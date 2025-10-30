Hà Nội dự kiến thu tối đa 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội công bố dự thảo Nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) từ năm học 2025-2026.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là trẻ mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết cũng áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc thành phố (không bao gồm các trường công lập chất lượng cao).

Dự thảo đưa ra dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn) với trần của mức thu là 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Ngoài ra, dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ trong các ngày nghỉ (không bao gồm tiền ăn) là 96.000 đồng/học sinh/giờ.

Một số khoản thu khác cũng giữ nguyên mức trần, gồm: 235.000 đồng/tháng tiền dịch vụ chăm sóc bán trú; 16.000 đồng/tháng tiền nước uống; và 10.000 đồng/km đối với dịch vụ xe đưa đón học sinh.

Hà Nội dự kiến áp dụng mức trần 12.000 đồng/giờ/học sinh cho dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ ngoài giờ (Ảnh minh hoạ)

Đặc biệt, Dự thảo Nghị quyết mới bỏ hai loại hình dịch vụ gồm “học hai buổi/ngày đối với cấp THCS” và “hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa do các cơ sở giáo dục công lập tổ chức”. Việc này để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành về dạy thêm, học thêm và việc tổ chức học hai buổi/ngày trong nhà trường.

Theo dự thảo, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo để quản lý, sử dụng theo quy định; trả chứng từ thu tiền cho người học theo chế độ quy định.

Đồng thời, có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Trường hợp học trực tuyến, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập không triển khai thực hiện các khoản thu quy định tại nghị quyết này.