nên lắng nghe phản hồi từ người khác trong giai đoạn này, đôi khi họ nhìn thấy điều bản thân bỏ sót.

Song Ngư

Song Ngư đứng ở góc lệch cần dung hòa với Sư Tử, trực giác trở nên nhạy hơn thường lệ nhưng cũng dễ mơ hồ nếu không neo vào việc cụ thể. Một linh cảm về một người hoặc một quyết định có thể đúng, nhưng nên kiểm chứng lại bằng thông tin thực tế trước khi hành động theo. Viết cảm nhận đó ra giấy sẽ giúp phân biệt đâu là trực giác, đâu là lo lắng.

Mười hai cung hoàng đạo, mười hai góc chiếu khác nhau so với cùng một kỳ nhật thực, nhưng đều chung một điểm chạm là ánh trăng non hiếm gặp tại Sư Tử rạng sáng 13/8. Có cung thấy mình được tiếp lửa để bắt đầu, có cung cần một điều chỉnh nhỏ để giữ nhịp cho ổn định hơn. Một gợi ý chung cho tất cả là dành vài phút riêng để nhìn lại một điều muốn thay đổi trong nửa năm còn lại, rồi mới bắt đầu hành động, vì năng lượng nhật thực bền hơn nếu được nuôi dưỡng đúng cách thay vì đòi kết quả ngay lập tức.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.