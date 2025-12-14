Ngày hội "Em bé FV": Dấu ấn đồng hành cùng hơn 10.000 gia đình Việt

Sự kiện diễn ra vào ngày 13.12 nhằm chào đón cột mốc đầy ý nghĩa – hơn 10.000 em bé đã cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện FV, đồng thời chính thức giới thiệu diện mạo mới của "Khoa Sản FV Thomson". Đây không chỉ là một dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển của FV, mà còn là bước chuyển mình đầy tự hào khi FV hợp tác toàn diện với Tập đoàn Y tế Thomson – một trong những hệ thống chăm sóc mẹ & bé hàng đầu châu Á. Sự kết hợp này mở ra những trải nghiệm sinh nở an toàn, trọn vẹn và đong đầy cảm xúc cho các gia đình trong hành trình chào đón thiên thần nhỏ.

Hai thập kỷ, hơn 10.000 em bé FV và hành trình của niềm tin

Ngày hội "Em bé FV" đánh dấu 22 năm Khoa Sản Bệnh viện FV đồng hành cùng hàng chục nghìn gia đình thông qua dịch vụ chăm sóc thai kỳ và sinh con chất lượng cao cho cả người Việt Nam và người nước ngoài. Nhân dịp này, gần 300 em bé sinh ra tại FV đã trở lại hội ngộ, cùng ba mẹ ôn lại những khoảnh khắc thiêng liêng và ấm áp bên đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh và nhân viên chăm sóc – những người đã sát cánh bên mẹ và bé trong giây phút chào đời quý giá.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon – Tổng Giám đốc Bệnh viện FV chia sẻ tại Ngày hội "Em bé FV". Ảnh FV

Khai mạc sự kiện, bác sĩ Jean-Marcel Guillon – Tổng Giám đốc Bệnh viện FV – xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi chứng kiến tình cảm đặc biệt mà các gia đình dành cho Ngày hội Em bé FV. Hàng trăm bức ảnh của những "thiên thần nhỏ" do chính bố mẹ gửi tặng đã tạo thành "Con đường Di sản" – biểu tượng của sự tin yêu dành cho dịch vụ sinh con an toàn, nhân văn và trọn vẹn tại FV.

Một triển lãm ảnh các thiên thần nhỏ từng chào đời tại FV được tổ chức tại không gian sự kiện "Em Bé FV". Ảnh FV

Bên cạnh đó, hơn 11.300 trái tim sắc màu, mỗi trái tim mang tên và năm sinh của một em bé FV, đã được kết lại thành một "trái tim khổng lồ" – tượng trưng cho tình yêu thương, sự chăm sóc tận tâm và hành trình đồng hành bền bỉ của FV trong suốt hơn hai thập kỷ.

Có mặt tại sự kiện, siêu mẫu Tuyết Lan, mẹ sinh bé đầu lòng tại FV vào cuối tháng 08/2025 tri ân "Khi quyết định chọn FV, Lan thật sự tìm được nơi mà mình có thể trò chuyện và mọi người thật lòng quan tâm đến Lan. Điều này làm hành trình mang thai và sinh con của Lan trở nên nhẹ nhàng, an tâm và ngọt ngào. Nên nếu có sinh con lần nữa, Lan vẫn sẽ chọn FV".

Chị Đào Thị Ngọc Bích, sinh 3 con tại FV đánh giá cao dịch vụ vì sự an toàn và thoải mái, vì sinh ngày hôm trước hôm sau đã có thể xuống giường đi lại. "Tôi chọn sinh bé thứ hai ở Khoa Sản FV từ thời điểm bệnh viện vừa chỉ mới hoạt động tại Việt Nam. Nhìn lại thì đó có thể là một quyết định dũng cảm, nhưng sự an tâm và chuyên môn mà FV mang lại, đã khiến tôi tiếp tục tin tưởng lựa chọn khi sinh 2 bạn tiếp theo", chị Ngọc Bích chia sẻ.

Bạn Trương Nguyên Nhật, 20 tuổi, một "em bé FV" đã rất háo hức khi phải đổi chuyến bay sớm hơn 2 ngày từ Luân Đôn để bay về kịp tham dự Ngày hội Em bé FV. "Khi nghe về sự kiện, trong em dâng lên một niềm tự hào và biết ơn. Em nhất định phải có mặt ở đây, để cảm ơn ba mẹ và tri ân FV - nơi đã mang mình đến với thế giới tuyệt vời này", Nguyên Nhật xúc động nói.

Khoa Sản FV Thomson: Nâng tầm trải nghiệm thai sản chuẩn quốc tế

Cột mốc chào đón 10.000 "Em bé FV" cũng là thời điểm FV chính thức công bố đổi tên Khoa Sản FV thành "Khoa Sản FV Thomson", đánh dấu sự hợp tác sâu rộng với Tập đoàn Y tế Thomson – hệ thống chăm sóc sức khỏe mẹ và bé hàng đầu châu Á, nơi đón chào khoảng 20% trẻ sơ sinh mỗi năm tại Singapore.

Ths.BS Võ Triệu Đạt – Trưởng Khoa Sản FV Thomson trình bày về những dịch vụ mới dành cho mẹ bầu và gia đình. Ảnh FV

Chia sẻ tại sự kiện, bác sĩ Jean-Marcel Guillon cho biết: "Chúng tôi đã cử đội ngũ sang Thomson Singapore để học hỏi mô hình vận hành, các phương pháp sinh mới, quy trình chăm sóc sản phụ trước – trong – sau sinh và các dịch vụ hỗ trợ. Mục tiêu là đưa Khoa Sản FV Thomson lên một tầm cao mới – mô hình thai sản toàn diện, hiện đại, an toàn chuẩn quốc tế và đặc biệt chú trọng sức khỏe tinh thần cùng trải nghiệm của từng gia đình."

Ông nói thêm: "Chúng tôi gọi sự thay đổi này là 'Thomson Touch': từ bộ nhận diện mới, đồng phục, cho đến quy trình chăm sóc. Tất cả đều theo tiêu chuẩn Thomson, đồng thời kế thừa di sản 22 năm của FV. Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm rằng FV cam kết minh bạch hoàn toàn về chi phí — không phụ thu, không chi phí ẩn. Toàn bộ hành trình sinh nở được tư vấn cụ thể ngay từ đầu để gia đình chủ động và an tâm."



