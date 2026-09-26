Từ ngày 01/7/2026, người nộp thuế là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể được giảm trừ một số khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Theo Thuế Hà Nội, đây là một trong những điểm mới đáng chú ý, hỗ trợ người dân giảm bớt chi phí thiết yếu và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tăng quyền lợi cho người nộp thuế.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 49 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế. Tuy nhiên, quyền lợi giảm trừ chỉ được thực hiện khi khoản chi đúng phạm vi, đúng điều kiện và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Mức giảm trừ tối đa là 23 triệu đồng/năm đối với y tế, 24 triệu đồng/năm đối với giáo dục - đào tạo

Theo nội dung Công văn số 47199/HAN - QLDN5 dẫn quy định tại Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với một số khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Cụ thể, đối với chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả, tổng mức giảm trừ không quá 23 triệu đồng/năm.

Đối với chi phí giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước, tổng mức giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm. Khoản chi này bao gồm tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo và các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.

Các điều kiện để khoản chi được tính giảm trừ

Để được tính giảm trừ, người nộp thuế cần lưu ý các điều kiện quan trọng.

Trước hết, khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với khoản chi y tế, ngoài hóa đơn, chứng từ còn phải có Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hóa đơn, chứng từ sử dụng để giảm trừ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế.

Đồng thời, các khoản chi này không được chi trả từ các nguồn khác, kể cả từ nguồn tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân, nguồn ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chi trả dưới các hình thức.

Người nộp thuế cũng cần lưu ý không phải mọi khoản chi y tế, giáo dục đều đồng thời được đưa vào khoản giảm trừ nêu trên.

Công văn nêu một số khoản thu nhập người lao động nhận được do người sử dụng lao động chi cho y tế, giáo dục - đào tạo được xác định là các khoản thu nhập không mang tính chất tiền lương, tiền công không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN nên sẽ không được tính vào các khoản giảm trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNCN, bao gồm:

- Khoản tiền hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám bệnh, chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động. Mức hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền người sử dụng lao động hỗ trợ thực tế theo hóa đơn, chứng từ nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm (nếu có).

- Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả thay (hoặc thanh toán) cho người lao động

- Khoản chi do người sử dụng lao động trả thay tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của người sử dụng lao động

Đồng thời, các khoản chi cho y tế thuộc trường hợp giảm thuế đối với bệnh hiểm nghèo theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP cũng không được tính vào khoản giảm trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNCN.

Lưu ý về việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử

Công văn số 47199/HAN-QLDN5 đồng thời dẫn các quy định về lập và sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử giao cho người mua theo quy định. Đối với cung cấp dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn về nguyên tắc là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền; trường hợp người cung cấp dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng).

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sử dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh và quản lý viện phí, trường hợp khách hàng yêu cầu lập hóa đơn điện tử thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng theo quy định.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 697/QĐ-BYT ngày 19/3/2026 của Bộ Y tế được dẫn tại Công văn, trong một lượt khám bệnh, chữa bệnh đối với mỗi người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã triển khai bệnh án điện tử thì có thể lập bảng kê điện tử và cung cấp cho người bệnh thông qua phương tiện, thiết bị điện tử theo quy định.

Người nộp thuế phải tự quyết toán nếu có yêu cầu giảm trừ chi phí y tế, giáo dục

Một nội dung quan trọng người lao động cần đặc biệt lưu ý là: trường hợp có yêu cầu thực hiện giảm trừ vào thu nhập đối với các khoản chi phí giáo dục, y tế nêu trên khi tính thuế thì người nộp thuế không được ủy quyền quyết toán cho cơ quan chi trả mà phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, người nộp thuế nên chủ động lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ ngay từ thời điểm phát sinh chi phí, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin người nộp thuế hoặc người phụ thuộc trên hóa đơn, chứng từ đồng thời chuẩn bị để thực hiện quyết toán thuế trực tiếp khi có yêu cầu áp dụng khoản giảm trừ này.

Để chính sách đi vào thực tế và bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế, Thuế Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục thực hiện đúng quy định về lập, sử dụng hóa đơn, thời điểm lập hóa đơn và lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ và Quyết định số 697/QĐ-BYT ngày 19/3/2026 của Bộ Y tế.

Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động tăng cường phổ biến, tuyên truyền đến toàn bộ người lao động về chính sách giảm trừ thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản chi cho y tế, giáo dục – đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các phường, xã phối hợp chỉ đạo các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng quy định về việc lập, sử dụng hóa đơn và lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các quy định nêu trên góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ.