Ngày càng nhiều gia đình không còn mua bàn trà cho phòng khách nhỏ: 4 giải pháp thay thế vừa đẹp vừa tiết kiệm diện tích

Trong những căn hộ có diện tích khiêm tốn, mỗi mét vuông đều rất đáng giá. Sau khi kê sofa, kệ tivi hay tủ lưu trữ, phần diện tích còn lại ở phòng khách thường không nhiều. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều gia đình quyết định bỏ bàn trà truyền thống để đổi lấy những giải pháp gọn nhẹ và linh hoạt hơn.

Thực tế, bàn trà vốn chỉ phục vụ một vài nhu cầu cơ bản như đặt cốc nước, điều khiển, hoa quả hoặc sách báo. Nếu biết tận dụng các vật dụng sẵn có, bạn hoàn toàn có thể thay thế món nội thất này mà vẫn đảm bảo công năng, đồng thời giúp phòng khách rộng rãi và thông thoáng hơn.

Dưới đây là 4 ý tưởng đáng tham khảo.

1. Dùng bàn gấp cắm trại thay bàn trà

Một trong những giải pháp được nhiều người yêu thích là sử dụng bàn gấp cắm trại.

Loại bàn này có ưu điểm lớn nhất là nhẹ, gấp gọn nhanh và giá thành khá rẻ so với bàn trà truyền thống. Khi cần tiếp khách hoặc uống trà, bạn chỉ việc mở bàn ra sử dụng. Sau đó có thể gấp lại và cất vào góc nhà, sau cánh tủ hoặc dưới gầm giường.

Đối với những gia đình sống trong căn hộ nhỏ hoặc thường xuyên thay đổi cách bố trí nội thất, đây là lựa chọn vừa tiết kiệm chi phí vừa tối ưu diện tích.

2. Biến hộp đựng đồ thành bàn trà đa năng

Nếu trong nhà đã có các hộp nhựa lưu trữ quần áo theo mùa hoặc đồ ít dùng, bạn có thể tận dụng chúng như một chiếc bàn trà.

Chỉ cần chọn loại hộp có mặt phẳng chắc chắn, chiều cao phù hợp với ghế sofa là đã đủ để đặt cốc nước, khay trái cây hoặc đồ ăn vặt.

Để tiện di chuyển, nhiều người còn gắn thêm bánh xe dưới đáy hộp. Khi cần dùng, chỉ việc kéo ra giữa phòng khách; khi không cần, hộp lại trở về góc lưu trữ như bình thường.

Đây là giải pháp "2 trong 1", vừa tăng không gian chứa đồ vừa giảm số lượng nội thất trong nhà.

3. Tự làm bàn trà bằng tấm gỗ

Với những người thích phong cách DIY (tự làm đồ nội thất), một tấm gỗ kết hợp với vài vật dụng có sẵn cũng đủ tạo nên chiếc bàn nhỏ độc đáo.

Bạn có thể đặt tấm gỗ lên các chồng sách, thùng gỗ, giá đỡ hoặc các chân bàn đơn giản để tạo thành mặt bàn.

Giải pháp này đặc biệt phù hợp với người thuê nhà vì chi phí thấp, dễ tháo lắp và có thể thay đổi kích thước theo nhu cầu.

Chỉ cần lựa chọn vật liệu chắc chắn và đảm bảo khả năng chịu lực, bạn đã có một góc phòng khách vừa đẹp mắt vừa mang dấu ấn cá nhân.

4. Ghế đẩu cũng có thể trở thành bàn trà

Nhiều gia đình hiện nay không còn mua bàn trà mà thay vào đó là vài chiếc ghế đẩu nhỏ.

Khi không có khách, ghế được dùng đúng chức năng để ngồi. Khi cần tiếp khách hoặc đặt đồ uống, chỉ cần ghép hai hoặc ba chiếc lại với nhau là đã có một mặt bàn tiện lợi.

Nếu muốn tăng tính thẩm mỹ, bạn có thể chọn các mẫu ghế gỗ, ghế kim loại hoặc ghế bọc nệm có thiết kế hiện đại thay vì ghế nhựa thông thường.

Đây là giải pháp đặc biệt phù hợp với những căn hộ studio hoặc phòng khách có diện tích dưới 20m².

Không phải phòng khách nào cũng cần bàn trà

Xu hướng thiết kế nội thất hiện nay ngày càng ưu tiên sự linh hoạt thay vì những món đồ cố định, cồng kềnh. Đặc biệt với căn hộ nhỏ, việc loại bỏ bàn trà truyền thống không chỉ giúp tăng diện tích sử dụng mà còn khiến việc vệ sinh, di chuyển và sắp xếp nội thất trở nên dễ dàng hơn.

Điều quan trọng không phải là phòng khách có đủ mọi món đồ như một mẫu nhà trưng bày, mà là không gian đó đáp ứng đúng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Nếu một chiếc bàn gấp, hộp lưu trữ hay bàn kẹp sofa có thể làm tốt vai trò của bàn trà, đó hoàn toàn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Đôi khi, chỉ cần thay đổi một món nội thất, bạn sẽ thấy căn phòng nhỏ của mình trở nên rộng hơn, gọn hơn và tiện nghi hơn rất nhiều.