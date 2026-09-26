Ngập sâu ở Đồng Nai: Tháo dỡ cầu tạm phục vụ làm cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Ngày 26/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai có báo cáo gửi UBND TP .Đồng Nai về tình trạng ngập tại khu dân cư phường Phước Tân, khu vực nằm sát tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Người dân gần sông Buông đoạn qua phường Phước Tân bì bõm đi làm sau trận mưa lớn

Theo báo cáo, đoạn cao tốc đi qua tổ 9B1 nằm cách bờ phải sông Buông khoảng 30-200m và cắt qua một con suối nhỏ tại Km1+950. Đây là khu vực tiếp nhận nước từ lưu vực qua khu dân cư.

Trước đó, vào tháng 6/2025, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đại diện người dân tổ 9B1 đã kiểm tra thực tế khu vực này. Kết quả cho thấy cao độ đáy cống theo thiết kế tương đồng với cao độ đáy suối, phù hợp với hiện trạng thoát nước.

Tuy nhiên, tại vị trí cầu vượt sông Buông ở Km2+574, nhà thầu đang sử dụng một cầu tạm dài 24m, tải trọng 60 tấn để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công gói thầu số 18.

Chiếc cầu tạm bắc qua sông Buông nhà thầu sử dụng để phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo Ban Quản lý dự án, cầu tạm và các mố cầu có khả năng làm thu hẹp cục bộ mặt cắt thoát nước trong thời gian tồn tại.

“Qua rà soát hồ sơ và kiểm tra hiện trường, bước đầu xác định cống ngang và cầu vượt sông Buông được thiết kế, thi công theo hồ sơ đã được phê duyệt”, báo cáo nêu.

Trước tình hình trên, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tháo dỡ cầu tạm, toàn bộ vật liệu tại mố cầu và hoàn trả hiện trạng lòng sông Buông chậm nhất ngày 30/9.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án sẽ tổ chức đo đạc mặt cắt thoát nước trước và sau cao tốc, đánh giá khả năng thoát nước thực tế của cống tại Km1+950 so với lưu lượng lũ thiết kế để có cơ sở đề xuất phương án xử lý.

Theo cơ quan chức năng, tình trạng ngập tại các tổ 9B1, 9A, 9B và 9C thuộc khu phố Hương Phước, phường Phước Tân đã xảy ra trong nhiều năm, trước thời điểm triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Năm 2008, một trận lũ lớn khiến khu dân cư ngập sâu từ 1,5-2m. Những năm 2016, 2019 và 2022, khu vực này tiếp tục xảy ra ngập.

Lực lượng chức năng phường Phước Tân rào chắn, cảnh báo nước lũ đoạn qua cầu tạm.

Đáng chú ý, trong tháng 10/2024, nhiều khu vực bị ngập sâu 1-1,7m, thời gian ngập kéo dài tới 48 giờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Qua rà soát, Ban Quản lý dự án nhận định nguyên nhân ngập không chỉ liên quan đến lượng mưa lớn mà còn xuất phát từ nhiều yếu tố của hệ thống sông, suối và địa hình khu vực.

Trong đó, sông Buông được xác định là một trong những yếu tố quan trọng. Lòng sông hiện bị bồi lắng, dòng chảy bị thu hẹp. Đoạn sông qua phường Phước Tân có địa hình quanh co, liên tục thay đổi và nằm ở khu vực cuối nguồn trước khi đổ ra sông Đồng Nai.

Trong khi đó, khu dân cư Hương Phước nằm ở vùng trũng thấp so với các khu vực xung quanh.

Sông Buông với lưu lượng nước tràn về qua phường Phước Tân ra sông Đồng Nai là tương đối lớn đặc biệt vào mùa mưa.

Tại khu vực thượng lưu, đoạn sông qua khu vực mỏ đá Tân Cang 7 được cho là có lòng sông nông, đất bồi lắng và cây cối xâm lấn, làm cản trở dòng chảy. Khi xuất hiện mưa lớn, nước sông có thể tràn bờ, chảy qua khu dân cư rồi dồn về khu vực tổ 9B1.

Ở phía hạ lưu, khu vực Quốc lộ 51 có mặt cắt dòng chảy bị thu hẹp khiến nước thoát chậm. Khi mực nước sông Buông dâng cao, nước có thể chảy ngược vào khu dân cư.

Cùng với đó, khi các hồ chứa nước ở thượng nguồn xả lũ, lưu lượng nước đổ về sông Buông tăng nhanh, vượt khả năng tiêu thoát của lòng sông hiện trạng.

Đề xuất hơn 4.300 tỷ đồng cải tạo sông Buông

Theo Ban Quản lý dự án, để xử lý tình trạng ngập cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp thay vì chỉ tập trung vào một điểm.

Trước mắt, các đơn vị liên quan được đề nghị khơi thông dòng chảy, xử lý đất bồi lắng, phát quang cây cối xâm lấn lòng sông và cải thiện hệ thống thoát nước trong khu dân cư.

Người dân phường Phước Tân mong cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng ngập để yên tâm sinh sống, sản xuất.

Đối với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, việc tháo dỡ cầu tạm và kiểm tra lại khả năng thoát nước của cống ngang tại Km1+950 được xem là những bước cần thiết nhằm loại bỏ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến dòng chảy trong quá trình thi công.

Về lâu dài, Ban Quản lý dự án đề xuất cải tạo, mở rộng gần 6,9km sông Buông và xây dựng mới, cải tạo khoảng 2,9km rạch Bà Bướm. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.300 tỷ đồng.

Đơn vị kiến nghị bố trí nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai các dự án này. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra liên ngành nhằm đánh giá đầy đủ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các bên liên quan nếu có, đối với tình trạng ngập tại khu dân cư phường Phước Tân.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cắt qua sông Buông, khu dân cư phường Phước Tân