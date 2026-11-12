Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , hôm nay (12/11), ở khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn tại các khu vực này còn kéo dài đến sáng ngày mai.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/11

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 13-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 15-25 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ.

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Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.