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Human Act Prize 2026
Human Act Prize 2026
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Ngày đặc biệt của hơn 1.000 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang

Thái Hà,
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Hơn 1.000 học sinh của mái trường nội trú vùng biên cương vô cùng háo hức khi hành trình “Trăng Sáng Muôn Nơi” ghé thăm.

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Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang nằm chênh vênh giữa trập trùng mây núi Trường Sơn. Nơi đây là mái nhà chung của hàng trăm học sinh đến từ 20 dân tộc thiểu số, mà phần lớn là con em đồng bào Cơ Tu.

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Ngày thường, nhịp sống nơi rẻo cao trôi qua trong lặng lẽ nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng đã nhường chỗ cho một bầu không khí rộn rã, náo nức chưa từng có khi hành trình “Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến sĩ” chính thức gõ cửa.

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Chương trình "Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ" là chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động Human Act Now, hệ sinh thái trong khuôn khổ giải thưởng Human Act Prize, với mục đích kêu gọi nguồn lực để kiến tạo môi trường phát triển cho các em nhỏ.

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Thông qua việc kết nối trẻ em trên cả nước, "Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ" sẽ kết nối trẻ em ở Tây Giang (TP Đà Nẵng) với trẻ em toàn quốc để mang lại những trải nghiệm mùa trung thu đủ đầy cho các em nhỏ vùng cao

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Ngay từ tờ mờ sáng, sân trường bán trú đã rộn vang tiếng cười nói thay vì vẻ tĩnh mịch quen thuộc. Những bước chân nhỏ thoăn thoắt của các em nhỏ miền núi rủ nhau dậy sớm hơn thường lệ, chỉnh tề trong những bộ quần áo tươm tất nhất để đón khách quý.

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Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay giòn giã vang vọng khắp sườn đồi xua tan hoàn toàn cái se lạnh vốn có của vùng cao, thắp lên ngọn lửa hân hoan rạng ngời trên từng gương mặt trẻ thơ. Từng gương mặt ngây thơ rạng rỡ, ánh mắt sẽ lấp lánh niềm vui khi được góp mặt trong một đêm hội trăng rằm rộn rã, đậm đà bản sắc.

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Nếp sinh hoạt thường nhật nhanh chóng được lấp đầy bằng những trải nghiệm chăm sóc ân cần. Tại trạm y tế dã chiến, các em sẽ được các y bác sĩ kiểm tra thị lực, tai - mũi - họng và tư vấn sức khỏe học đường. Cạnh đó, góc cắt tóc “Mái tóc mới – Tới trường vui” rộn rã tiếng kéo lách cách của các chiến sĩ biên phòng.

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Không gian trường học sẽ được bài trí thành một chuỗi khám phá liên hoàn mang tên “Sáu miền trải nghiệm”. Cầm trên tay tấm bản đồ hành trình, những đứa trẻ vốn chỉ quen với núi rừng sẽ hóa thân thành những “Sứ giả Mặt Trăng”, tự tin thử sức qua các trò chơi dân gian như nhảy bao bố ghép tranh, ngậm thìa vận chuyển tinh tú hay truy tìm sticker cùng Thỏ Ngọc. Khoảnh khắc nhận quà cũng được tái định nghĩa thành một chuyến phiêu lưu tự chủ đầy tự hào. Cầm chiếc “Chìa Khóa Ánh Trăng”, các em tự tay mở những rương báu bí mật để chọn cho mình những gói quà bất ngờ.

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Màu áo xanh của các chú bộ đội đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng, màu áo của các tình nguyện viên đến từ Công ty Cổ phần VCCorp, Chương trình Thiện Nhân và những người bạn, Thành đoàn Đà Nẵng, Tổ chức Tác động Xã hội Social Impact cùng những chuyến xe chuyên chở yêu thương nối đuôi nhau vượt dốc cập bến đã biến khuôn viên trường thành một ngày hội thực thụ.

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Ánh sáng ấm áp từ hành trình “Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ” chắc chắn sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào của mùa trăng rằm 2026, cũng là điểm tựa niềm tin vững chắc, nhắc nhở các em rằng nơi biên cương xa xôi, các em chưa bao giờ lẻ loi trên con đường vươn tới tương lai.

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Chương trình tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang chỉ là bước đi mở màn cho hành trình kết nối trẻ em vùng biên giới với trẻ em trên toàn quốc. Chuỗi hoạt động thuộc trụ cột trẻ em của Human Act Now sẽ còn tiếp tục được nối dài và mở rộng tới nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa khác xuyên suốt các thời điểm trong năm, mang theo cam kết lắng nghe, kết nối và hành động bền vững vì thế hệ tương lai.

CỔNG THÔNG TIN ĐỀ CỬ CỘNG ĐỒNG CHÍNH THỨC MỞ TỪ NGÀY 21/9/2026

Tiếp nối vai trò tìm kiếm và vinh danh của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Cổng thông tin đề cử cộng đồng tiếp tục là nơi công chúng giới thiệu những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến mà họ tin rằng đang tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.

Thông qua tiếng nói của cộng đồng, những hành động còn thầm lặng có cơ hội được nhìn thấy, những mô hình hiệu quả có cơ hội được lan tỏa, và những sáng kiến giàu tiềm năng có thể tiếp cận thêm những nguồn lực phù hợp để phát triển.

Cổng thông tin đề cử cộng đồng chính thức mở từ ngày 21/9/2026.

Địa chỉ: https://humanactprize.org/congdongdecu

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Theo Việt Nam hàng ngày Copy link 23/09/2026 15:35 (GMT +7)
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