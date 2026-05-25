Hôm nay 25/5, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39°C, có nơi trên 39°C như trạm Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5°C; Bắc Ninh 39,3°C; Láng (Hà Nội) 39,7°C; Đô Lương (Nghệ An) 39,6°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2°C...

Ngày mai, miền Bắc và miền Trung bước vào ngày nắng nóng đỉnh điểm trong đợt này, nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C.

Theo đó, ngày 26-27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Nhiệt độ cao nhất lúc 13h tại một số trạm khí tượng ở miền Bắc trong các ngày 23-24-25/5.

Trong đêm nay và ngày mai 26/5, Hà Nội cũng nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm dao động 29-31°C, trời không mưa. Ban ngày nhiệt độ tăng nhanh, trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 40°C.

Đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/5, từ 28/5 nắng nóng dịu dần. Tại Trung Bộ, nắng nóng có thể duy trì tới khoảng 28/5 và dịu dần từ 29/5.

Đây là đợt nóng thứ 2 của tháng 5/2026. Cường độ của đợt nóng này dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng ngày 13-16/5, và là một trong ba đợt nóng gắt nhất xảy ra trong tháng 5 giai đoạn từ 2021 tới nay.

Nguyên nhân của đợt nắng nóng hiện tại do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng phơn do địa hình dãy Trường Sơn kết hợp với gió mùa Tây Nam.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới. (Nguồn: NCHMF)

Ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Như vậy, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời tại nhiều nơi có thể lên đến trên 44°C.

Từ chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Sau mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ nắng nóng.

Từ ngày 29/5, Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng cục bộ. Từ chiều tối 28-30/5, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác.

Mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, đêm 25/5 và ngày 26/5, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cũng trong khoảng thời gian này, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.