Nỗi xót xa lớn nhất của một người mẹ: Tự ôm hết việc nhà, tự biến mình thành “người ở vị thế thấp” trong gia đình, rồi lại bị con cái chê, chồng xem nhẹ…

Có một câu chuyện rất đáng suy ngẫm: Trong một buổi livestream, một người chồng than phiền rằng vợ mình tính khí rất khó chịu, ngày nào cũng cáu gắt. Nhưng khi nói thêm một lúc, anh lại tiết lộ: Toàn bộ việc nhà đều do vợ làm một mình.

Chuyên gia tư vấn liền nói: "Việc nhà rất vụn vặt, dễ khiến người ta kiệt sức, mà lại không mang lại cảm giác thành tựu. Bạn không nhận ra rằng trong mối quan hệ gia đình này, vợ bạn đang bị đẩy vào vị trí ‘thấp hơn". Cô ấy vừa đi làm, vừa phải lo toàn bộ việc nhà, lại còn bị xem là điều hiển nhiên — làm sao cô ấy có thể nhẹ nhàng được?”

Người chồng vẫn phản bác: "Làm gì có chuyện tôi ở ‘vị thế cao’? Tôi mới là người yếu thế trong nhà!".

Chuyên gia chỉ cười: "Cái bạn gọi là ‘nhường quyền’ chỉ là bề ngoài. Chỉ cần bạn không làm việc nhà, thì bạn đang ở vị thế cao hơn rồi. Không phải lời nói, mà là việc bạn thực sự làm gì trong gia đình mới nói lên sự thật".

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất đúng. Cách phân chia việc nhà ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và tính cách của một người trong gia đình. Người nào gánh nhiều, người đó dễ cáu. Khi sự hy sinh không được nhìn nhận và trân trọng, nó sẽ biến thành sự bực bội, thậm chí là giận dữ.

Ảnh minh hoạ

Góc nhìn của người chồng

Có một thực tế trong nhiều gia đình truyền thống: Việc nhà và việc nuôi con gần như mặc định là “việc của mẹ”. Vì vậy, khi người mẹ làm quá nhiều việc vụn vặt, họ dễ rơi vào một vị thế “thấp hơn” trong gia đình (không mang nghĩa miệt thị, mà là về cấu trúc quan hệ). Trong khi đó, nếu người cha chỉ tham gia một chút, cũng dễ được khen ngợi.

Hệ quả là gì? Người chồng dần “được lợi một cách vô hình” và không còn nhận ra giá trị của sự đóng góp từ người vợ.

Một số người còn chia sẻ góc nhìn khá thẳng thắn: Khi một người chỉ xoay quanh việc nhà, họ dễ trở nên nhạy cảm với những chuyện nhỏ; Thiếu không gian riêng và các mối quan hệ xã hội; Dễ cảm thấy mình là người thiệt thòi; Can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của chồng con; Tích tụ cảm xúc tiêu cực và dễ bùng nổ. Từ đó, mâu thuẫn ngày càng nhiều.

Góc nhìn của người mẹ

Nhưng liệu tất cả là lỗi của người mẹ?

Không hẳn. Có một khái niệm gọi là “lao động cảm xúc”. Hãy tưởng tượng một ngày của một người mẹ: Đi làm cả ngày, về đến nhà đã kiệt sức. Mở cửa ra là một căn nhà bừa bộn, con cái cần chăm sóc.

Mệt… nhưng không thể nghỉ.

Mệt… nhưng vẫn phải dịu dàng với con.

Chính lúc đó, sự “kiệt quệ cảm xúc” bắt đầu. Việc nhà tưởng nhỏ, nhưng khi lặp đi lặp lại mỗi ngày, nó bào mòn năng lượng rất lớn.

Có người từng nói: "Những điều nhỏ nhặt tưởng như vô hại, nhưng khi tích tụ lại, trở thành ác mộng". Không chỉ vậy, người mẹ còn phải đối mặt với nhiều áp lực vô hình:

Con cái được khen ít ai nhớ công sức của mẹ. Con có vấn đề, mẹ bị trách đầu tiên. Người khác dễ dàng can thiệp vào cách mẹ dạy con. Vừa phải lo công việc, vừa lo gia đình, vừa giữ gìn hôn nhân. Nhiều khi, họ mệt đến mức… không còn muốn nói. Chỉ cười cho qua.

Góc nhìn của đứa trẻ

Điều đáng buồn là: Dù mẹ hy sinh rất nhiều, con cái chưa chắc hiểu. Có một câu hỏi nổi tiếng: "Tại sao trong gia đình, người hay làm mất hứng nhất lại là mẹ?".

Một người mẹ chia sẻ: Con trai mời bạn về nhà chơi, mẹ phải dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn, sắp xếp lại lịch sinh hoạt. Sau khi các bạn về lại tiếp tục dọn dẹp. Khi quá mệt, mẹ từ chối. Con lại trách: “Mẹ không quan tâm con". Sau đó, người mẹ thử chia việc cho con và chồng. Chỉ một lần… cả hai đều không muốn làm nữa. Ai trực tiếp làm, người đó mới hiểu sự vất vả.

Trẻ không cảm nhận được sự hy sinh nếu chỉ nghe mẹ nói. Và trong xã hội, những công việc càng nhỏ nhặt, càng khó được công nhận.

Cái bẫy của “sự hy sinh”

Nhiều người mẹ bị mắc kẹt trong cảm giác “tôi đã hy sinh rất nhiều”. Nhưng vấn đề là: Sự hy sinh nếu dùng để đổi lấy sự ghi nhận, thường sẽ dẫn đến thất vọng. Một chuyên gia từng nói: "Sự hy sinh trong các mối quan hệ nguy hiểm ở chỗ, nó khiến người ta nghĩ mình đúng, và muốn ‘đòi lại’ nhiều hơn". Càng hy sinh nhiều → càng kỳ vọng nhiều → càng dễ thất vọng → mối quan hệ càng căng thẳng.

Dù rất đồng cảm với người mẹ, nhưng cũng cần nhìn nhận một điều: Không nên tự đặt mình hoàn toàn vào vai “nạn nhân”. Vì khi bạn chỉ thấy mình là người chịu đựng, bạn sẽ mất đi quyền lựa chọn. Gia đình, về bản chất, là một mối quan hệ hợp tác. Không phải ai hy sinh nhiều hơn, mà là cùng nhau gánh vác.

Một gia đình tốt là khi: Người bận hơn có thể đóng góp tài chính. Người rảnh hơn có thể làm nhiều việc nhà hơn. Nhưng cả hai đều ý thức được giá trị của nhau.

Không cần làm mọi thứ hoàn hảo, đừng tự ép mình. Đừng ôm hết việc, hãy chia sẻ. Nếu quá tải, hãy dừng lại, nghỉ ngơi. Đừng bỏ quên bản thân trong vai trò làm mẹ. Nuôi dưỡng mối quan hệ vợ chồng, không chỉ tập trung vào con. Và quan trọng nhất: lắng nghe cảm xúc của chính mình

Một người mẹ hạnh phúc không phải là người hy sinh nhiều nhất mà là người biết giới hạn của mình, biết chăm sóc bản thân, và biết tạo ra sự cân bằng. Khi bạn ổn, gia đình mới có thể ổn.

Hiểu Đan (Theo QQ)