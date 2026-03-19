Ngành học nào ở Đại học Harvard là đỉnh nhất?

Dù được mệnh danh là ngôi trường "toàn năng" với chất lượng đào tạo đồng đều ở mọi lĩnh vực, Đại học Harvard vẫn sở hữu những ngành học mũi nhọn luôn ở vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng uy tín thế giới. Những ngành học này không chỉ thu hút những bộ óc ưu tú nhất mà còn là nơi định hình nên các chính sách, xu hướng kinh tế và y khoa toàn cầu.

Tấm bằng từ những chuyên khoa này của Harvard được xem là "tấm vé vàng" mở ra cánh cửa sự nghiệp đỉnh cao cho bất kỳ ai sở hữu chúng.

Đứng đầu danh sách chắc chắn phải kể đến Kinh doanh (Business) và Kinh tế (Economics). Trường Kinh doanh Harvard (Harvard Business School - HBS) là cái tên quyền lực bậc nhất, nơi đào tạo ra hàng loạt CEO của các tập đoàn trong nhóm Fortune 500 và các nhà lãnh đạo kinh tế tầm cỡ. Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại đây luôn là niềm khao khát của giới trẻ với tỷ lệ chọi vô cùng khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, khoa Kinh tế của Harvard cũng là nơi quy tụ những giáo sư từng đoạt giải Nobel, nơi các học thuyết kinh tế hiện đại được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Trường Kinh doanh Harvard. Ảnh: Fenway Health

Vị thế của Harvard còn được khẳng định mạnh mẽ thông qua ngành Luật (Law) và Chính trị (Politics). Trường Luật Harvard (Harvard Law School) là cơ sở đào tạo pháp lý lâu đời nhất tại Mỹ, nơi từng tôi luyện nên các vị Tổng thống Mỹ như Barack Obama hay những thẩm phán Tối cao Pháp viện. Sự kết hợp giữa tư duy phản biện sắc bén và mạng lưới cựu sinh viên quyền lực khiến ngành Luật tại đây luôn giữ vững vị trí độc tôn.

Song hành cùng đó là ngành Chính trị và Quan hệ quốc tế, nơi các sinh viên được trực tiếp nghiên cứu về các vấn đề toàn cầu tại Trường Chính phủ John F. Kennedy, nơi được ví như "lò đào tạo" các chính trị gia và nhà hoạch định chính sách hàng đầu.

Cuối cùng, không thể bỏ qua khối ngành Y sinh và Khoa học sức khỏe (Medicine & Life Sciences). Trường Y Harvard (Harvard Medical School) liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng về đào tạo và nghiên cứu y khoa trong nhiều thập kỷ. Với hệ thống bệnh viện thực hành liên kết hiện đại và nguồn ngân sách nghiên cứu khổng lồ, đây là nơi ra đời của những phát minh y học làm thay đổi cuộc sống con người.

Ngoài ra, các ngành như Khoa học máy tính hay Kỹ thuật tại Harvard dù phải cạnh tranh gay gắt với MIT hay Stanford, nhưng vẫn sở hữu những thế mạnh riêng về tính liên ngành và ứng dụng thực tiễn, thu hút lượng lớn sinh viên theo đuổi trong kỷ nguyên công nghệ số.