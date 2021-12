Ngày đính hôn, nhà vợ tương lai đưa ra một con số khiến bố mẹ tôi "nóng máu" giận dữ bỏ về

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Hướng Dương ơi,

Hôm qua là ngày đính hôn của tôi. Lẽ ra hôm nay chúng tôi đi đăng ký kết hôn theo kế hoạch nhưng mọi chuyện đang rối tung và có khả năng sẽ "bung bét".

Chẳng là lúc bàn bạc đến chuyện tổ chức đám cưới, mẹ vợ tương lai của tôi đưa ra một con số khiến cả nhà tôi sững sờ: 2 tỷ. Họ nói gia đình tôi giàu có nên 2 tỷ chẳng là vấn đề gì. Và đó là số tiền mà họ bỏ ra để nuôi dưỡng, cho vợ tôi ăn học thành người.

Lý lẽ bố vợ tương lai đưa ra là: "Số tiền vợ chồng tôi bỏ ra để nuôi cái My còn nhiều gấp mấy lần số tiền 2 tỷ. Mà giờ nó về làm dâu nhà ông bà thì chúng tôi chịu lỗ à? Nhà ông bà giàu có, bỏ 2 tỷ ra để rước con dâu ngoan hiền về nhà là quá hời rồi".

Bố mẹ tôi giận tái mặt. Bố tôi tuyên bố thẳng sẽ không bỏ ra đồng nào hết. Ông bà đến hỏi cưới vợ cho con trai chứ không đến để "mua dâu". Hai bên không thống nhất ý kiến nên tranh cãi. Cuối cùng, bố mẹ tôi giận dữ bỏ về, tuyên bố không tổ chức cưới hỏi gì nữa hết.

Giờ nhà My năn nỉ nhưng bố mẹ tôi có vẻ chưa nguôi giận. Tôi đứng giữa trở thành "cầu nối" bất đắc dĩ nên rất mệt mỏi. Phải làm sao để giải quyết chuyện này đây Hướng Dương? Không lẽ mất vợ? (Xin giấu tên)

Chào bạn,

Hôn nhân là chuyện trọng đại của đời người, vì thế, trong trường hợp này, bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Hiện tại, hai bên gia đình đang mâu thuẫn gay gắt với nhau về chuyện tiền bạc nên việc kết hôn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Là nhân vật chính trong câu chuyện, bạn và người yêu nên nói chuyện thẳng thắn và cùng tìm hướng giải quyết.

Cô ấy cần phải trao đổi với gia đình về chuyện tiền thách cưới. Bố mẹ My có lý do để thách cưới nhưng lý do đó lại khó chấp nhận được và thiếu tinh tế. Hơn nữa, số tiền thách cưới quá lớn. Bạn cần vạch rõ những điều này và yêu cầu My bàn bạc lại với bố mẹ mình.

Về phía bạn, hãy khéo léo lựa lời nói chuyện với bố mẹ, mong hai người bớt nóng giận và chờ đợi câu trả lời thích đáng từ phía nhà gái. Nếu như hai bên vẫn chưa thống nhất được ý kiến, bạn và người yêu cần tinh tế, mềm mỏng nhưng cũng kiên quyết đưa ra quyết định cuối cùng.

Hôn nhân, cuộc sống tương lai của hai bạn, các bạn phải có đủ lập trường, bản lĩnh thì mới bảo vệ được tình yêu và tương lai. Tuy nhiên, một khi gia đình hai bên vẫn còn khúc mắc, hai bạn phải lường trước những tình huống khó khăn nảy sinh.

Thân ái.

Hướng Dương.