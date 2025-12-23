Ngành nào đang có lương cao nhất thị trường lao động hiện nay?

Theo Báo cáo lương 2025–2026 do JobOKO công bố, dựa trên hơn 581.660 tin tuyển dụng trong 10 tháng đầu năm 2025, mặt bằng tiền lương tại Việt Nam tiếp tục xu hướng cải thiện. Đáng chú ý, các ngành đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu, kinh nghiệm và khả năng thích ứng công nghệ đang duy trì mức lương vượt trội so với mặt bằng chung.

Y tế - Dược, IT tiếp tục giữ "đỉnh" lương

Khảo sát của JobOKO cho thấy Y tế - Dược và IT - Phần mềm là hai nhóm ngành có mức lương trung vị cao nhất thị trường hiện nay.

Cụ thể, ở nhóm quản lý hoặc trưởng phòng có trên 3 năm kinh nghiệm, lương trung vị ngành Y tế - Dược dao động từ 50 - 70 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, ngành IT - Phần mềm ghi nhận mức lương 45 - 57 triệu đồng/tháng, tập trung ở các vị trí backend, fullstack, lập trình viên Java, Python.

Theo JobOKO, nhu cầu chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao là những yếu tố giúp nhóm ngành này duy trì vị thế dẫn đầu về thu nhập trong nhiều năm liên tiếp.

Mức lương trung vị ngành Y tế – Dược dao động từ 50–70 triệu đồng/tháng

Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán: Lương tăng mạnh theo cấp bậc

Ngành Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán tiếp tục nằm trong nhóm trả lương cao, đặc biệt ở các vị trí quản lý. Mức lương trung vị của trưởng phòng phổ biến từ 40 - 65 triệu đồng/tháng, tùy lĩnh vực chuyên môn.

Đáng chú ý, nhiều chức danh lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực tài chính ghi nhận mức lương trung vị lên tới 100 - 200 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn đối với các vị trí giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing hoặc quản lý khu vực.

Cơ điện tử, kỹ thuật - sản xuất bứt tốc

Không còn là nhóm ngành có thu nhập trung bình, Cơ điện tử, kỹ thuật - sản xuất đang vươn lên mạnh mẽ nhờ làn sóng đầu tư FDI và nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao.

Với kỹ sư cơ điện có trên 5 năm kinh nghiệm, mức lương trung vị đạt khoảng 20 - 30 triệu đồng/tháng; trong khi quản lý hoặc trưởng phòng có thể đạt 45 - 65 triệu đồng/tháng. JobOKO đánh giá đây là nhóm ngành có biên độ tăng lương ổn định, phù hợp với lao động có tay nghề, kinh nghiệm và ngoại ngữ.

Kinh doanh – bán hàng: Thu nhập cao nhưng phân hóa mạnh

Ngành Kinh doanh - Bán hàng vẫn có nhu cầu tuyển dụng lớn song mức lương phân hóa rõ rệt. Nhân viên kinh doanh thông thường hưởng lương cơ bản từ 8 - 15 triệu đồng/tháng, nhưng trưởng nhóm, trưởng phòng có thể đạt 30 - 40 triệu đồng/tháng, chưa kể hoa hồng.

Một số vị trí như kinh doanh B2B, pre-sales, kỹ sư kinh doanh có mức lương cao hơn mặt bằng chung từ 40 - 60%, đặc biệt khi yêu cầu ngoại ngữ hoặc kinh nghiệm thị trường quốc tế.