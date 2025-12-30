Ngày càng có nhiều người chết vì ung thư? Bác sĩ nhắc: Thà nhịn đói còn hơn ham ăn 4 loại cá này

Theo số liệu GLOBOCAN 2020, mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 19,3 triệu ca ung thư mới và gần 10 triệu ca tử vong do ung thư. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có khoảng 182.000 ca ung thư mới và hơn 122.000 ca tử vong, đưa ung thư trở thành một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Cá cung cấp protein chất lượng cao, axit béo không bão hòa, nhiều khoáng chất cần thiết và lại có hàm lượng chất béo thấp, không dễ gây tăng cân. Một nghiên cứu đoàn hệ trên hơn 5.000 người cho thấy, những người ăn cá thường xuyên có nguy cơ tử vong do đột quỵ thấp hơn rõ rệt, mức giảm có thể lên tới khoảng 30% so với người không ăn cá. Một số nghiên cứu khác cũng ghi nhận ở người cao tuổi, việc ăn cá trên 100g mỗi tuần giúp giảm đáng kể nguy cơ suy giảm nhận thức.

Tuy nhiên, không phải cá nào cũng tốt cho sức khỏe. Có một số loại cá quen thuộc, nếu ăn nhiều thì lại hại sức khỏe, thậm chí gây ung thư. Bác sĩ khuyên thà nhịn đói còn hơn ăn chúng thường xuyên.

1. Cá ướp formol

Formol, một hóa chất vốn dùng trong công nghiệp, tuyệt đối không nên xuất hiện trong thực phẩm. Thế nhưng vì lợi nhuận, một số tiểu thương đã dùng formol để bảo quản cá, khiến người tiêu dùng vô tình rước họa vào thân. Formol có thể gây kích ứng mạnh đường hô hấp, khiến ho, khó thở, lâu dài dễ gây dị ứng, tổn thương da và thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.

Cá bị ngâm formol thường có mắt đục, thân cá nhớt bất thường, mùi hắc khó chịu, để lâu vẫn trông “tươi lạ thường”. Đặc biệt, cá hố là loại dễ bị “nhắm tới” vì thân dài, khó bảo quản. Khi mua cá, nên chọn cá còn sống hoặc vừa mổ, có mùi tự nhiên, ưu tiên mua ở nơi uy tín, tránh cá có mùi lạ dù bề ngoài vẫn trắng đẹp.

2. Cá muối, cá khô

Cá muối, cá khô có hương vị đậm đà, rất đưa cơm, nhưng trong quá trình ướp muối có thể sinh ra nitrit (muối nitơ). Nếu tích tụ nhiều trong cơ thể, chất này có thể gây rối loạn vận chuyển oxy trong máu, làm tăng nguy cơ tổn thương dạ dày và liên quan đến ung thư đường tiêu hóa.

Không phải vì vậy mà phải “cạch mặt” cá muối, cá khô, nhưng nên ăn với lượng vừa phải, kết hợp rau tươi, trái cây để cân bằng dinh dưỡng, tránh dùng liên tục trong thời gian dài.

3. Cá nướng

Cá nướng, nhất là nướng than, luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Tuy nhiên, khi cá tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, protein và chất béo có thể tạo ra các hợp chất như hydrocarbon thơm đa vòng và amin dị vòng, đều là những chất được cảnh báo có khả năng gây ung thư nếu tích lũy lâu dài.

Việc thường xuyên ăn cá nướng, đồ nướng cháy xém không chỉ gây hại cho đường tiêu hóa mà còn âm thầm làm tăng rủi ro sức khỏe về lâu dài.

4. Cá sống

Cá sống, sashimi hấp dẫn bởi vị tươi ngọt, nhưng cũng là “thiên đường” của ký sinh trùng nếu xử lý không đúng cách. Việc ăn cá sống có thể dẫn đến đau bụng, tiêu chảy, viêm đường ruột. Ngoài ra, nếu khâu bảo quản không đảm bảo, vi khuẩn dễ sinh sôi, đặc biệt nguy hiểm với người có hệ tiêu hóa yếu, người lớn tuổi hoặc thể trạng hư hàn. Cá sống tính lạnh, ăn nhiều dễ gây rối loạn tiêu hóa.

Nếu ăn sashimi, cần chọn nguồn uy tín, cá đã được cấp đông sâu đúng tiêu chuẩn, ăn với lượng vừa phải và không nên quá thường xuyên.

Một vài lưu ý để ăn cá an toàn hơn

Với cá nước ngọt, cá càng to thì nguy cơ tích tụ kim loại nặng và chất ô nhiễm càng cao, vì vậy không nên chọn cá quá lớn. Khi mua cá biển, nên ưu tiên cá ướp đá tươi thay vì cá đông lạnh lâu ngày để giảm nguy cơ cá bị xử lý hóa chất.

Về cách chế biến, hấp, luộc, kho nhạt là những phương pháp lành mạnh hơn so với chiên rán, nướng than. Quan trọng nhất, cá cần được nấu chín kỹ để loại bỏ nguy cơ ký sinh trùng.

Ăn cá vốn là thói quen tốt cho sức khỏe, nhưng ăn đúng cách, chọn đúng loại mới thực sự là tận hưởng trọn vẹn món quà từ thiên nhiên, thay vì vô tình rước bệnh, mang ung thư vào người.

(Tổng hợp)