Tại sao ung thư ruột kết ngày càng thích “tấn công” người trẻ?

Ung thư ruột kết (colon cancer) là khối u ác tính xuất phát từ lớp biểu mô bên trong đại tràng - phần ruột già cuối cùng. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, đây là loại ung thư nằm trong nhóm phổ biến trên toàn thế giới và phổ biến thứ 3 ở quốc gia này với hơn 100.000 trường hợp mới mỗi năm. Đáng lo ngại là tỷ lệ người dưới 50 tuổi mắc bệnh đã tăng khoảng 50% trong vòng hai thập kỷ qua.

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ tiêu hóa Joseph Salhab (Hoa Kỳ) ung thư ruột kết nếu phát hiện ở giai đoạn sớm thì tỷ lệ chữa khỏi lên đến gần 90%. Tuy nhiên, do thói quen chủ quan và thiếu tầm soát ở giới trẻ, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện ở giai đoạn tiến triển, khiến nguy cơ tử vong ở nhóm này tăng cao. Trong khi đó, người trẻ hiện đại có nhiều thói quen xấu dẫn tới tăng nguy cơ mắc bệnh này.

Đặc biệt là chế độ ăn uống thiếu chất xơ, quá nhiều thịt đỏ, đồ chiên rán và nước ngọt. Hay lạm dụng đồ uống có cồn, thức khuya thường xuyên, ít vận động, thừa cân, béo phì, stress kéo dài. Phân tích từ Trường Y tế Công cộng Harvard cho thấy mỗi 10g chất xơ bổ sung mỗi ngày giúp giảm nguy cơ khoảng 7%. Bên cạnh đó, tiêu thụ thịt chế biến sẵn có thể tăng nguy cơ lên tới 40%.

4 loại trái cây là “kẻ thù” của ung thư ruột kết

Cũng theo bác sĩ Joseph, việc điều chỉnh chế độ ăn uống, đặc biệt là tăng cường các loại quả giàu chất chống oxy hóa và chất xơ có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.

Trong đó có 4 loại quả được Joseph khuyến nghị ở mức cao nên đưa vào thực đơn thường xuyên để phòng bệnh này:

Quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi, dâu tây chứa hàm lượng cao anthocyanin. Là một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ruột kết. Ngoài ra, các loại quả này rất giàu chất xơ, giúp tăng cường hệ vi sinh đường ruột và cải thiện tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ quả mọng thường xuyên có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ viêm nhiễm ở đại tràng, là yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư.

Táo

Đây là loại quả quen thuộc nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc hỗ trợ sức khỏe đại tràng. Táo chứa pectin - một dạng chất xơ hòa tan có tác dụng loại bỏ độc tố ra khỏi đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, các hợp chất polyphenol trong táo có khả năng chống viêm, bảo vệ lớp niêm mạc ruột khỏi tổn thương. Thống kê cho thấy, những người ăn táo ít nhất ba lần mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư ruột kết thấp hơn 25% so với người không ăn.

Kiwi

Loại quả này đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa nhờ chứa hàm lượng cao chất xơ và vitamin C. Kiwi còn cung cấp prebiotic tự nhiên giúp thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong ruột, qua đó cải thiện cân bằng vi sinh và giảm nguy cơ viêm nhiễm kéo dài. Một số phân tích dịch tễ học cho thấy việc ăn kiwi thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý đại tràng, trong đó có ung thư, khoảng 13%.

Trái cây họ cam quýt

Cam, quýt, bưởi và các loại trái cây họ cam chanh là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C và các flavonoid. Đây những chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, ngăn chặn tổn thương DNA tế bào. Thói quen ăn trái cây họ cam quýt mỗi ngày được chứng minh có thể giảm viêm mạn tính và cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể. Một nghiên cứu tổng hợp từ châu Á cho thấy tiêu thụ đều đặn các loại trái cây này liên quan đến việc giảm khoảng 9% nguy cơ ung thư ruột kết.

Không chỉ riêng các loại quả nói trên, bác sĩ Joseph nhấn mạnh rằng để giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng, cần kết hợp chế độ ăn giàu chất xơ từ rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn. Đồng thời tăng cường vận động, ngủ đủ giấc và tránh rượu bia, thuốc lá. Đặc biệt, nếu có các triệu chứng kéo dài như thay đổi thói quen đại tiện, phân lẫn máu, đau bụng âm ỉ, cần đi khám sớm để tầm soát ung thư ruột kết kịp thời.