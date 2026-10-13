Ngày càng ít người mua giường 1,8m: Người bán nội thất chỉ ra 4 lý do, nghe xong mới thấy chọn giường nhỏ hơn cũng có cái hay

Trước đây, nhắc đến phòng ngủ chính, nhiều người gần như mặc định phải đặt một chiếc giường rộng 1,8m. Giường càng lớn càng được cho là thoải mái, sang trọng và đúng chuẩn phòng ngủ của hai vợ chồng.

Thế nhưng vài năm gần đây, nếu đi xem nội thất, bạn có thể nhận ra một thay đổi khá rõ: nhiều cửa hàng bắt đầu tư vấn giường 1,5m cho các căn hộ vừa và nhỏ thay vì mặc định giới thiệu giường 1,8m như trước.

Một người bán nội thất lâu năm cho rằng đây không phải xu hướng nhất thời. Đằng sau việc ngày càng nhiều gia đình lựa chọn giường nhỏ hơn là 4 lý do rất thực tế.

1. Phòng ngủ ngày càng nhỏ, 30cm cũng trở thành diện tích quý giá

Đây có lẽ là nguyên nhân dễ thấy nhất.

Trước kia, một phòng ngủ chính rộng khoảng 13-15m² không phải chuyện hiếm. Với diện tích như vậy, đặt một chiếc giường rộng 1,8m, hai tab đầu giường và một tủ quần áo vẫn còn đủ lối đi tương đối thoải mái.

Nhưng cấu trúc căn hộ hiện nay đã thay đổi.

Một căn hộ khoảng 80-100m² thường được bố trí 2-3 phòng ngủ, thêm phòng khách, bếp, khu vệ sinh và không gian lưu trữ. Khi số lượng phòng tăng lên, diện tích mỗi phòng tự nhiên bị thu hẹp.

Không ít phòng ngủ chính hiện chỉ khoảng 10-12m².

Trong một không gian như vậy, chiếc giường rộng 1,8m không chỉ chiếm riêng 1,8m. Tính thêm khung giường, tab đầu giường và khoảng trống để mở cửa tủ, diện tích thực tế bị "nuốt" lớn hơn nhiều.

Đó là lúc 30cm chênh lệch giữa giường 1,5m và 1,8m trở nên đáng kể.

Với một căn phòng nhỏ, 30cm có thể quyết định việc bạn có mở được cánh tủ thoải mái hay không, có kê thêm được bàn trang điểm hay bàn làm việc hay không, thậm chí có đủ khoảng trống để hai người tránh nhau khi đi lại hay không.

Nhiều người sau khi chuyển sang giường 1,5m mới nhận ra phòng ngủ bỗng rộng hơn đáng kể dù thực tế chỉ tiết kiệm được vài chục centimet.

2. Không chỉ chiếc giường đắt hơn, cả "hệ sinh thái" đi kèm cũng tốn tiền

Một chiếc giường lớn hơn đương nhiên thường có giá cao hơn. Nhưng khoản chênh lệch không chỉ nằm ở khung giường.

Khi chọn giường 1,8m, bạn cũng cần nệm lớn hơn, ga giường lớn hơn, topper lớn hơn, chăn phù hợp hơn và đôi khi cả bộ khung nâng đỡ cũng đắt hơn. Chênh lệch của từng món có thể không quá lớn, nhưng cộng tất cả lại sẽ thành một khoản đáng kể.

Đặc biệt với những gia đình ưu tiên chất lượng nệm, đôi khi số tiền tiết kiệm được khi giảm kích thước giường lại đủ để nâng cấp sang một chiếc nệm tốt hơn.

Đây cũng là thay đổi khá rõ trong tư duy tiêu dùng hiện nay: thay vì cố mua chiếc giường thật lớn, nhiều người sẵn sàng chọn giường vừa đủ và dành ngân sách cho nệm, gối hoặc hệ thống lưu trữ tốt hơn.

Bởi xét cho cùng, cảm giác ngủ ngon phụ thuộc nhiều vào chất lượng nệm và không gian phòng hơn là chỉ riêng chiều rộng của chiếc giường.

3. Giường càng lớn, việc vệ sinh càng mất sức

Có một bất tiện ít được nghĩ đến khi mua giường nhưng lại xuất hiện gần như mỗi tuần sau khi sử dụng: dọn dẹp.

Nệm 1,8m thường lớn và nặng. Khi thay ga chun, một người phải liên tục nâng từng góc nệm để luồn ga xuống dưới. Nếu nệm dày hoặc giường kê sát tường, việc này càng khó.

Chưa kể phần gầm giường.

Nếu khoảng cách giữa khung giường và sàn quá thấp, robot hút bụi hoặc máy hút bụi khó đi vào. Muốn vệ sinh kỹ bụi, tóc và rác nhỏ bên dưới, nhiều gia đình phải dịch chuyển cả giường.

Với chiếc giường lớn và nặng, việc này gần như trở thành "bài tập thể lực".

Trong những căn phòng nhỏ, giường 1,8m thường còn phải kê sát một hoặc hai mặt tường để tiết kiệm diện tích. Điều đó khiến khu vực sát tường khó vệ sinh, không khí lưu thông kém hơn và dễ tích bụi, đặc biệt ở những nơi có độ ẩm cao.

Giường 1,5m không giải quyết hoàn toàn vấn đề này, nhưng khoảng trống tăng thêm hai bên giúp việc đi lại, thay ga, lau dọn và lưu thông không khí thuận tiện hơn đáng kể.

4. Phòng ngủ bây giờ không chỉ có nhiệm vụ đặt một chiếc giường

Trước đây, phòng ngủ thường chỉ cần đáp ứng vài chức năng cơ bản: giường, tủ quần áo, tab đầu giường.

Ngày nay, nhu cầu đã khác.

- Với gia đình có con nhỏ, phòng ngủ chính có thể phải kê thêm cũi em bé, tủ đồ của trẻ hoặc một chiếc ghế dùng khi chăm con ban đêm.

- Với người làm việc tại nhà, phòng ngủ đôi khi còn phải chứa thêm bàn làm việc.

Một số gia đình lại muốn có bàn trang điểm, tủ ngăn kéo hoặc một góc đọc sách nhỏ.

Khi ấy, một chiếc giường chiếm gần hết chiều ngang căn phòng sẽ khiến việc bố trí trở nên rất khó khăn. Vì thế, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi khác khi chọn giường. Không còn là: "Giường lớn nhất đặt vừa phòng là loại nào?" mà là: "Sau khi đặt giường, mình còn bao nhiêu không gian để sống?".

Đó là thay đổi quan trọng nhất.

Giường 1,8m không lỗi thời, chỉ là không còn phù hợp với tất cả mọi nhà

Tất nhiên, điều này không có nghĩa giường 1,8m là lựa chọn không tốt.

Nếu phòng ngủ rộng, hai người thích không gian nằm thoải mái hoặc gia đình thường xuyên có con nhỏ ngủ cùng, giường 1,8m vẫn rất đáng cân nhắc. Với những phòng ngủ từ khoảng 14-15m² trở lên và có mặt bằng vuông vắn, kích thước này vẫn có thể đem lại trải nghiệm rất dễ chịu.

Nhưng với căn hộ nhỏ, không gian hạn chế và nhu cầu sử dụng phòng ngủ ngày càng đa dạng, giường 1,5m đôi khi lại là lựa chọn hợp lý hơn.

Bởi chiếc giường dùng để ngủ chứ không phải để lấp đầy căn phòng.

Một căn phòng ngủ thoải mái không nhất thiết phải có chiếc giường lớn nhất, mà cần có tỷ lệ phù hợp giữa giường, tủ, lối đi và khoảng trống sinh hoạt.

Khi diện tích nhà ngày càng đắt đỏ, đôi khi chỉ cần bớt 30cm chiều rộng của chiếc giường cũng đủ để đổi lấy một căn phòng thoáng hơn, dễ dọn dẹp hơn và sử dụng thuận tiện hơn mỗi ngày.