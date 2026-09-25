Ngày đặc biệt của hơn 1.000 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang

CỔNG THÔNG TIN ĐỀ CỬ CỘNG ĐỒNG CHÍNH THỨC MỞ TỪ NGÀY 21/9/2026

Tiếp nối vai trò tìm kiếm và vinh danh của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Cổng thông tin đề cử cộng đồng tiếp tục là nơi công chúng giới thiệu những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến mà họ tin rằng đang tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.

Thông qua tiếng nói của cộng đồng, những hành động còn thầm lặng có cơ hội được nhìn thấy, những mô hình hiệu quả có cơ hội được lan tỏa, và những sáng kiến giàu tiềm năng có thể tiếp cận thêm những nguồn lực phù hợp để phát triển.

Cổng thông tin đề cử cộng đồng chính thức mở từ ngày 21/9/2026.

Địa chỉ: https://humanactprize.org/congdongdecu