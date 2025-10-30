Ngày hội việc làm SIU Career Fair 2025: Cánh cửa nghề nghiệp mở rộng cho học sinh và sinh viên

Cơ hội kết nối trực tiếp với doanh nghiệp

Ngày hội việc làm năm nay mang đến không gian giao lưu, tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp đa dạng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, truyền thông, thương mại, logistics, giáo dục... Các gian hàng được thiết kế sinh động, có khu vực trải nghiệm, phỏng vấn thử và nhận phản hồi trực tiếp từ chuyên viên nhân sự.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu tuyển dụng, SIU Career Fair 2025 còn hướng đến việc kết nối, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường lao động, cách doanh nghiệp lựa chọn ứng viên và những kỹ năng cần có để bắt đầu hành trình nghề nghiệp.

Một trong những điểm mới của năm nay là mở rộng đối tượng tham dự đến học sinh THPT, nhằm giúp các em sớm định hướng ngành nghề và lựa chọn lộ trình học phù hợp.

Tại lễ khai mạc, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với nhiều doanh nghiệp đối tác chiến lược. Đây là hoạt động thể hiện cam kết của SIU trong việc phối hợp đào tạo sát với nhu cầu tuyển dụng, hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập, tuyển dụng và tổ chức các chương trình chia sẻ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Việc gắn kết giữa doanh nghiệp và sinh viên không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo điều kiện cho sinh viên được học đi đôi với hành, sẵn sàng hòa nhập môi trường làm việc toàn cầu.

Workshop thiết thực, kỹ năng "thực chiến"

Song song với khu vực tuyển dụng, hàng loạt workshop chuyên đề đã diễn ra thu hút đông đảo sinh viên:

"Các bước cần chuẩn bị khi đi xin việc" do ThS. Nguyễn Đặng Việt Chương, Giám đốc Phát triển khu vực Đông Nam Á của ETS TOEFL iBT® chia sẻ.

"Kỹ năng tương lai cho sự nghiệp toàn cầu" do Mr. Huỳnh Mẫn Đạt, Talent Acquisition & HRBP Supervisor chia sẻ.

Lần đầu tiên tham gia ngày hội việc làm, em Lê Thị Thoại Nghi, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Trần Nhân Tông, chia sẻ: "Em thật sự rất bất ngờ vì các gian hàng đa dạng và phong phú. Em được tiếp cận nhiều doanh nghiệp, được tư vấn về ngành tài chính - marketing mà em đang muốn theo đuổi. Các anh chị nhân sự hướng dẫn tận tình, giúp em hiểu rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai".

Lê Thị Thoại Nghi, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Trần Nhân Tông

Còn Huỳnh Trúc Ly, sinh viên năm nhất ngành Truyền thông đa phương tiện của SIU, hào hứng nói: "Ngoài việc vui vì nhận được nhiều phần quà, em còn học được rất nhiều điều. Khi quan sát cách các doanh nghiệp giới thiệu, huấn luyện nhân viên tại gian hàng, em thấy rõ kỹ năng tổ chức sự kiện, truyền thông thương hiệu, những kiến thức mà em đang học được ứng dụng thực tế như thế nào".

Huỳnh Trúc Ly, sinh viên năm nhất ngành Truyền thông đa phương tiện của SIU

Không chỉ sinh viên SIU, nhiều bạn trẻ đến từ các trường đại học, cao đẳng khác tại TP.HCM cũng tìm đến sự kiện để nộp hồ sơ, thử phỏng vấn và "bắt tay" với doanh nghiệp ngay tại chỗ.

Điều đáng ghi nhận ở SIU Career Fair 2025 là sự chuyên nghiệp và tính thực tiễn cao. Các gian hàng doanh nghiệp được bố trí như những "văn phòng thu nhỏ", với đội ngũ nhân sự sẵn sàng tư vấn, tiếp nhận CV, đánh giá CV, và phỏng vấn thử. Một số đơn vị còn mang đến trải nghiệm mô phỏng công việc như thiết kế quảng cáo, quản lý dữ liệu khách hàng hay mô hình bán hàng trực tuyến.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, chia sẻ: Việc mở rộng đối tượng tham dự đến học sinh THPT tại SIU Career Fair năm nay góp phần giúp các em sớm tiếp cận xu hướng tuyển dụng, khám phá thị trường lao động, lắng nghe chia sẻ từ doanh nghiệp và quan sát quy trình tuyển dụng mô phỏng thực tế. Đây là cơ hội để học sinh có thêm góc nhìn đa chiều khi lựa chọn ngành nghề và định hình lộ trình học tập phù hợp sau bậc phổ thông.

Thông qua ngày hội việc làm 2025, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng sinh viên trong việc phát triển toàn diện: từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đến khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa.