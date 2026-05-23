Bảng thông báo nộp học phí nhận "nghìn like" của bà giáo già: Biết ơn vì đời còn nhiều điều tử tế

Một tờ giấy học phí viết tay nguệch ngoạc bằng nét chữ của người già, không hóa đơn đẹp mắt, không bảng in chuyên nghiệp, vậy mà lại khiến hàng chục nghìn người dừng lại thật lâu giữa dòng mạng xã hội đầy vội vã. Bởi trong từng dòng chữ ấy, người ta nhìn thấy một điều giản dị mà trân quý: sự tử tế.

"Cháu ơi! Con đi học vậy là 1 tháng rồi. Em học cả chủ nhật. Bà thu bạn 1 ngày 38 nghìn, bà thu chái 35 nghìn cả 1 ngày. Bà không thi đắt đâu. Em 30 ngày x 35 = 1050 nghìn. Chị 4 ngày x 35 = 140 nghìn. Tổng 1.190 nghìn", bà giáo viết.

Người mẹ đăng tải câu chuyện cho biết con chị mới 16 tháng tuổi, gửi trẻ bên ngoài thường mất từ 1,8 đến 2 triệu đồng/tháng, chưa kể nhiều nơi không giữ dịp lễ Tết. Trong lúc khó khăn, chị may mắn gặp một bà giáo là giáo viên về hưu nhận trông trẻ số lượng ít. Bà chỉ lấy 35 nghìn đồng/ngày, thấp hơn cả mức bà đang thu của những đứa trẻ khác.

Tờ giấy ghi tiền học phí được bà cẩn thận tính từng ngày, từng khoản với nét bút run run và sự ngay thẳng đến dễ thương của một người lớn tuổi. Có thể với nhiều người, vài chục nghìn không phải con số lớn. Nhưng với những gia đình đang chật vật nuôi con nhỏ, được ai đó âm thầm san sẻ một chút đã là điều rất đáng quý.

"Biết ơn vì đời này vẫn còn nhiều người đối xử rất tử tế", người mẹ viết.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ rất nhiều phụ huynh. Không ít người nói rằng, giữa thời buổi chi phí nuôi con ngày càng đắt đỏ, gặp được một người giữ trẻ có tâm còn quý hơn cả tìm được trường tốt.

Một tài khoản bình luận: "Bà lấy ít quá, như này chắc chủ yếu là trông hộ thôi". Người khác xúc động: "Nhìn nét chữ thấy thương bà quá. Kiểu người già thật thà, chu đáo, làm gì cũng cẩn thận".

Chăm một em bé 16 tháng tuổi vốn rất cực: bế bồng, cho ăn, dỗ ngủ, canh từng cơn sốt, từng cú té. Người lớn trẻ tuổi còn mệt, huống chi là một người đã về hưu. Sự tử tế nên được đáp lại bằng sự tử tế.

Có người nhắc người mẹ nên biếu thêm quà cho bà, bởi công chăm trẻ nhỏ vốn cực hơn rất nhiều so với số tiền bà nhận. "Con mình đi học mầm non, chỉ cần đón trễ đã tính thêm 70 nghìn một tiếng rồi", một phụ huynh chia sẻ.

"Chị ơi chị phải biếu thêm bà ấy ạ, nhìn nét chữ em thấy thương bà quá đi thôi, bà thật thà chu đáo cũng tận tụy nữa. Huhu nhớ lại bà ngoại em từng bán từng bó rau ngoài chợ cũng ân cần với mấy cô bảo dì bán rau không mắc đâu con, mua dùm dì nhé, em nghe thôi mà em khóc nấc lên, thuở hàn vi gia đình khó khăn, bó rau ngoại hái từ 3h sáng mà lên chợ bán cả buổi được 50 nghìn đồng, năm 2019", một người góp ý thêm.

Trong cuộc sống, có những người lấy rẻ vì thương hoàn cảnh, vì quý trẻ con, vì sống tình nghĩa. Nhưng nếu người được giúp xem đó là điều đương nhiên, lâu dần lòng tốt cũng dễ bị tổn thương. Biết ơn không chỉ là nói cảm ơn mà còn là cách mình cư xử để người tử tế không cảm thấy thiệt thòi.

Câu chuyện cũng khiến nhiều người nhận ra: nghề giáo hay công việc chăm trẻ đôi khi không chỉ là dịch vụ. Có những người thật sự xem trẻ con như con cháu trong nhà, chăm bằng trách nhiệm và cả sự thương yêu.

Giữa mạng xã hội đầy những câu chuyện tiêu cực, một tờ giấy học phí giản dị lại khiến nhiều người thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Bởi hóa ra, đời sống này vẫn còn những con người tử tế đến mức chỉ cần nhìn nét chữ của họ thôi cũng đủ thấy ấm lòng.