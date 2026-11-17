Theo số liệu mới nhất từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), lũy kế đến ngày 31/10, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có trên 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cũng theo Cục Thuế, đến nay đã có gần 30.000 người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh . Riêng đối với nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06), có khoảng 20.000 trường hợp đã chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

5 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. (Nguồn: Cục Thuế)

Cục Thuế cho rằng, những kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, góp phần nâng cao tính tự giác, ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế. Đồng thời, đây cũng là công cụ quản lý cần thiết nhằm hạn chế tình trạng chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm việc áp dụng, hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện kịp thời, chính xác, đúng quy định pháp luật.

Cục Thuế khuyến cáo, khi nhận được thông báo hoặc cảnh báo về nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần kịp thời kiểm tra, đối chiếu thông tin và liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, giải quyết nếu có vướng mắc. Trường hợp còn nghĩa vụ thuế phải thực hiện, cần chủ động hoàn thành theo quy định để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngoài ra, công tác nghiên cứu, triển khai các ứng dụng mở rộng các kênh thông báo, cảnh báo sớm, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và hạn chế tối đa những trường hợp không nắm bắt được tình trạng nghĩa vụ thuế.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Thuế nghiên cứu, triển khai các giải pháp đa dạng hóa phương thức thông báo, cảnh báo sớm.

Đáng chú ý là phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID. Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an để triển khai nội dung này, dự kiến thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu bổ sung các phương thức thông báo phù hợp gồm:

Thông tin, tuyên truyền đến các công ty lữ hành, đại lý bán vé máy bay để nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Phối hợp với các nhà mạng di động triển khai gửi tin nhắn SMS đề nghị người nộp thuế rà soát nghĩa vụ thuế và cảnh báo sớm về thông tin tạm hoãn xuất cảnh.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các kênh thông tin điện tử, ứng dụng eTax Mobile và Cổng thông tin điện tử ngành Thuế để hỗ trợ người nộp thuế tra cứu, cập nhật thông tin.