Ngày mai, miền Bắc xuất hiện mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai 22/2 (tức mùng mùng 6 Tết), Bắc Bộ duy trì tình trạng trời rét về đêm và sáng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.

Dự báo, đến khoảng 22/2, Bắc Bộ đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác (mưa tập trung ở khu vực trung du và miền núi), trời rét về đêm và sáng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/2

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng vùng núi và trung du ngày có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: p hía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-32 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.