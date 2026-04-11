Ngành học miễn nhiễm với thất nghiệp, không sợ AI thay thế: "Trái tim" của quá trình công nghiệp hóa đang khát nhân lực

Giữa hàng loạt lựa chọn ngành học hiện nay, không ít học sinh đứng trước bài toán quen thuộc nên theo đuổi một lĩnh vực hot theo xu hướng hay chọn một ngành có nền tảng vững chắc, ít rủi ro và đảm bảo đầu ra lâu dài? Trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, đặc biệt dưới tác động của công nghệ, những ngành mang tính cốt lõi của nền kinh tế lại đang dần được nhìn nhận lại như một hướng đi bền vững hơn.

Trong bức tranh đó, Công nghệ chế tạo máy nổi lên như một lựa chọn gần như “miễn nhiễm” với thất nghiệp. Là nền tảng của toàn bộ hoạt động sản xuất công nghiệp, ngành này luôn duy trì nhu cầu nhân lực ở mức cao, thậm chí thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu hụt, đặc biệt với nguồn lao động có tay nghề và tư duy kỹ thuật tốt. Cơ hội việc làm vì thế luôn rộng mở tại các nhà máy, khu công nghiệp, đi kèm mức thu nhập ổn định và khả năng tăng trưởng rõ rệt theo năng lực.





Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nam – Trưởng khoa Công nghệ cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết: “Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, ngành Công nghệ chế tạo máy không chỉ dừng lại ở gia công cơ khí đơn thuần mà còn tích hợp thêm công nghệ số hóa, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo”.

Theo ông, chính sự tích hợp này đã tạo nên bước chuyển lớn cho ngành, góp phần hình thành các sản phẩm cơ khí chính xác trên dây chuyền sản xuất tự động hóa cao, đồng thời mở đường cho mô hình nhà máy thông minh với quy trình sản xuất hiện đại, tối ưu và mang lại giá trị cao trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Ngành Công nghệ chế tạo máy là gì?

Trong bức tranh công nghiệp hiện đại, Công nghệ chế tạo máy là được xem như “trái tim” của quá trình công nghiệp hóa, một trong những ngành “xương sống”, quyết định trực tiếp đến năng lực sản xuất và trình độ kỹ thuật của một quốc gia. Đây là lĩnh vực thuộc nhóm ngành cơ khí - kỹ thuật, tập trung vào việc thiết kế, chế tạo, vận hành và tối ưu hóa các loại máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và đời sống.

Hiểu một cách đơn giản, ngành này chính là “nơi tạo ra công cụ để tạo ra mọi thứ khác”. Từ những dây chuyền sản xuất trong nhà máy, thiết bị cơ khí chính xác, cho đến các hệ thống tự động hóa hiện đại, tất cả đều gắn chặt với vai trò của kỹ sư chế tạo máy.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành Công nghệ chế tạo máy không chỉ giữ vai trò nền tảng mà còn trở thành một trong những lĩnh vực được ưu tiên phát triển lâu dài.





Sinh viên ngành Công nghệ chế tạo máy học gì?

Theo học ngành này, sinh viên sẽ được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc về cơ khí, kỹ thuật và công nghệ sản xuất hiện đại. Chương trình đào tạo thường bắt đầu từ các môn cơ sở như toán kỹ thuật, vật lý, vẽ kỹ thuật, sức bền vật liệu, sau đó đi sâu vào các học phần chuyên ngành.

Các nội dung cốt lõi bao gồm công nghệ chế tạo, chi tiết máy, dung sai - đo lường, máy công cụ, công nghệ CNC, thiết kế sản phẩm cơ khí và tự động hóa sản xuất. Bên cạnh đó, sinh viên còn được tiếp cận với các phần mềm thiết kế 2D, 3D, mô phỏng kỹ thuật và quy trình sản xuất hiện đại.

Không chỉ dừng ở lý thuyết, ngành học này đặc biệt chú trọng thực hành. Sinh viên thường xuyên làm việc tại xưởng, phòng thí nghiệm, tham gia thiết kế - chế tạo sản phẩm thực tế, qua đó hình thành tư duy kỹ thuật và khả năng giải quyết vấn đề trong môi trường sản xuất.

Cơ hội việc làm và mức của ngành Công nghệ chế tạo máy

Ngành công nghệ chế tạo máy là ngành học có liên quan mật thiết với ngành cơ khí, hầu hết các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành của ngành cơ khí đều là nền tảng cần thiết cho ngành công nghệ chế tạo máy. Việt Nam có thể trở thành trung tâm cơ khí của khu vực, vượt qua các nước lớn như Trung Quốc, Philippines và Thái Lan bởi sự rút lui của các nhà đầu tư.

Với mức chi trả cho nhân công lao động , thuê mặt bằng, cơ sở hạ tầng cho việc vận hành nhà máy, của các chủ đầu tư nước ngoài luôn đạt mức tiết kiệm hơn so với các nước trong khu vực trên. Cùng với chính sách tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài của chính phủ, Việt Nam chính là nơi thích hợp để mở rộng và phát triển ngành cơ khí chế tạo máy của các nhà đầu tư nước ngoài. Khi đã thu hút được sự đầu tư của các chủ đầu tư nước ngoài, rất nhiều cơ hội việc làm về ngành cơ khí chế tạo máy được tạo ra. Người lao động cũng có nhiều sự lựa chọn công việc trong lĩnh vực này nhiều hơn.





Trong bối cảnh công nghiệp 4.0 và tự động hóa phát triển mạnh, nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ chế tạo máy luôn ở mức cao. Đây là lĩnh vực có tính ứng dụng rộng, gắn với hầu hết các ngành sản xuất từ cơ khí, ô tô, điện tử đến hàng không, năng lượng.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như kỹ sư thiết kế máy, kỹ sư vận hành và bảo trì hệ thống sản xuất, kỹ sư lập trình CNC, chuyên viên quản lý chất lượng (QA/QC), kỹ sư tự động hóa hoặc nghiên cứu - phát triển (R&D).

Đặc biệt, với một quốc gia đang phát triển mạnh về công nghiệp như Việt Nam, kỹ sư chế tạo máy có thể làm việc tại các khu công nghiệp, tập đoàn sản xuất lớn trong và ngoài nước. Thị trường lao động không bị giới hạn về địa lý, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến nếu có chuyên môn và kinh nghiệm.

Lương ngành Công nghệ chế tạo máy tại Việt Nam khá ổn định và tăng dần theo kinh nghiệm, trung bình từ 10-20 triệu VNĐ/tháng. Sinh viên mới ra trường nhận khoảng 7-10 triệu VNĐ, trong khi kỹ sư 3-5 năm kinh nghiệm có thể đạt 20-30 triệu VNĐ hoặc cao hơn ở các công ty đa quốc gia.

Điểm chuẩn không quá “gắt” nhưng vẫn có độ chọn lọc

Năm 2025, điểm chuẩn ngành Công nghệ chế tạo máy tại các trường đại học Việt Nam có sự phân hóa khá rõ giữa nhóm trường top đầu và các trường kỹ thuật ứng dụng, dao động phổ biến từ khoảng 18 đến trên 26 điểm tùy theo phương thức xét tuyển và tổ hợp môn.

Tại nhóm trường kỹ thuật hàng đầu, Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận mức điểm chuẩn ngành Công nghệ chế tạo máy khoảng 25-26 điểm (tổ hợp A00, A01), thuộc nhóm ngành cơ khí có tính cạnh tranh cao. Tương tự, Đại học Bách khoa TP.HCM có mức điểm dao động khoảng 24,5-25,5 điểm, phản ánh sức hút ổn định của lĩnh vực chế tạo trong bối cảnh công nghiệp hóa.

Ở khu vực phía Bắc, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh ngành này với mức khoảng 23-24,5 điểm, trong khi Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên dao động khoảng 20-22 điểm. Đại học Giao thông Vận tải cũng có điểm chuẩn khoảng 21-23 điểm cho các ngành liên quan đến cơ khí chế tạo.

Sinh viên ngành Công nghệ chế tạo máy của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. (Ảnh: DNTU)

Tại khu vực miền Trung, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng có điểm chuẩn ngành Công nghệ chế tạo máy khoảng 23-24,5 điểm, trong khi Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Đại học Nha Trang dao động trong khoảng 19-22 điểm.

Ở phía Nam, ngoài Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có mức điểm chuẩn khoảng 24-25 điểm, còn Đại học Công nghiệp TP.HCM dao động khoảng 22-24 điểm. Đại học Nông Lâm TP.HCM và Đại học Cần Thơ có mức điểm thấp hơn, khoảng 18-22 điểm tùy chương trình.

Nhìn chung, ngành Công nghệ chế tạo máy năm 2025 có phổ điểm khá rộng, từ khoảng 18 đến hơn 26 điểm. Điều này cho thấy ngành học vẫn giữ được sức hút ổn định trong khối kỹ thuật - công nghiệp, đồng thời phù hợp với nhiều nhóm thí sinh, từ mức trung bình khá đến nhóm có học lực tốt muốn theo đuổi các trường top đầu.