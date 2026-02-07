Các phương pháp giảm cân siêu tốc từ lâu được xem là "cứu tinh" của nhiều phụ nữ. Một nữ y tá người Nhật - được xem là chuyên gia giảm cân – đã chia sẻ bí quyết riêng giúp giảm tới 2kg chỉ trong 3 ngày. Tạp chí 01女生 đã nhờ chuyên gia dinh dưỡng phân tích chi tiết thực đơn 3 ngày này, đồng thời đưa ra những nhận xét cả tích cực lẫn hạn chế. Những ai muốn giảm cân nhanh nhưng vẫn quan tâm đến sức khỏe có thể tham khảo.

Nữ y tá Nhật công bố thực đơn giảm cân "siêu tốc", giảm 2kg trong 3 ngày

Nữ y tá người Nhật tên Ayaka được xem là một "cao thủ giảm cân". Cô lập kênh YouTube để chia sẻ kinh nghiệm giảm cân thông qua luyện tập và chế độ ăn uống. Nhờ áp dụng phương pháp này, cân nặng của cô giảm từ 53kg xuống còn 45kg, tỷ lệ mỡ cơ thể cũng giảm từ 28% xuống 15%.

Ayaka đặc biệt chia sẻ kinh nghiệm giảm cân nhanh sau những giai đoạn ăn uống thoải mái. Cô từng tăng 3kg sau khi đi du lịch (từ 45kg lên 48kg), nên đã thử phương pháp kiểm soát chế độ ăn để giảm cân cấp tốc. Trên YouTube, cô cho biết chỉ cần 3 ngày có thể giảm khoảng 2kg.

Tuy nhiên, Ayaka cũng nhấn mạnh rằng ngoài việc kiêng ăn, cô còn duy trì tập thể dục cardio 1 giờ mỗi ngày và uống từ 1,5-2 lít nước.

Tạp chí 01女生 đã tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép tại Úc - bà Trần Mạn Đình. Bà cho biết tổng năng lượng trung bình trong thực đơn này chỉ khoảng 800 kcal mỗi ngày. Đó là lý do vì sao cô ấy có thể tạo ra hiệu quả giảm cân nhanh.

Thực đơn giảm cân cực khủng được tiết lộ

Ngày 1:

Bữa sáng: Một tách cà phê

Bữa trưa: Một quả chuối

Bữa tối: Lẩu (thịt cừu thái lát + nhiều rau củ)

Ngày 2:

Bữa sáng: Một quả bưởi

Bữa trưa: Một quả chuối

Bữa ăn nhẹ: Sô cô la 72%

Bữa tối: Ức gà xào cà chua, dầu bơ, trứng luộc lòng đào, natto và đậu phụ

Ngày 3:

Bữa sáng: Một bát sữa chua, hai quả kiwi

Bữa ăn nhẹ: Một gói hạt dẻ

Bữa trưa: Hai viên cơm nắm, súp cà chua và rau củ

Bữa tối: Canh chân gà, hành lá và xương bò, salad rau củ

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo: Muốn giảm cân lâu dài cần ăn uống cân bằng

1. Việc giảm lượng calo nạp vào trong ba ngày có thể dẫn đến giảm cân nhanh chóng.

2. Việc giảm khoảng 2,3 kg trong 3 ngày chủ yếu là do làm sạch ruột, chứ không phải do giảm mỡ thực sự.

3. Nên bổ sung protein, chất xơ và carbohydrate vào mỗi bữa ăn

. 4. Bữa sáng và bữa trưa trong hai ngày đầu tiên không lý tưởng; bạn sẽ sớm cảm thấy đói và gặp các triệu chứng hạ đường huyết.

5. Thực đơn ngày thứ ba rất được khuyến khích vì nó cân bằng dinh dưỡng.

6. Hạt dẻ và sô cô la đen có hàm lượng calo tương đối cao. Sáu hạt dẻ tương đương với nửa bát cơm về lượng calo. Sô cô la đen có ít đường hơn nhưng tỷ lệ bơ ca cao cao hơn, do đó có hàm lượng calo tương đối cao.

7. Không nên uống chỉ một tách cà phê vào bữa sáng đối với những người có hệ tiêu hóa yếu, vì nó dễ gây kích ứng và đau bụng.

8. Thực đơn này có ưu điểm riêng, kế hoạch bữa ăn ngày thứ ba cân bằng dinh dưỡng và có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người đang cố gắng giảm cân. Tuy nhiên, để giảm cân lâu dài, điều cần thiết là duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đảm bảo mỗi bữa ăn đều có đủ protein, carbohydrate và chất xơ. Đây là cách duy nhất bền vững và hiệu quả để giảm cân.