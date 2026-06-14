Bức ảnh này có gì mà khiến 1 người bị chỉ trích "không đủ tư cách làm mẹ"?

Chỉ vì từ chối ăn nửa bát cơm chan canh còn thừa của con, một bà mẹ trẻ ở Trung Quốc từng bị cả họ hàng trách móc, thậm chí bị cho rằng cô "không yêu con đủ nhiều". Nghe qua có vẻ khó tin, nhưng câu chuyện này từng gây tranh luận lớn trên mạng xã hội.

Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa cơm gia đình bình thường. Người mẹ lỡ lấy cho con nhiều hơn sức ăn nên đứa trẻ ăn không hết, còn lại khoảng nửa bát cơm chan canh. Bà ngoại đề nghị cô ăn phần còn lại để tránh lãng phí.

Người mẹ từ chối. Lý do rất đơn giản: cô không thích ăn thức ăn đã lẫn nước bọt của người khác, kể cả đó là con mình. Hơn nữa, bát cơm lúc ấy cũng không còn hấp dẫn. Thế nhưng quyết định này lại khiến nhiều người thân phản ứng gay gắt. Ngày xưa ai làm mẹ mà chẳng ăn cơm thừa của con; Không ăn nổi phần cơm của con thì thương con kiểu gì?; Thời chúng tôi nuôi con có bao giờ kén chọn như thế đâu.

Liệu tình yêu của một người mẹ có thể được đo bằng nửa bát cơm thừa?

Từ một bát cơm thừa, câu chuyện nhanh chóng bị đẩy sang một hướng khác: thước đo tình mẫu tử.

Điều đáng nói là tranh cãi này không thực sự xoay quanh chuyện ăn hay không ăn cơm thừa. Nó phản ánh một áp lực quen thuộc mà rất nhiều bà mẹ đang phải đối mặt: xã hội luôn có sẵn một danh sách dài những tiêu chuẩn về "người mẹ tốt".

Người mẹ tốt phải thức đêm chăm con mà không than vãn. Người mẹ tốt phải hy sinh sở thích cá nhân. Người mẹ tốt phải đặt con lên trên mọi thứ. Và trong trường hợp này, người mẹ tốt dường như còn phải ăn cả phần cơm thừa của con. Nếu không làm vậy, họ dễ bị đánh giá là ích kỷ, thiếu yêu thương hoặc chưa đủ tư cách làm mẹ. Nhưng liệu tình yêu của một người mẹ có thể được đo bằng nửa bát cơm thừa?

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng việc cha mẹ luôn ăn phần thừa của con không hẳn là điều tích cực. Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà mọi thứ đều được ưu tiên tuyệt đối cho mình, chúng rất dễ hình thành cảm giác rằng bản thân luôn là trung tâm. Chiếc bánh ngon nhất dành cho con. Quả táo đẹp nhất dành cho con. Món ăn ngon nhất dành cho con. Đến cả phần ăn dở cũng mặc nhiên có người xử lý giúp.

Lâu dần, sự hy sinh quá mức đôi khi không tạo ra lòng biết ơn mà lại nuôi dưỡng cảm giác "đương nhiên được nhận".

Không ít phụ huynh từng tâm sự rằng họ dành cả tuổi trẻ để sống vì con, nhưng khi về già lại nhận ra con cái xem mọi sự chăm sóc ấy là điều hiển nhiên. Tất nhiên, không ai phủ nhận tình yêu và sự hy sinh của những người mẹ. Nhưng tình yêu không nên đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mọi nhu cầu cá nhân.

Một người mẹ không ăn cơm thừa của con không có nghĩa là cô ấy yêu con ít hơn. Cũng giống như một người mẹ cần thời gian nghỉ ngơi, cần những bữa ăn riêng, cần chăm sóc sức khỏe bản thân không có nghĩa là cô ấy ích kỷ. Điều khiến nhiều người đồng cảm với bà mẹ trong câu chuyện này không phải vì chuyện ăn uống, mà bởi họ nhìn thấy hình ảnh của rất nhiều phụ nữ sau khi sinh con. Chỉ cần làm khác đi một chút so với chuẩn mực quen thuộc, họ lập tức đối mặt với những lời phán xét.

Có lẽ điều các bà mẹ cần nhất không phải là thêm những tiêu chuẩn mới để chứng minh tình yêu của mình. Điều họ cần là sự thấu hiểu. Bởi sau tất cả, mẹ cũng chỉ là một con người bình thường. Họ có quyền thích hoặc không thích một món ăn. Có quyền mệt mỏi. Có quyền từ chối. Và có quyền được làm chính mình.

Tình mẫu tử chưa bao giờ nằm trong nửa bát cơm thừa. Nó nằm ở những đêm thức trắng khi con ốm, những lần lo lắng khi con gặp khó khăn, những cái ôm, những lời động viên và sự hiện diện âm thầm suốt những năm tháng trưởng thành của con.

Một người mẹ không ăn cơm thừa của con vẫn có thể là một người mẹ tuyệt vời. Còn một xã hội văn minh có lẽ cũng nên học cách ngừng đánh giá phụ nữ qua những tiêu chuẩn hy sinh ngày càng khắt khe hơn.