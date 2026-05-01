Ngẫu hứng lúc nửa đêm và chuyến du lịch "trốn con" chất lừ trị giá 0 đồng của đôi vợ chồng Hưng Yên

Có một nghịch lý thế này: Chúng ta sẵn sàng chi hàng chục triệu cho những chuyến bay dài, những resort hạng sang để tìm kiếm cái gọi là "bình yên", trong khi lại lướt qua những điều kỳ diệu ngay sát vách nhà. Vợ chồng Sơn và Luyến (Thái Bình cũ) cũng từng như vậy, cho đến một buổi sáng nghỉ lễ đầy ngẫu hứng, khi cái "máu phiêu lưu" của gã startup từng ngã ngựa và sự kiên định của người vợ hiền lại gặp nhau ở một giao lộ không ngờ tới.

"Du lịch" ngay quê nhà

2 tiếng du lịch chill chill và không kém phần lãng mạn với giá 0 đồng

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng đi chợ bình thường. Nhìn dòng người từ khắp nơi đổ về Hưng Yên, lỉnh kỉnh đồ đạc để check-in "biển vô cực", Sơn thầm nghĩ: Người ta ở tận đâu đâu còn đến đây, mình ở cách biển có 4km mà cả chục năm lăn lộn ở Hà Nội, đến khi về quê cũng chỉ biết quanh quẩn cơm nước, chẳng lẽ không đi nổi một chuyến du lịch ngay tại nhà?

11 giờ đêm hôm ấy, Sơn nhìn vợ: "Đi chill không?", Luyến hiểu ý chồng cười đáp: "Đi". Thế là, không kế hoạch, không hành lý, 5 giờ sáng hai vợ chồng dắt xe "trốn" con. Họ đèo nhau đi khi mặt trời còn chưa ló, đón bình minh tại Cồn Tiên. Đến nơi, cả hai mới thực sự ngỡ ngàng. Biển vô cực hiện ra như một tấm gương khổng lồ soi chiếu bầu trời, trong lành và tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả hơi thở của gió.

Sơn cười khổ nhớ lại: "Lúc hai đứa hì hục đạp xe trên bãi bùn, tôi mới nhận ra mình... yếu hơn xưa. Vừa đạp vừa thở dốc, định quay sang nhìn vợ đầy tình tứ thì thấy cô ấy đang gò lưng đạp thục mạng vì sợ thủy triều dâng là hai đứa 'vô cực' theo nghĩa bóng luôn. Giữa cái cảnh lãng mạn như phim ấy, hai vợ chồng cứ thế thi nhau đạp như chạy loạn, vừa mệt vừa buồn cười đến chảy nước mắt".

Hóa ra lãng mạn tuổi trung niên đơn giản thế này

Hôn nhân: Đừng để "guồng quay" làm mờ mắt

Nhìn mặt biển phẳng lặng như tờ, Sơn bỗng thấy nó giống hệt cuộc hôn nhân 10 năm của mình. Có những lúc sóng dữ như cú ngã năm 2018 – khi anh mất tất cả, từ xưởng thời trang đến sự tự tin của một người đàn ông "trụ cột". Lúc ấy, anh từng chỉ muốn trốn khỏi Hà Nội, trốn cả chính mình. Nhưng cũng chính mặt biển này, sau bão giông lại bình yên đến lạ, nhờ sự bao dung của Luyến – người phụ nữ chỉ vỗ vai anh nói: "Làm lại thôi, vẫn còn sớm".

Sơn chiêm nghiệm: "Hôn nhân đôi khi cũng giống như cái biển vô cực ngay sát nhà mình vậy. Chúng ta mải miết trong guồng xoay cơm áo gạo tiền, mải chạy theo những tiêu chuẩn xa xôi mà quên mất người bạn đời bên cạnh mình từng đẹp thế nào. Giống như việc tôi ở đây bao nhiêu năm mà không nhận ra biển quê mình đẹp, tôi cũng từng vì áp lực trụ cột mà quên mất việc nhìn sâu vào đôi mắt vợ – người đã không quay lưng khi tôi rơi tự do".

Kì nghỉ lễ bình yên và đa sắc của gia đình Sơn - Luyến

Sau biến cố, họ đổi vai. Luyến sắc bén hơn trong việc kinh doanh online, còn Sơn lùi lại giữ nền tảng gia đình. Sự hoán đổi ấy không làm họ xa nhau, trái lại, nó khiến họ trân trọng những phút giây hiện tại.

Luyến chia sẻ: "Kỳ nghỉ lễ, mọi người chọn đi xa, chúng tôi chọn về nhà với ông bà cho ấm cúng. Nhưng về nhà không có nghĩa là không có khoảng trời riêng. Chỉ cần mình muốn, một chuyến đi 0 đồng cách nhà 4km cũng đủ để hâm nóng tất cả. Hạnh phúc không phải là thứ gì đó to tát ở tít chân trời, nó nằm ở việc chúng ta có dám dừng lại một chút để nhận ra người bên cạnh mình vẫn luôn đẹp như ngày đầu hay không".

Chuyến đi ngẫu hứng ấy không tốn một xu, nhưng với Sơn và Luyến, nó đáng giá hơn bất kỳ kỳ nghỉ xa hoa nào. Bởi giữa không gian vô cực của trời và biển, họ tìm lại được sự hữu hạn và quý giá của hai chữ: Bạn đời.