Ngày 31/5 gọi tên 3 chòm sao: Tài đến tận cửa, lộc gõ đúng giờ, tin vui đứng chờ

Bước sang ngày 31/5, bầu trời chiêm tinh có nhiều chuyển động đáng chú ý khi Mặt Trời tiếp tục di chuyển trong cung Song Tử, tạo ra những góc hợp đặc biệt thuận lợi cho một số chòm sao. Khác với hình dung quen thuộc rằng vận may phải đến từ nỗ lực gồng mình, ngày Chủ Nhật cuối tháng này lại mang phong vị nhẹ nhàng hơn: Những điều tốt đẹp đến từ sự thả lỏng, từ một cuộc trò chuyện vu vơ, một quyết định bột phát, hoặc đơn giản là việc chịu ra khỏi nhà thay vì nằm cuộn trong chăn.

Cùng xem ba chòm sao nào đang được vũ trụ "thiên vị" trong khoảnh khắc giao mùa này, và làm thế nào để tận dụng vận khí ấy một cách khôn ngoan.

Song Tử: Mùa của mình, gió của mình, vận của mình

Ngày 31/5 rơi đúng vào mùa Song Tử, nghĩa là Mặt Trời vẫn đang chiếu sáng cung của họ. Người Song Tử trong giai đoạn này thường cảm thấy đầu óc sáng sủa lạ thường, lời ăn tiếng nói có sức nặng hơn ngày thường, và quan trọng nhất là dễ "gặp đúng người vào đúng lúc". Một cuộc gặp tưởng chỉ để chào hỏi cho có, một tin nhắn lướt qua từ người quen cũ, hay một lời mời cà phê vào sáng Chủ Nhật đều có thể trở thành bước ngoặt nhỏ trong tháng tới.

Điểm đặc biệt mà ít ai nhắc tới là vận may của Song Tử ngày này không đến từ việc cố gắng. Càng thả lỏng, càng buông tay khỏi những kế hoạch chi tiết, Song Tử lại càng dễ "vớ" được cơ hội. Vì thế, nếu đang phân vân giữa việc ở nhà nghỉ ngơi và đi gặp gỡ, Song Tử nên nghiêng về phương án ra ngoài. Một lời khuyên thực tế: Đừng vội từ chối những đề nghị nghe có vẻ "lạc đề" với công việc hiện tại, bởi chính chúng có thể mở ra hướng đi mới mà Song Tử chưa từng nghĩ đến.

Sư Tử: Nói đâu trúng đó, làm gì cũng có người ủng hộ

Sư Tử vốn không thiếu khí chất, nhưng ngày 31/5 lại trao cho họ một thứ ánh sáng đặc biệt khiến lời nói có sức thuyết phục cao bất thường. Năng lượng từ Mặt Trời trong Song Tử tạo góc hợp với cung Sư Tử, giúp họ trình bày ý tưởng trơn tru, đăng một bài chia sẻ liền có người tương tác, hay chỉ đơn giản là đề xuất kế hoạch với gia đình cũng được đồng thuận nhanh hơn mong đợi. Đây là ngày lý tưởng để Sư Tử chốt lại những việc còn dang dở, gửi đi tin nhắn đã soạn cả tuần chưa dám gửi, hoặc lên tiếng về một vấn đề mà bản thân đã nín nhịn quá lâu.

Một bất ngờ thú vị có thể đến từ chuyện cũ. Có thể là một mối quan hệ tưởng đã nguội, một dự án từng gác lại, hoặc một người bạn cũ chợt nhớ tới Sư Tử. Thay vì gạt phăng đi, Sư Tử nên cho mình cơ hội lắng nghe trọn vẹn, bởi chính những "tàn dư" từ quá khứ ấy lại đang mang dáng dấp mới mẻ và phù hợp hơn với phiên bản hiện tại của họ. Về tài chính, một khoản thu nhập phụ hoặc lời hứa hẹn về cơ hội sắp tới rất có thể xuất hiện trong cuộc trò chuyện chiều Chủ Nhật.

Thiên Bình: Hưởng trọn vận đỏ mà không phải gồng

Trong ba chòm sao, Thiên Bình có lẽ là người được vũ trụ "ưu ái" nhiều nhất ngày 31/5, dù chính họ chưa chắc nhận ra. Góc tam hợp giữa Mặt Trời ở Song Tử và cung Thiên Bình tạo ra cảm giác mọi việc đều trôi chảy một cách kỳ lạ. Những quyết định mà Thiên Bình thường vốn cân đo đong đếm cả tuần, ngày này lại đến rất tự nhiên. Họ biết mình muốn gì, biết cách nói "không" với chuyện không quan trọng, và biết cách dồn năng lượng cho việc đáng làm.

Về mặt vật chất, Thiên Bình có thể đón nhận một khoản tiền nhỏ ngoài dự tính: Một món quà từ người thân, một khoản hoàn lại từ giao dịch cũ, hoặc một lời đề nghị hợp tác với điều khoản hấp dẫn. Quan trọng hơn cả, đây là ngày Thiên Bình nên tin vào trực giác thay vì đi hỏi ý kiến quá nhiều người. Càng tham vấn nhiều, càng dễ rối. Một lời khuyên thực tế: Nếu trong lòng đã có câu trả lời, Thiên Bình nên hành động ngay trong ngày 31/5 thay vì để qua đầu tháng 6, vì năng lượng dứt khoát rất hiếm khi ghé thăm họ lâu như vậy.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.