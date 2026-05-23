Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm qua 22-5, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) 37,2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,2 độ, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 37,2 độ,… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.



Đợt nắng nóng trên dự báo kéo dài nhiều ngày

Ngày 23 đến 24-5, khu vực Bắc Bộ dự báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo khung giờ có nắng nóng gay gắt nhất

Đợt nắng nóng trên dự báo kéo dài nhiều ngày. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định về khung giờ có nắng nóng gay gắt nhất, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, tham gia các hoạt động ngoài trời.

Ở miền Bắc, nhiệt độ nắng nóng phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ, thời gian nắng gắt nhất từ 11 - 17 giờ.

Ở Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa nhiệt độ 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ, thời gian nóng nhất từ 10 - 18 giờ. Tại miền Đông Nam bộ nhiệt độ 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ; thời gian từ 13 - 16 giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Các chuyên gia lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.