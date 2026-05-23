Ngành học từng là "vua" ở Mỹ chạm đáy khó khăn: Sụt giảm 59% lượng nhập học, gần 1.000 chương trình bị xóa sổ

Mới đây, một báo cáo mang tên Ivory Tower of Babel vừa được Hội đồng Quản trị và Học giả Mỹ (ACTA) công bố đã phơi bày một thực trạng đầy khốc liệt đối với giáo dục đại học nước này. Ngành ngoại ngữ, vốn từng được coi là "vua" và là tấm vé vàng mở ra cơ hội toàn cầu, nay đang rơi vào tình trạng "rơi tự do".

Theo số liệu thống kê của ACTA, tỷ lệ sinh viên đăng ký nhập học các ngành ngôn ngữ tại các trường đại học Mỹ đã sụt giảm tới 59% tính từ năm 1965. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong chặng ngắn từ năm 2016 đến 2021, số lượng này đã đột ngột lao dốc thêm 17% - mức giảm kỷ lục và lớn nhất trong lịch sử các kỳ khảo sát hệ thống giáo dục tại Mỹ. Cơn khủng hoảng này đã trực tiếp khiến gần 1.000 chương trình đào tạo ngoại ngữ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi hệ thống giảng dạy mà không có cơ hội phục hồi.

Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi bước vào kỳ học mới. Áp lực thắt lưng buộc bụng từ chính phủ liên bang đã đẩy các trường đại học vào một "vực thẳm tài chính" chưa từng có. Để tự cứu vớt ngân sách, ban giám hiệu nhiều trường lớn, bao gồm cả những hệ thống danh tiếng như UCLA , đã buộc phải đưa ra quyết định cực đoan: đóng cửa hàng loạt lớp học ngoại ngữ ít phổ biến và đưa toàn bộ khối ngành nhân văn vào danh sách "thanh trừng" đầu tiên. Sự biến mất của các khoa ngôn ngữ không còn là lời cảnh báo trên giấy tờ, mà đã trở thành cuộc khủng hoảng diện rộng lay động toàn bộ hệ thống giáo dục Mỹ.

Đứng trước bài toán thâm hụt ngân sách phũ phàng và sự trỗi dậy của công nghệ AI, ngay cả những hệ thống đại học danh tiếng như UCLA cũng buộc phải đóng cửa nhiều lớp học ngoại ngữ

Khi công nghệ AI và "vực thẳm tài chính" bóp nghẹt ngành ngôn ngữ

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cái chết lâm sàng của ngành ngoại ngữ tại Mỹ bắt nguồn từ sự giao thoa giữa bài toán kinh tế phũ phàng và cuộc cách mạng công nghệ. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, các trường đại học không còn nguồn thu dồi dào từ sinh viên quốc tế khi các chính sách siết visa mới làm sụt giảm tới 20% lượng du học sinh nhập học. Khi nguồn lực tài chính cạn kiệt, các nhà quản lý giáo dục buộc phải ưu tiên dòng vốn cho những ngành mang lại lợi nhuận cao và có tỷ lệ việc làm ngay sau khi tốt nghiệp như công nghệ, khoa học dữ liệu và y tế.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ vũ bão của trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm dịch thuật thế hệ mới đã giáng một đòn chí mạng vào tâm lý người học. Nhiều sinh viên và phụ huynh thẳng thắn thừa nhận rằng họ không còn mặn mà với việc bỏ ra hàng trăm ngàn USD cùng 4 năm thanh xuân chỉ để học một ngôn ngữ mà máy móc hiện nay có thể xử lý trong vài giây. Khi giá trị thực dụng của tấm bằng bị lung lay, các khoa ngoại ngữ nghiễm nhiên biến thành "gánh nặng tài chính" trong mắt các nhà điều hành.

Mối lo ngại sâu sắc về an ninh và vị thế ngoại giao toàn cầu

Tuy nhiên, việc các đại học thẳng tay "khai tử" ngành ngoại ngữ để cắt giảm thâm hụt ngân sách đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ các chuyên gia chiến lược và các nhà ngoại giao. Tổ chức ACTA cảnh báo rằng cái nhìn thiển cận của các trường đại học khi chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt sẽ để lại những hệ lụy khôn lường cho tương lai đất nước. Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp đơn thuần mà là chìa khóa để thấu hiểu văn hóa, tư duy và xây dựng lòng tin trong các mối quan hệ quốc tế.

Thay vì học vẹt từ vựng, việc chuyển dịch sang thấu hiểu sâu sắc văn hóa và tư duy chiến lược được xem là lối đi duy nhất giúp người học ngoại ngữ không bị đào thải trước làn sóng AI

Việc thiếu hụt trầm trọng các chuyên gia ngôn ngữ chuyên sâu sẽ trực tiếp làm suy yếu vị thế ngoại giao của Mỹ trên trường quốc tế, đồng thời tạo ra những lỗ hổng lớn trong công tác an ninh và tình báo quốc gia. Việc quá phụ thuộc vào các công cụ dịch thuật AI vô tri có thể dẫn đến những sai lệch nghiêm trọng trong dịch thuật văn bản chiến lược.

Các chuyên gia nhấn mạnh, giáo dục đại học cần phải tìm ra điểm cân bằng giữa việc tối ưu hóa ngân sách và việc duy trì các giá trị cốt lõi, thay vì chọn giải pháp cực đoan là xóa bỏ những ngành học mang tính sống còn đối với sự phát triển bền vững của quốc gia.