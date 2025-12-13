6 thực phẩm được chứng minh là "thúc đẩy ung thư" và nhiều người vẫn ăn chúng mỗi ngày

Các bác sĩ cảnh báo, có 6 thực phẩm đã được Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác xác nhận có khả năng thúc đẩy sự xuất hiện và phát triển của bệnh ung thư, cần đặc biệt chú ý đến chúng.

Tạp chí Life Times đã mời các chuyên gia cho bạn biết những loại thực phẩm nào có nhiều khả năng thúc đẩy ung thư và đưa ra lời khuyên về cách điều chỉnh chế độ ăn uống để giảm nguy cơ mắc ung thư.

Có 3 cách mà thực phẩm có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư

Nuốt trực tiếp các chất gây ung thư

Ví dụ, aflatoxin trong thực phẩm bị mốc và benzo[a]pyrene trong thực phẩm hun khói.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), thực phẩm bị mốc dễ nhiễm độc aflatoxin, một chất gây ung thư mạnh, đặc biệt là trong đậu phộng và ngô bị mốc, gây nguy hiểm đáng kể cho sức khỏe gan nếu ăn phải.

Gây ra tình trạng viêm mãn tính

Ví dụ, chế độ ăn nhiều đường và nhiều muối có thể làm tăng nguy cơ ung thư bằng cách gây ra tình trạng kháng insulin và tổn thương niêm mạc dạ dày.

Thúc đẩy rối loạn chuyển hóa

Chế độ ăn nhiều calo có thể dẫn đến béo phì, từ đó gây ra sự tiết ra các yếu tố gây viêm và đẩy nhanh sự phát triển của khối u, làm tăng nguy cơ ung thư.

6 thực phẩm phổ biến gây ung thư

1. Thực phẩm nhiều đường

Chế độ ăn nhiều đường được coi là "nguồn năng lượng dồi dào" cho tế bào ung thư. Tế bào ung thư dựa vào "quá trình đường phân hiếu khí" để sử dụng glucose một cách hiệu quả, và môi trường nhiều đường cũng kích thích sự tiết ra yếu tố tăng trưởng giống insulin, thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Anh, do Bệnh viện Tây Trung Quốc thuộc Đại học Tứ Xuyên dẫn đầu, cho thấy tiêu thụ nhiều đường có liên quan chặt chẽ đến việc tăng nguy cơ mắc 45 loại bệnh, bao gồm 7 loại ung thư phổ biến như ung thư gan, ung thư tuyến tụy, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Nên giảm lượng đường bổ sung xuống dưới 25g mỗi ngày (khoảng 6 thìa cà phê), chẳng hạn như đường trắng thông thường, đường nâu, đường phèn...

Đồng thời, hạn chế các loại "đường ẩn" như nước ép trái cây cô đặc, bột pha sẵn, thanh năng lượng và các loại đồ ăn vặt từ quả sơn tra. Lượng tiêu thụ đồ uống có đường hàng tuần không nên vượt quá 355 ml.

2. Thức ăn quá nóng

Thực phẩm được tiêu thụ ở nhiệt độ trên 65°C có thể gây tổn thương lặp đi lặp lại niêm mạc thực quản và làm tăng nguy cơ đột biến gen ức chế khối u trong quá trình sửa chữa, có khả năng dẫn đến ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản, ung thư thanh quản, ung thư dạ dày.

Nên thay đổi thói quen "ăn khi còn nóng", sử dụng bát miệng rộng, nông để đựng thức ăn nóng, điều này có thể giúp thức ăn nguội nhanh hơn.

Tốt nhất nên để nước nguội khoảng 15 phút sau khi đun sôi trước khi uống; tránh uống vội súp hoặc trà nóng.

3. Thức ăn nhiều muối

Việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tổn thương hàng rào niêm mạc dạ dày, theo thời gian có thể thúc đẩy sự tăng sinh tế bào bất thường, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Mọi người nên hạn chế lượng muối tiêu thụ, không quá 5g muối mỗi ngày. Đồng thời, hãy cẩn thận với "muối ẩn", vì các loại gia vị như gia vị cơm, đậu hũ lên men, nước tương, nước dùng gà và bột ngọt, cũng như các loại đồ ăn vặt như bánh quy, khoai tây chiên, mận muối, mì ăn liền và bánh mì đều chứa nhiều muối.

Khi xào, bạn có thể sử dụng các loại gia vị tự nhiên như hành lá, gừng, tỏi, nấm, tiêu, hoa hồi, ớt và nước cốt chanh để tăng hương vị cho món ăn mà không làm tăng hàm lượng natri.

4. Thực phẩm ngâm chua

Nitrit được tạo ra trong quá trình muối chua thực phẩm. Khi kết hợp với các sản phẩm phân hủy protein trong dạ dày, chúng có thể tạo thành nitrosamine, là những chất gây ung thư mạnh.

Các nghiên cứu cho thấy, các vùng mà người dân thường xuyên tiêu thụ thực phẩm muối chua (như cá muối) có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày và ung thư vòm họng cao hơn.

Nên ăn ít đồ ngâm chua và rửa kỹ bằng nước chảy trước khi ăn để giảm lượng nitrit còn sót lại; đồng thời, ăn nhiều trái cây và rau quả tươi giàu vitamin C.

5. Các sản phẩm thịt chế biến sẵn, đặc biệt là thực phẩm hun khói

Một nghiên cứu quy mô lớn được công bố trên Tạp chí Y học Anh cho thấy, tiêu thụ nhiều thịt chế biến sẵn có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng tăng 21%.

Cần đặc biệt chú ý đến các loại thịt hun khói, vì các chất gây ung thư như benzo[a]pyrene được tạo ra trong quá trình hun khói có thể làm tổn thương DNA, dẫn đến đột biến gen và làm tăng nguy cơ ung thư phổi, ung thư dạ dày và các bệnh khác.

Ăn ít thịt xông khói, xúc xích, giăm bông và các sản phẩm thịt hun khói hoặc ướp muối khác; chọn thịt nạc, chẳng hạn như thăn nội, bất cứ khi nào có thể; sử dụng các phương pháp nấu ở nhiệt độ thấp, chẳng hạn như hấp, luộc và hầm, hoặc băm nhỏ thịt để làm bánh bao, há cảo, chả thịt và thịt viên.

6. Thức ăn bị mốc

Aflatoxin, có trong ngũ cốc và các loại hạt bị mốc, là một trong những chất gây ung thư hóa học mạnh nhất được biết đến, đặc biệt liên quan đến ung thư gan.

Các chuyên gia khuyến cáo, mọi người nên chú ý đến điều kiện bảo quản thực phẩm, kiểm tra độ tươi của sản phẩm khi mua và loại bỏ ngay lập tức bất kỳ sản phẩm nào bị mốc.

5 thực phẩm được coi là "ngôi sao" chống ung thư

Điều quan trọng cần lưu ý là trên thế giới không có "siêu thực phẩm" nào, và thật không thực tế khi cho rằng bạn có thể ngăn ngừa ung thư bằng cách ăn một loại thực phẩm duy nhất.

Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (AICR) cho biết, không có một loại thực phẩm nào có thể chống lại ung thư một cách độc nhất vô nhị, nhưng một chế độ ăn giàu rau tươi, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và các thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác nhau.

Theo nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nhiều khoáng chất, vitamin và chất phytochemical đã cho thấy tác dụng chống ung thư. Việc tăng cường các loại thực phẩm sau đây trong chế độ ăn uống một cách hợp lý có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư.

1. Táo, trái cây họ cam quýt, quả mọng

Táo, các loại trái cây họ cam quýt, các loại quả mọng (việt quất, dâu tây, mâm xôi, nam việt quất), nho, anh đào... đều là những thực phẩm được khuyến nghị và "có trong danh sách".

Táo chứa chất xơ và các hợp chất polyphenol, cùng với hệ vi sinh vật đường ruột, tạo ra môi trường trong cơ thể giúp giảm nguy cơ ung thư.

Khả năng chống ung thư của quả việt quất nằm ở hàm lượng dồi dào các chất dinh dưỡng và hợp chất thực vật. Ăn quả việt quất có thể tăng cường hoạt động chống oxy hóa trong máu và ngăn ngừa tổn thương DNA.

2. Các loại rau họ cải

Danh sách các loại rau bao gồm măng tây, rau họ cải, bí ngô, rau bina, cà rốt và cà chua. Tất cả đều được khuyến nghị là một phần của chế độ ăn dựa trên thực vật để giảm nguy cơ ung thư.

Các loại rau họ cải, như bông cải xanh, súp lơ, cải xoăn và cải Brussels, là nguồn cung cấp tuyệt vời axit folic, glucosinolate, carotenoid, vitamin C và chất xơ.

Việc kết hợp các loại rau và trái cây không chứa tinh bột như măng tây, rau họ cải, rau bina và cà chua có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư miệng, ung thư họng, ung thư thực quản, ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng.

3. Các loại đậu

Chất xơ, tinh bột kháng và các hợp chất phenolic trong các loại đậu như đậu khô, đậu Hà Lan và đậu lăng có thể thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của hệ vi sinh vật đường ruột.

Đậu nành rất giàu phytoestrogen, chất xơ, axit phenolic, axit folic và các chất dinh dưỡng khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra, bệnh nhân ung thư vú tiêu thụ đủ lượng đậu nành trong 1 năm hoặc hơn sau khi chẩn đoán có tỷ lệ sống sót tổng thể cao hơn và tỷ lệ tái phát thấp hơn.

4. Hành tây, tỏi

Tỏi chứa các hợp chất thuộc họ Allium, có hoạt tính chống ung thư. Các loại cây thuộc họ Allium khác thường thấy trong đời sống hàng ngày bao gồm hành tây, hành lá, tỏi tây và cành tỏi. Những thực phẩm này có thể được đưa vào chế độ ăn uống cân bằng, bằng cách xào hoặc nêm gia vị cùng các loại rau khác.

5. Ngũ cốc nguyên hạt

Các loại thực phẩm như gạo lứt, yến mạch, ngô, lúa mạch, kiều mạch, quinoa cung cấp nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng hơn so với ngũ cốc tinh chế, có thể đóng vai trò tiềm năng trong việc phòng ngừa ung thư đại trực tràng.