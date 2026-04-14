Ngành học không thể thay thế trong thời đại hiện nay, sinh viên ra trường được coi trọng, nguồn thu nhập ổn định

Giữa rất nhiều lựa chọn ngành học quen thuộc như Kinh tế, Công nghệ hay Truyền thông, có một lĩnh vực ít khi nằm trong danh sách “hot trend” nhưng lại âm thầm giữ vai trò quyết định trong toàn bộ hệ thống giáo dục đó là Quản lý giáo dục. Nếu giáo viên là người trực tiếp giảng dạy, thì những người làm quản lý chính là “bộ não vận hành”, đảm bảo mọi hoạt động từ chương trình học, nhân sự đến chất lượng đào tạo đều diễn ra trơn tru.

Với những bạn yêu môi trường giáo dục nhưng không phù hợp với việc giảng dạy, ngành Quản lý giáo dục đang dần trở thành một lựa chọn đáng chú ý. Trong bối cảnh hệ thống giáo dục liên tục mở rộng, từ trường công lập, tư thục đến các trung tâm đào tạo kỹ năng, nhu cầu về nhân lực quản lý ngày càng gia tăng, kéo theo cơ hội việc làm ổn định và lâu dài.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong số ít lĩnh vực khó bị thay thế trong thời đại công nghệ. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu, tự động hóa quy trình, nhưng những công việc cốt lõi như ra quyết định, điều phối con người, thấu hiểu tâm lý học sinh - giáo viên hay xây dựng chiến lược phát triển vẫn cần đến vai trò của con người. Chính vì vậy, Quản lý giáo dục không chỉ là một ngành học “an toàn”, mà còn là mắt xích bền vững trong toàn bộ hệ thống giáo dục hiện đại.





Ngành Quản lý giáo dục là gì?

Quản lý giáo dục có thể hiểu là quá trình tổ chức, điều hành và giám sát toàn bộ các hoạt động trong hệ thống giáo dục nhằm đạt được mục tiêu đào tạo đã đề ra.

Khác với suy nghĩ phổ biến rằng đây chỉ là công việc hành chính trong trường học, thực tế ngành này mang tính tổng hợp rất cao. Người làm quản lý giáo dục phải kết nối nhiều yếu tố: từ con người (giáo viên, học sinh), chương trình đào tạo, cơ sở vật chất cho đến chính sách và chiến lược phát triển giáo dục.

Nói cách khác, nếu một trường học là một “tổ chức”, thì quản lý giáo dục chính là hoạt động giúp tổ chức đó vận hành hiệu quả, phát triển bền vững và thích ứng với những thay đổi của xã hội. Đây cũng là lý do ngành học này ngày càng được chú trọng trong bối cảnh cải cách giáo dục hiện nay.

Sinh viên ngành Quản lý giáo dục học gì?

Theo học ngành Quản lý giáo dục, sinh viên không chỉ học lý thuyết về giáo dục mà còn được trang bị nền tảng quản trị, tổ chức và vận hành hệ thống.

Chương trình đào tạo thường bao gồm các nhóm kiến thức như: quản lý nhà nước về giáo dục, quản trị trường học, quản lý nhân sự trong giáo dục, kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo, tâm lý học giáo dục, cũng như các kỹ năng lập kế hoạch, điều hành và ra quyết định.





Bên cạnh đó, sinh viên còn được tiếp cận với các nội dung thực tiễn như quản lý chương trình đào tạo, tổ chức hoạt động dạy - học, công tác học sinh sinh viên, thanh tra - khảo thí và đảm bảo chất lượng.

Điểm đặc biệt của ngành này là tính ứng dụng cao. Sinh viên không chỉ học “quản lý trên giấy” mà còn được rèn luyện tư duy hệ thống, khả năng xử lý tình huống và kỹ năng làm việc với con người, những yếu tố then chốt trong môi trường giáo dục.

Cơ hội việc làm và mức lương

Trong hệ thống giáo dục hiện đại, nhu cầu về nhân lực quản lý không hề thua kém đội ngũ giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản lý giáo dục có thể làm việc ở nhiều môi trường khác nhau, từ cơ quan nhà nước đến các tổ chức giáo dục tư nhân.

Các vị trí phổ biến bao gồm chuyên viên tại Bộ, Sở, Phòng Giáo dục; cán bộ quản lý, giáo vụ, đào tạo tại các trường học; chuyên viên đảm bảo chất lượng, khảo thí, thanh tra giáo dục; hoặc làm việc tại các viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục và trung tâm đào tạo.

Không chỉ giới hạn trong ngành giáo dục, người học còn có thể chuyển hướng sang các lĩnh vực liên quan như quản trị nhân sự, đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp, hoặc quản lý dự án giáo dục.





Về mức thu nhập, ngành này có sự phân hóa tùy theo vị trí và môi trường làm việc. Ở khu vực công, mức lương thường ổn định theo hệ thống nhà nước. Trong khi đó, tại các trường tư thục, tổ chức giáo dục quốc tế hoặc doanh nghiệp, thu nhập có thể cao hơn, đặc biệt với những người có kinh nghiệm quản lý, kỹ năng điều hành và khả năng ngoại ngữ tốt.

Ngành Quản lý giáo dục có mức lương khởi điểm phổ biến từ 7-15 triệu VNĐ/tháng, dao động tùy thuộc vào vị trí (công lập/tư nhân) và năng lực. Tại khối tư nhân, thu nhập có thể cao hơn, trong khi nhà nước hưởng lương theo bậc. Các vị trí cấp cao (Trưởng phòng/Giám đốc) có thể nhận từ 25-150 triệu VNĐ/tháng.

Nhiều trường tăng mạnh đầu vào

Năm 2025, điểm chuẩn ngành Quản lý giáo dục tại Việt Nam ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt, đặc biệt tại các trường đào tạo chuyên sâu về giáo dục. Điều này phản ánh sức hút ngày càng lớn của ngành trong bối cảnh hệ thống giáo dục mở rộng và nhu cầu nhân lực quản lý tăng cao.

Tại Học viện Quản lý Giáo dục, cơ sở đào tạo chuyên ngành hàng đầu, điểm chuẩn ngành Quản lý giáo dục năm 2025 đạt khoảng 25,74 điểm (xét học bạ), tăng mạnh so với mức 18 điểm của các năm trước đó, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng cao.

Ở các trường đại học lớn có đào tạo lĩnh vực liên quan, điểm chuẩn cũng dao động ở mức khá cao. Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội có phổ điểm từ khoảng 20 - 28 điểm, trong khi Đại học Sư phạm Hà Nội dao động khoảng 20 - 27,5 điểm tùy ngành.

Một số trường khác đào tạo các ngành gần với Quản lý giáo dục như quản trị nhân lực, giáo dục học hay hành chính giáo dục cũng có mức điểm tương đối cao. Cụ thể, Đại học Lao động - Xã hội có mức điểm khoảng 20 - 26 điểm, còn Đại học Thủ đô Hà Nội dao động từ 18 - 25,8 điểm.

Ở khu vực phía Nam, một số trường có đào tạo hoặc liên quan đến lĩnh vực quản lý giáo dục như Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Sài Gòn hay Đại học Đồng Tháp thường có mức điểm chuẩn trong khoảng 18 - 25 điểm, tùy tổ hợp xét tuyển và từng năm.

Nhìn chung, ngành Quản lý giáo dục có phổ điểm khá rộng, từ khoảng 18 đến trên 25 điểm, nhưng xu hướng chung là tăng dần qua các năm, đặc biệt tại các trường top đầu. Điều này cho thấy ngành học này đang dần thoát khỏi “vùng trũng tuyển sinh” và trở thành lựa chọn có tính cạnh tranh thực sự.