Theo BS Nguyễn Huy Hoàng ( Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam), m uốn hạn chế tác hại của rượu, cách thông minh nhất không phải là chờ say rồi mới tìm "thuốc giải", mà là can thiệp ngay từ trước khi uống. Mục tiêu là làm chậm quá trình rượu đi vào máu và điều này chủ yếu được quyết định ở dạ dày. Dưới đây là những mẹo hay bạn nên thử ngay:

1. Ăn đủ chất trước khi uống

Một bữa ăn đầy đủ, có mặt chất béo, protein và carbohydrate phức hợp trước khi uống là "lá chắn" quan trọng. Thức ăn tạo thành một lớp đệm vật lý trong dạ dày, ngăn rượu tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc. Khi có thức ăn, dạ dày buộc phải làm việc từ từ, tống từng phần nhỏ xuống ruột non, nhờ đó rượu cũng đi theo từng đợt, không ập xuống cùng lúc.

Ảnh minh họa: Internet

Chất béo, như dầu, bơ, phô mai, pate, thịt mỡ… làm chậm làm rỗng dạ dày khá hiệu quả. Có thể hình dung chất béo tạo một lớp màng bao phủ trên bề mặt thức ăn và niêm mạc, giúp giảm phần nào tác động kích ứng trực tiếp của cồn, nhưng đây không phải là một "tấm khiên" tuyệt đối. Protein từ thịt, cá, trứng, sữa cũng kéo dài thời gian lưu giữ thức ăn và rượu trong dạ dày, làm đường cong nồng độ cồn trong máu đỡ dốc hơn, ít đỉnh hơn.

Carbohydrate phức, chẳng hạn bánh mì, ngũ cốc nguyên cám, khoai… có cấu trúc xốp, hút bớt rượu giống như miếng bọt biển. Điều này giúp rượu không còn ở dạng tự do hoàn toàn, tốc độ di chuyển và hấp thu chậm lại. "Nhiều mẹo dân gian như ăn bánh mì, uống sữa, ăn phô mai trước khi uống thực chất đều có nền tảng sinh lý khá rõ ràng, nhưng chỉ giúp giảm bớt tốc độ và cảm giác say, chứ không khiến bạn "không say"", BS Hoàng nhấn mạnh.

2. Uống sữa trước khi vào bữa nhậu

Uống một ly sữa trước khi vào bữa nhậu, theo BS Hoàng, cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Sữa chứa cả protein và chất béo, khi gặp acid dạ dày có thể tạo thành một lớp keo tương đối sánh, giúp bảo vệ niêm mạc phần nào. Người có dạ dày yếu, hay đau dạ dày khi uống rượu thường thấy dễ chịu hơn nếu uống sữa hoặc ăn nhẹ trước.

3. Uống chậm

Về hành vi, uống chậm luôn là chiến lược quan trọng. Cơ thể người trưởng thành bình thường cần khoảng một giờ để xử lý một đơn vị cồn. Nếu bạn uống một lúc nhiều chén, nhiều ly liên tiếp, gan sẽ bị "ngập" trong ethanol, acetaldehyde tích tụ và cơn say đến rất nhanh. Việc nhấp từng ngụm nhỏ, trò chuyện, xen kẽ với thức ăn, nước lọc cho gan thời gian làm việc, giảm bớt tổn thương.

4. Uống rượu đan xen với uống nước lọc

BS Hoàng nhận định: "Nước lọc đóng vai trò kép, vừa làm loãng rượu trong dạ dày, vừa giúp bù nước. Rượu có tác dụng lợi tiểu, làm cơ thể mất nước, khiến bạn đau đầu, khát, mệt mỏi sau cuộc nhậu. Nếu uống xen đều nước lọc giữa các lần uống rượu, bạn sẽ thường thấy mình tỉnh táo hơn, ít nhức đầu hơn vào hôm sau, dù nồng độ cồn trong máu vẫn cần thời gian để giảm tự nhiên".

5. Không uống cùng nước ngọt hoặc nước tăng lực

Ngược lại, pha rượu với nước ngọt có ga hoặc nước tăng lực là một sai lầm rất phổ biến. Đồ uống có ga làm mở môn vị sớm, tăng tốc hấp thu rượu. Nước tăng lực chứa caffeine khiến bạn cảm giác tỉnh táo, bớt buồn ngủ, nhưng thực chất não bộ vẫn đang bị rượu ức chế. Bạn dễ đánh giá sai khả năng lái xe, ra quyết định liều lĩnh hơn mà không hề nhận ra.